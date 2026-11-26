Todo sobre el encendido de luces 2026 de Navidad en A Coruña y su área metropolitana

La Navidad está prácticamente a la vuelta de la esquina. A Coruña y su área se preparan para dar la bienvenida a la temporada festiva con el encendido del alumbrado, que durante un mes dará luz y color a las calles de los municipios.

En la ciudad herculina será el viernes 4 de diciembre cuando se enciendan las luces de Navidad en sus diferentes calles, además empezará a funcionar el Mercado de Navidad en la plaza de María Pita. Aunque, por el momento, se desconoce quién será la persona encargada de pulsar el botón del encendido.

El año pasado, la ciudad adelantó el encendido al viernes 28 de noviembre, también antes del puente de la Constitución. La fecha coincidió con la presencia en la ciudad del exfutbolista del Deportivo Bebeto, que fue el encargado de pulsar el botón que iluminó la ciudad.

En los municipios del área los encendidos comenzarán este viernes, 27 de noviembre e irán desarrollándose a lo largo de las próximas semanas.

Abegondo

En Abegondo el alumbrado de Navidad se encenderá durante el puente de diciembre. No está previsto hacer ningún evento para celebrar el inicio de la temporada festiva en el municipio.

Arteixo

Arteixo dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 4 de diciembre con el tradicional encendido de las luces, la llegada de Papá Noel y varias actividades en la Praza do Balneario. El encendido será en un acto público que arrancará a las 18:30 horas con la llegada de Papá Noel al municipio, lo hará acompañado de la escuela de baile Tempo 154. A continuación, a las 19:00 horas, tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad, a cargo de la Banda de Música Santiago de Arteixo.

El alcalde, Carlos Calvelo, entregará la llave del municipio a Papá Noel para inaugurar el Mercado do Nadal, que estará hasta el 5 de enero situado en el Paseo Fluvial da Igrexa. La jornada finalizará con una nueva actuación de la escuela de baile Tempo 154 en la Praza do Balneario y el reparto de chocolate con churros.

Bergondo

En Bergondo el encendido será el martes 8 de diciembre. Desde el Concello confirman que no habrá ningún evento para celebrar el encendido, pero que los vecinos y vecinas podrán disfrutar de las luces que iluminen el municipio desde la tarde de esta jornada.

Betanzos

Betanzos será el primer municipio del área coruñesa en encender la Navidad. El evento se celebrará el viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza García Naveira y los encargados de pulsar el botón de encendido serán la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este 2026 su 50 aniversario. Como novedad, el alumbrado navideño suma este año una campana gigante en el adro de Santo Domingo y un túnel de luz en el centro de la plaza. La cita contará también con música y chocolatada para todos los niños y niñas.

Al participar finalmente en el concurso 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher si Betanzos resulta ganador, la marca realizaría una iluminación especial en una plaza o espacio del casco histórico, y para ese día habría un segundo encendido el 16 de diciembre.

La votación del concurso sigue abierta hasta el 30 de noviembre, cuando se decidirán las 5 localidades que pasarán a la final entre los 17 municipios de toda España que compiten en la actualidad. De pasar esta fase, Betanzos pasaría a la final del 30 de noviembre al 7 de diciembre; y a la final con otra localidad desde el 7 de diciembre al 14 de diciembre, día en el que se conocerá al ganador.

Carral

El Concello de Carral celebrará el próximo día 4 el encendido de la iluminación navideña, coincidiendo con el inicio del concurso ‘Tapeando Carral’. La programación comenzará a las 18:00 horas con talleres de Navidad en el Edificio Toñito Espiñeira, que se desarrollarán hasta las 19:30 horas. Además, a partir de las 19:00 horas, el Grupo de Música Tradicional Arnela ofrecerá una actuación de panxoliñas.

El acto central de la jornada tendrá lugar a las 20:00 horas con el encendido oficial de las luces de Navidad en el Campo da Feira.

Cambre

En Cambre, por el momento, se desconocen las fechas en las que se encenderá el alumbrado de Navidad. La primera licitación del alumbrado quedó desierta, por lo que hubo que sacar de nuevo el contrato a licitación y los plazos se han visto afectados.

Culleredo

El Concello de Culleredo iniciará la Navidad el viernes 4 de diciembre. No habrá un evento para celebrar el inicio de la temporada festiva, pero esa misma tarde-noche los vecinos del municipio podrán disfrutar de las calles iluminadas.

Fuentes municipales señalan que este año el municipio cuenta con 95 arcos, 62 árboles, 7 iluminaciones en rotondas, así como iluminación específica en calles peatonales en O Burgo, y elementos tridimensionales en plazas de O Burgo y Vilaboa.

Miño

El Concello de Miño encenderá las luces de Navidad el sábado 5 de diciembre. Lo hará con un acto público con el que los vecinos celebrarán la llegada de las fiestas al municipio.

Oleiros

En Oleiros la Navidad se encenderá primero de la mano de la Comisión de Festas Santa Cruz el viernes 27 de noviembre. Lo harán dentro del programa de las Fiestas de Santaia de Liáns a partir de las 19:30 horas en el parque Luis Seoane. El encendido contará también con música y chocolatada gratuita. "Un espectáculo no que acenderemos o noso proxecto de iluminación de Nadal", apuntan.

Sada

Sada encenderá el alumbrado el viernes 4 de diciembre en la plaza de San Roque, como viene siendo habitual todos los años. Será sobre última hora de la tarde, a falta de confirmación del horario, fuentes municipales señalan que el evento contará con música y sorteos e invitan a todas las familias del municipio a participar en la velada.