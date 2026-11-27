Lorena Fernández, una de las impulsoras de Casa Nadal, en el espacio de la calle Picavia Quincemil

Casa Nadal, la pop-up navideña que abre este fin de semana en un piso del centro de A Coruña

Estrellas confeccionadas con las páginas de libros que ya nadie leía, velas en botellas a las que se les ha dado una segunda vida y cinco estancias en las que descubrir pequeños proyectos con grandes historias detrás. Así es Casa Nadal, una iniciativa que nace en A Coruña como alternativa al comercio convencional de cara a las compras navideñas.

La propuesta abrirá sus puertas este sábado, 28 de noviembre, en un piso noble situado en el número 5 de la calle Picavia (2.º D). No se trata de una tienda al uso, sino de una experiencia pop-up que reunirá a 14 emprendimientos durante dos fines de semana, con una selección de firmas que irá variando entre ambas citas.

Detrás de esta primera edición están Lorena Fernández y Marta Calvo, de la cafetería Amaranto, que han querido crear un espacio en el que, además de encontrar regalos diferentes, los visitantes puedan conocer las historias y a las personas que hay detrás de cada proyecto.

La filosofía de Casa Nadal está presente incluso en su decoración, elaborada a mano, recurriendo a materiales reutilizados para vestir las diferentes estancias del apartamento.

Catorce marcas

La moda, la artesanía y la creatividad serán las grandes protagonistas de esta iniciativa. Entre las firmas participantes se encuentran Mar Poncet Trends, con complementos elaborados en telar y macramé; María Otero, con sus propuestas de moda; y Eleonora, que combina prendas cómodas e ilustración con una trayectoria de 33 años en el mundo del escaparatismo.

Los complementos también tendrán su espacio de la mano de Vilali, con piezas de bisutería creativa hechas a mano y llenas de color; Extreladas, con creaciones cargadas de significado; y Olga da Polga, que apuesta por dar una segunda oportunidad a prendas vintage, bolsos y accesorios.

La ilustración estará representada por Bea Barros Ilustraciones, cuyo universo creativo gira en torno al mar, las mujeres y los animales, y Molu de Molusco, que pone en valor la cultura, las tradiciones y la identidad gallega a través de sus diseños.

A ellas se suman Acouga Bordados, con sus coloridas creaciones; 13pes, con calcetines ilustrados de inspiración gallega y edición limitada; Isa Pita, especializada en escultura realista con materiales reciclados; Salgueiro Taller Floral, con composiciones florales hechas a mano; y Dearmoon, con propuestas vinculadas a la astrología y el autoconocimiento.

Libros a ciegas

Una de las propuestas más curiosas de Casa Nadal llegará de la mano de la librería Gulungus, que invitará a los visitantes a comprar un libro sin conocer su título ni ver su portada. Los ejemplares estarán envueltos y acompañados de varias pistas sobre su contenido.

"El libro es totalmente sorpresa, son libros de segunda mano, la idea es reciclar libros, darle una segunda vida y que no los juzgues por su portada o por su condición", explica Lara, de la librería Gulungus.

La iniciativa busca que los lectores se dejen llevar por la intuición y descubran títulos a los que, quizás, no prestarían atención en una estantería por el desgaste de sus cubiertas.

Bombones con propósito

Casa Nadal contará también con una vertiente solidaria de la mano de la cafetería Amaranto, que llevará hasta el apartamento los bombones Noelia, una edición especial de bombones artesanos que comercializan en su establecimiento.

La iniciativa nació de la familia de Noelia Gestoso, fallecida de cáncer a los 26 años, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica. Los beneficios de su venta se destinarán a ALACARTA, un proyecto de investigación de la Universidade de Vigo, dirigido por la profesora África González-Fernández, que trabaja en el desarrollo de una inmunoterapia frente al cáncer gástrico y de páncreas.

Una casa para compartir

Más allá de las compras, las impulsoras de Casa Nadal quieren que el apartamento funcione como un punto de encuentro. Para ello, han reservado una de sus estancias como lugar en el que los visitantes puedan sentarse, conversar y conocer más de cerca los proyectos participantes.

"El apartamento tiene una parte que es el corazón del proyecto, que es una salita", explica Lorena Fernández. Un espacio concebido para favorecer el encuentro entre las personas que pasen por la casa.

Casa Nadal abrirá sus puertas los días 28 y 29 de noviembre y 12 y 13 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.