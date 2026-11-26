La indecisión de Feijóo para escoger un equipo de fútbol: "Soy del Dépor y del Celta. También tengo un tercero"

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, ha pasado por El Chiringuito para mostrar su faceta más futbolera. Durante la entrevista, el político ha hablado de algunos de los temas más polémicos del mundo del fútbol, como el caso Negreira, dejando alguna que otra declaración que no ha pasado desapercibida entre los espectadores.

Pero Feijóo también ha sacado su lado más personal, recordando a sus ídolos de la infancia y confesando de qué equipo de fútbol es, aunque aquí no se ha mojado bastante y se ha declarado seguidor de hasta tres equipos diferentes, y con mucha rivalidad entre ellos, sin cerrarse muchas puertas a la hora de elegir colores.

Blanco, celeste y blanquiazul

A pocos días de la celebración de las Elecciones Generales, Feijóo se ha pasado por El Chiringuito para mostrar su parte más futbolera. El líder del Partido Popular se ha sometido a un test en el que ha hablado de sus ídolos de la infancia, sus recuerdos más especiales relacionados con el fútbol y algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad deportiva.

Entre los temas polémicos no faltó el caso Negreira, del que ha afirmado que es un tema que debe "investigarse hasta el final", dada la gravedad de los hechos. "La trampa ha de ser detectada y expulsada de cualquier competición o cualquier actividad", dijo con contundencia.

Durante la entrevista también ha recordado a los futbolistas que marcaron su infancia. Entre sus grandes referentes ha mencionado a Pirri, Camacho, Santillana y Paco Buyo, todos ellos vinculados al Real Madrid.

Además ha contado que uno de sus primeros recuerdos futbolísticos fue un partido en Riazor del Trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo de A Coruña y el Real Madrid, al que acudió acompañado de su padre. "Perdimos", dijo, refiriéndose al equipo blanquiazul.

No dudó en afirmar que en un partido entre el Deportivo y el Real Madrid va con los blanquiazules. Sin embargo, una declaración que llamó, y mucho, la atención, fue el momento en el que le preguntaron por sus preferencias futbolísticas. Feijóo no quiso elegir un único equipo y aseguró: "Yo soy del Deportivo de A Coruña y soy del Celta", curioso, cuanto menos. Pero, todavía faltaba más: "Tengo dos equipos muy claramente y después siempre tengo un tercero: no oculto que me gusta el Real Madrid".

Una respuesta que sorprende a más de uno, sobre todo en Galicia, donde el Deportivo y el Celta mantienen una gran rivalidad. Ser de ambos equipos no es lo habitual, ni tampoco lo lógico. ¿Será de verdad una pasión futbolística o más el no querer perder votos de blanquiazules o de celestes? Desde luego, ha preferido jugar a dos bandas, o hasta tres, antes de mojarse.

Quién sabe, con el regreso del Dépor a Primera División y los derbis entre los de A Coruña y los de Vigo, quizá veamos al líder del PP en Balaídos y en Riazor celebrando los goles de ambos equipos.

😯 "¿NEGREIRA? Hay que INVESTIGAR y llegar HASTA EL FINAL". 🤣 "¿@jpedrerol? Déjeme decirle algo... TIC TAC, TIC TAC..." 🔵 @NunezFeijoo se somete al test de @Gonzademarto. https://t.co/RWpevJxlTG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2026

"¿Ha llorado alguna vez por deporte?", le preguntaron. "Con Đukić me quedé francamente tocado, no se lo oculto. Eso es imborrable", comentó en relación a aquel fatídico penalti que privó al Deportivo de ganar su primera Liga. El futbolista falló un penalti decisivo en los últimos minutos ante el Valencia en la última jornada de la Liga 1993-1994, lo que dejó el empate 0-0 y dio el título al FC Barcelona.

"A veces utilizo ese símil: os pido que no fallemos el penalti", finalizó Feijóo sobre ese tema.