El presentador gallego repasará su trayectoria en una entrevista abierta al público este jueves, a las 19:00 horas, en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña. La entrada es gratuita.

En «El cazador», Rodrigo Vázquez hacía las preguntas y marcaba el ritmo del concurso. Este jueves 26 de noviembre le tocará responder. El periodista será el invitado de una nueva entrega de «As charlas do Xerión», el ciclo de entrevistas en directo que conduce Jesús Suárez. El encuentro se celebrará en la primera planta del centro comercial Cuatro Caminos.

La charla tendrá lugar a las 19:00 horas en el centro comercial, con entrada gratuita.

Vázquez empezó en los informativos de la Televisión de Galicia y pasó por programas como «Ti verás» y «Quen anda aí?» antes de dar el salto a La 1, donde se incorporó a «El cazador» en 2022. Un año después presentó el Benidorm Fest junto a Mónica Naranjo e Inés Hernand. Actualmente conduce las ediciones de fin de semana de «Saber y Ganar» en La 2.

La conversación repasará sus comienzos profesionales, su vínculo con Galicia y algunos de los momentos que han marcado su carrera. También habrá espacio para hablar del trabajo que queda fuera de plano y de las dificultades del oficio televisivo.

De la política a la cultura

«As charlas do Xerión» nació en 2023 para acercar al público la faceta personal de quienes aspiraban a la Alcaldía de A Coruña. Entre los primeros invitados estuvieron Inés Rey y Miguel Lorenzo. Con el tiempo, Suárez amplió el repertorio. Por el ciclo han pasado el copiloto de ralis Luis Moya, el cocinero Luis Veira y Xosé Ramón Gayoso, el histórico presentador de «Luar».

Cuatro Caminos acoge el ciclo desde el arranque de su tercera temporada, que abrió el actor Carlos Blanco en septiembre de 2025. Después pasaron por allí el director de «Fariña», Carlos Sedes, y el actor Xosé A. Touriñán, que recordó la taberna de sus abuelos en Castelo, Culleredo. El excapitán del Deportivo Álex Bergantiños y la gaiteira Susana Seivane también fueron invitados de aquella temporada.

La cuarta temporada arrancó el pasado septiembre con SÉS. La cantante coruñesa conversó con Suárez sobre sus orígenes en la ciudad y el camino que la llevó a dedicarse a la música.