Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol Cedida

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Ferrol

Si no sabes a dónde llevar a los más pequeños de la familia este fin de semana tienes plan, pues Cantajuego estará en la ciudad ferrolana con dos sesiones a las 12:30 y 17:00 horas del domingo 29. ¡Un plan imprescindible para toda la familia!

Otros eventos destacados de estos días incluyen la segunda Gala Benéfica del Párkinson en Ferrol, donde actuarán destacadas personalidades y formaciones del espectáculo, la música y mucho más como Manolo Bacallau, Mundodanza Jesús Quiroga y la Coral Polifónica Ferrolá.

Gala Benéfica Párkinson

Cartel de la edición de 2026 de la Gala Benéfica de Párkinson Cedida

El día de hoy, jueves 26, a las 19:00 horas tendrá lugar la segunda edición de la Gala Benéfica Párkinson de Ferrol en el Auditorio Álvaro Lamas.

El encuentro solidario contará con la participación de Manolo Bacallau, Mundodanza Jesús Quiroga, Coral Polifónica Ferrolá do Casino Ferrolán, Subarreiros, Magic Mateo, Ayla e Cabe... ¡Y muchas más sorpresas!

La presentadora y conductora del evento será Carmen Cuadrado.

Belén Cofradía de la Merced

Cartel de la inauguración del Belén de la Merced Cedida

El viernes 27 a las 17:00 horas tendrá lugar la inauguración del emblemático Belén de la Cofradía de la Merced, una de las paradas imprescindibles que tendrán que hacer los vecinos y visitantes de Ferrol si se pasan por esta ciudad durante el invierno.

Si quieres sentir cómo se acerca la Navidad no dudes en acercarte al número 42 de la calle Dolores a partir de las 17:00 horas. ¡Seguro que te va a sorprender!

Representación de Núa

Cali Danza presenta su espectáculo de danza 'Núa' Cedida

El sábado 28 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre podremos disfrutar del espectáculo de danza contemporánea bautizado como Núa de Cali Danza, una obra interpretada exclusivamente por mujeres que buscan celebrar y reivindicar lo femenino.

El escenario se muestra con una ambientación minimalista que le da protagonismo a las bailarinas. A través de movimientos y música evocadora, descubriremos los rincones de la interioridad de la mujer.

Puedes conseguir tus entradas aquí.

Espectáculo de CantaJuego

Cartel del nuevo espectáculo de CantaJuego que llegará este octubre a la ciudad herculina Cedida

El domingo 29 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 12:30 horas y otra a las 17:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Auditorio Álvaro Lamas.

No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...

Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!