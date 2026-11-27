La ganadora del concurso de postales de Navidad de A Coruña se llama Martina y es alumna del CEIP San Francisco Javier. Gracias a la ilustración de esta pequeña artista, tanto ella como sus compañeros de colegio tendrán el privilegio de dar la bienvenida a la Navidad desde la plaza de María Pita el próximo viernes 4 de diciembre.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Inés Rey, esta mañana en el programa 'Cita María Pita' de Voces de A Coruña, en el que también ha adelantado que el encendido de las luces tendrá lugar esa misma tarde en la plaza del Ayuntamiento.

De esta forma, los alumnos de este centro podrán participar activamente en la Navidad coruñesa, no solo en el encendido de las luces, sino también subidos a una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes.

Y esa no será la única sorpresa. La regidora ha anunciado que también habrá regalos para el resto de finalistas y para el alumnado que participó en el concurso de la "Postal do Nadal". El jurado seleccionó a diez finalistas y, según explicó la alcaldesa, el nivel de los trabajos ha superado todas las expectativas.

En el certamen participaron alumnos de 5º y 6º de Primaria de todos los colegios públicos y concertados de la ciudad. Ahora, el centro ganador, además de participar en el encendido del próximo viernes y en la cabalgata del 5 de enero, "también contará con un espectáculo de magia en el propio centro", adelantó Inés Rey a los oyentes de Radio Voz.

Poco a poco se van conociendo más detalles de cómo será la Navidad de A Coruña. En la plaza de María Pita ya está prácticamente todo a punto: desde el árbol gigante y la casa de Papá Noel hasta la decoración del área infantil y las casetas para los hosteleros locales. También habrá un palco de música, el clásico tiovivo y hasta un punto para hacerse selfis y compartir las fotografías en redes sociales.

Encendido: el próximo viernes

La Navidad promete este año en A Coruña y no se limitará a la plaza del Ayuntamiento. En el puerto habrá todo un parque de atracciones con pista de hielo, el Porto Vivo, mientras que en los jardines de Méndez Núñez tampoco faltarán las atracciones infantiles que ya estuvieron instaladas el año pasado.

La ciudad quedará completamente iluminada, también en sus barrios, el próximo 4 de diciembre. Eso sí, todavía no se conoce quién será el encargado de pulsar el botón que inaugure oficialmente la Navidad. El listón está alto: el año pasado fue Bebeto quien encendió las luces de toda la ciudad.