Arteixo (A Coruña) encenderá la Navidad el 4 de diciembre: esta es su programación

El Concello de Arteixo dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 4 de diciembre con el tradicional encendido de las luces, la llegada de Papá Noel y varias actividades en la Praza do Balneario.

La programación comenzará a las 18:30 horas con la llegada de Papá Noel a Arteixo, que estará acompañado por una actuación de la escuela de baile Tempo 154. A continuación, a las 19:00 horas, tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad, a cargo de la Banda de Música Santiago de Arteixo.

Durante el acto, el alcalde, Carlos Calvelo, entregará la llave del municipio a Papá Noel para inaugurar el Mercado do Nadal, que estará situado en el Paseo Fluvial da Igrexa. La jornada finalizará con una nueva actuación de la escuela de baile Tempo 154 en la Praza do Balneario y el reparto de chocolate con churros.

Programación Navidad Arteixo Conclelo de Arteixo

Mercado de Navidad y Papá Noel

El Mercado do Nadal abrirá sus puertas el sábado 5 de diciembre a las 11:30 horas. Los puestos podrán visitarse de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos, de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

Además, el mercado contará con la casita de Papá Noel, que estará disponible del 5 al 24 de diciembre. Los viernes abrirá de 17:30 a 20:30 horas, mientras que los sábados y domingos lo hará de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Tras la Navidad, tomará el relevo el Cartero Real, cuya casita estará abierta entre el 26 de diciembre y el 5 de enero, con horario de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas los sábados y domingos.

El mercado tendrá también horarios especiales de 11:00 a 15:00 horas los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.