El coruñés Jorge Coello ha firmado el mayor resultado de su trayectoria en el póker presencial. El gallego se ha proclamado vencedor del Evento Principal de la Gran Final del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax, celebrado entre el 13 y el 24 de noviembre en el Casino Gran Madrid de Torrelodones.

Coello se ha llevado un premio de 136.436 euros tras imponerse en una competición que, según la organización, ha batido todos los récords nacionales, con 2.703 inscripciones y cerca de 1,2 millones de euros repartidos en premios.

El jugador de A Coruña consiguió su plaza a través de un torneo clasificatorio online y logró hacerse con el título tras superar al zaragozano Alejandro de la Natividad en el duelo definitivo.

Un regreso a la competición

Jorge Coello no es un desconocido en el mundo del póker. Durante la década de 2010 formó parte de una generación de jugadores españoles entre los que figuran nombres como Sergio Aido o Juan Pardo.

Sin embargo, el coruñés decidió reducir su actividad competitiva durante varios años para dar prioridad a su vida personal y familiar. Poco a poco, fue recuperando el interés por el juego a través de torneos clasificatorios online.

"Hace años el póker ocupaba todo mi tiempo y mi esfuerzo, pero llegué a saturarme y tardé un tiempo en volver a sentir ese cariño por el juego. Ahora cuido mucho lo que pasa fuera de las mesas", explicó Coello tras hacerse con el trofeo.

En el tramo final de la competición, el gallego también se enfrentó al vasco Andoni Larrabe, finalista de las Series Mundiales de Las Vegas en 2014, al que consiguió eliminar antes de disputar el último duelo.

La Gran Final del Circuito Nacional de Póker congregó en Madrid a más de 7.000 participantes y contó con rostros conocidos del mundo del deporte, como el exjugador de fútbol sala Ricardinho o el luchador de artes marciales mixtas Eduardo Riego, que terminó en tercera posición.