El pueblo ideal para comer ostras y recorrer a pie su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural

Las ostras son una de las joyas gastronómicas más apreciadas por su intenso sabor a mar y el noroccidente de Asturias es uno de los mejores lugares de España para degustarlas.

Los cultivos ecológicos en la ría del Eo, declarada Reserva de la Biosfera, han convertido al municipio de Castropol en un gran referente en Asturias para degustar ostras.

Ostras de sabor inigualable

Otras frescas sobre hielo Shutterstock

Situado en la ría del Eo, en la frontera natural con Galicia, Castropol destaca por sus ostras, de sabor inigualable.

Cada año, coincidiendo con el Puente de Mayo, se celebra el festival Somos la Ostra, un evento que invita, tanto a vecinos como visitantes, a disfrutar de degustaciones de ostras, showcookings, conciertos en directo y muchas otras actividades.

Pero las ostras de la ría del Eo también se pueden degustar el resto del año. Castropol cuenta con varios locales y puntos de referencia, como el restaurante El Risón, el Café Bar La Santina y Casa Vicente, un clásico con excelente cocina marinera.

Arquitectura indiana

Llama la atención en Castropol su vocación náutica, el Parque Vicente Loriente, el mirador de la Mirandilla y la capilla de Santa María del Campo, la única que se salvó del incendio que arrasó el pueblo en 1587.

Comparte con Ribadeo un importante legado de arquitectura indiana, fruto del regreso de los emigrantes enriquecidos que volvieron de América a finales del siglo XIX y principios del XX.

En este sentido, las construcciones más destacadas de Castropol incluyen el Teatro-Casino, el Chalé de Doña Socorro y la Casona de Sestelo. También cabe mencionar el Palacete Peñalba y Villa Rosita (Torre de Bermúdez).

En cuanto a los rasgos habituales y comunes en estas obras, debemos hablar de eclecticismo, modernismo, galerías acristaladas y fachadas coloristas. A las mansiones y casinos se suman escuelas, infraestructuras y equipamientos comunitarios en el occidente asturiano.

Alfombras florales

Alfombras florales del Corpus Christi Turismo de Asturias

La villa de Castropol posee un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el que se pueden contemplar los ejemplos de casas-palacio y arquitectura indiana de los que hablábamos en párrafos anteriores.

Un lugar que además en los días del Corpus se viste de arte floral en forma de alfombra, "dando pie a una de las celebraciones más originales y espectaculares de Asturias", detalla Turismo de Asturias.

El fin de semana del Corpus Christi, que no cuenta con una fecha fija, se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, Castropol se engalana con sus famosas y tradicionales alfombras florales.

"Ni siquiera los más ancianos del lugar recuerdan cómo o cuándo se inició esta curiosa historia", pero lo que se sabe a ciencia cierta es que desde siempre han vestido las estrechas calles del casco histórico de Castropol

El día grande, todos los niños de Primera Comunión llevan a hombros al niño Jesús y a la Virgen, seguidos de la banda de música de la villa.