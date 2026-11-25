Ya es Navidad en el Centro Comercial Los Rosales. Este año, los invitados de honor han sido representantes de la Sociedad Deportiva Sin Querer, que, junto a miembros de la dirección del centro han procedido al encendido de luces interiores y exteriores.

Muy puntualmente, a las 18:00, el presidente del “Sin Querer” D. Juan Carlos Vidal y el director del centro comercial, Juan Carlos Losada, acompañados por varios miembros de la junta directiva y de algunos de los jugadores de sus equipos han pulsado el botón de encendido de la iluminación. Entre aplausos y toques de campana de varios Papá Noel presentes para dar más ambiente navideño, se hizo la luz.

Tanto dentro como fuera de las instalaciones comerciales ya podemos disfrutar de árboles de Navidad, guirnaldas y papel de regalo para iluminarnos y alegrarnos las fiestas este 2026.

Desde el Centro Comercial Los Rosales han explicado que han escogido a la Sociedad Deportiva Sin Querer como invitados de honor en su tradicional encendido ya que ha sido y continúa siendo la máxima referencia del barrio de San Roque, vecino aledaño al Centro Comercial. Sin Querer fue fundada en el año 1922, es decir, hace 104 años, ostenta el título de decano del fútbol modesto coruñés, tan solo superado por el RC Deportivo de A Coruña.

Así, la Sociedad Deportiva Sin Querer toma el relevo de la AA.VV. Francisco Otero de Labañou y de la AAVV de Los Rosales que realizaron el encendido del Centro Comercial en años anteriores, como reivindicación y homenaje a la singularidad e importancia que estos barrios y entidades suponen para el conjunto de la sociedad coruñesa, tal y como han explicado desde el propio Centro Comercial Los Rosales.

Inicio de la Navidad

El tradicional encendido del Centro Comercial Los Rosales da comienzo a toda una programación de eventos y actividades que tendrán lugar entre el 27 de noviembre y el 5 de enero de 2027. De esta manera, se desarrollarán 30 días de actividades con talleres navideños, magia, música, espectáculos y muchas más actividades, además de grandes sorpresas sobre todo para el público infantil. Tampoco faltará la visita de Papá Noel, ni de alguno de los Reyes Magos acompañado de su paje real.

Como colofón, el miércoles 30 de diciembre celebrarán un año más el ya clásico “Fin de Año Infantil”, para que los niños y niñas coruñeses despidan el año por todo lo alto.