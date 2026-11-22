La moda en A Coruña más allá de Inditex: "A todo el talento y potencial hay que ayudarlo a crecer"

Joyas artesanales de plata reciclada, artesanía con residuos pesqueros, bolsos y accesorios hechos a mano, bisutería inspirada en la costa ferrolana, piezas de ganchillo, un mercado efímero. Son algunas de las propuestas que este mes de noviembre participaron en la cuarta edición de Modiña Summit en A Coruña, "el punto de encuentro de la moda gallega".

Estas propuestas compitieron en la iniciativa JF64 Emprende, un escaparate concebido para que jóvenes talentos presenten ante un jurado de expertos sus diseños y sus ideas de negocio. Cuatro se llevaron un premio en metálico, que es a la vez un impulso para sus sueños.

Todo eso, la ropa, los complementos, las joyas, los adornos, los eventos..., son representaciones de la moda que se han dado a conocer en unas jornadas, las de Modiña, que profundizan en la industria textil y en la creatividad y van más allá, con su repercusión en la cultura, el territorio y la identidad. Con A Coruña como referencia y potencia.

¿Qué es la moda?

Pero, ¿qué abarca la moda? ¿a dónde llega? ¿Es vestir según las últimas colecciones de las grandes tiendas y marcas de ropa, socializar por las tardes en vez de por las noches o consumir café de especialidad?

"Después de tantos años trabajando en este sector, cada vez tengo más claro que la moda es muchísimo más de lo que a priori nos imaginamos", avanza Belén Correa, CEO de Galicia de Moda, agencia de comunicación y eventos especializados en moda, y cofundadora de Modiña Summit.

"En A Coruña nos gusta vestir bien, nos fijamos en lo que se lleva y tenemos una cultura de moda muy arraigada. Tenemos ese punto de ir arregladas sin parecer demasiado arregladas. Parece fácil, pero tiene mucho mérito" Belén Correa, CEO de Galicia de Moda y cofundadora de Summit

"La moda es creatividad, es cultura, es identidad, es una forma de expresarnos y, por supuesto, es una industria que mueve muchísimo talento y negocio", añade.

Una respuesta que en A Coruña remite inevitablemente a Inditex y al ecosistema que late a su alrededor. El gigante textil que atrae los focos, bajo el que conviven ideas, marcas, empresas, negocios y tendencias que, con muchos menos recursos y ventajas, luchan por crear y dejar su propia huella.

Aula del grado de Gestión Industrial de la Moda de la UDC. Cedida

"El potencial de la ciudad en cuanto a lugar de moda va más allá de Inditex", considera Mavi Lezcano, profesora de Turismo de la Universidade da Coruña e investigadora en patrimonio cultural. "La moda es un sector transversal que nos afecta a todas las personas y está presente en la cultura, el comercio, la creatividad, el turismo... La moda puede experimentarse, no es solo cuestión de marcas y compras. Es un elemento de atracción y dinamización".

Una moda con identidad

Lezcano no se queda en el presente. Escarba y recuerda que A Coruña, como ciudad portuaria, tuvo siempre una "interesante actividad textil y comercial". "En la Edad Media los gremios dedicados a la creación de prendas de vestir tuvieron su importancia, como los zapateros, curtidores, comerciantes y, especialmente, los sastres. A lo largo de la historia esto no cesó, el abundante comercio y ciertas actividades industriales así lo demuestran".

Correa coincide con la historiadora en destacar que la relación de A Coruña con la moda "viene de mucho más atrás" que el nacimiento de "algunas de las empresas más importantes del sector a nivel internacional". Y es hoy, en el contraste de experiencias que proporcionan los viajes y el contacto con otros lugares y ambientes, donde se aprecia el estilo propio de la ciudad.

"Si tuviese que definir el estilo coruñés, diría que es muy relajado, muy aesthetic, y, sobre todo, muy natural. Ese saber mezclar prendas más especiales con otras de fondo de armario, combinar marcas, jugar con las tendencias sin perder tu propio estilo", juzga desde Estocolmo, donde esta semana ha estado por motivos profesionales.

"La moda puede experimentarse, no es solo cuestión de marcas y compras. Está presente en la cultura, el comercio, la creatividad, el turismo. Es un elemento de atracción y dinamización" Mavi Lezcano, profesora de Turismo de la Universidade da Coruña

"Hay algo que me encanta: en Coruña la moda se vive mucho en la calle", advierte. "Nos gusta vestir bien, nos fijamos en lo que se lleva y tenemos una cultura de moda muy arraigada. Creo que tenemos ese punto de ir arregladas sin parecer demasiado arregladas. Eso, aunque parezca fácil, tiene mucho mérito".

Y no se trata solo de prendas de vestir. Sucesión de rodajes audiovisuales, éxitos deportivos, conciertos... iluminan A Coruña. "Yo creo que la ciudad lleva mucho tiempo estando de moda. Lo que pasa es que ahora están coincidiendo muchas cosas buenas y eso se nota. Tenemos una oferta cultural, gastronómica y comercial increíble, con muchísimo movimiento y, sobre todo, con una personalidad muy marcada", opina Belén Correa.

El campus y la empresa

El sector docente y el ámbito empresarial amplían el radio de impacto que causa la actividad vinculada a la moda en A Coruña. En ese ecosistema que se extiende al conjunto de Galicia "continuamente proliferan nuevas marcas, nuevas creaciones de diseñadores, nuevos modelos de negocio y nuevos productos de moda", considera Vanessa Mato-Santiso, coordinadora del grado de Gestión Industrial de la Moda en el campus de Ferrol de la UDC.

La también profesora destaca que en 2025 la Xunta de Galicia declaró oficialmente a la industria textil y de la confección gallega como sector estratégico, "una formación transversal sobre la industria de la moda que forma a profesionales con mucho talento que continuarán aportando su granito de arena al sector".

"Hay muchos jóvenes apasionados de la industria de la moda. Continuamente proliferan nuevas marcas, creaciones de diseñadores, modelos de negocio y productos de moda" Vanessa Mato-Santiso, coordinadora del grado de Gestión Industrial de la Moda en el campus de Ferrol de la UDC

"Hay muchos jóvenes apasionados de la industria de la moda", reitera Mato. "Lo veo entre los y las estudiantes del grado. Algunas crean su propia marca de moda, otras ostentan distintos cargos de gestión en empresas consolidadas, otras asumen distintas responsabilidades en tiendas físicas en contacto directo con el cliente y gestionando el producto en el punto de venta".

Promoción de alumnas del grado de Gestión Industrial de la Moda en el campus de Ferrol. Cedida

Cointega, el Clúster Textil Moda de Galicia, ensalza "el tejido de pymes, talleres, marcas de autor, proveedores y empresas de servicios que explican por qué Galicia es uno de los polos textiles más importantes de Europa".

Quizá Inditex, con "su saber hacer en logística, diseño, producto y gestión de la cadena de suministro", es no solo "una escuela para todo el sector", sino también un árbol demasiado grande, considera Javier Guerra, su presidente, como para dejar ver "todo lo que hay".

Expone que la financiación, el acompañamiento y la conexión entre la empresa consolidada y la nueva son factores que "marcan la diferencia" a la hora de impulsar el emprendimiento textil.

"El tejido de pymes, talleres, marcas de autor, proveedores y empresas de servicios explican por qué Galicia es uno de los polos textiles más importantes de Europa" Javier Guerra, presidente del Clúster Textil Moda de Galicia

"Las firmas grandes y medianas pueden ser clientes, socias o escaparate para las que empiezan. Todo esto, con una apuesta clara por la marca, la eficiencia y la inteligencia artificial, porque hoy competir solo por precio no es posible", señala el presidente de Cointega.

Lo que ayuda al potencial

Modiña, tras cuatro años, se ha convertido en un agente que refuerza la capacidad creativa de A Coruña en el ámbito de la moda acompañando a marcas y empresas con el fin compartido de "ayudar a crecer, a posicionarse y sobre todo a diferenciarse".

Hay más, destaca Correa, cantera por un lado y oferta formativa por otro: el grado de Gestión Industrial de la Moda de la UDC; el máster en Diseño y Dirección Creativa en Moda de la Universidade de Vigo; Goymar, Formarte o el CIFP Paseo das Pontes en A Coruña; iniciativas como Xuventude Crea que descubren y dan visibilidad a nuevos talentos.

"¡Es que tenemos muchísimo potencial!", enfatiza la CEO de Galicia de Moda. "Pero yo siempre insisto en algo: el talento por sí solo no es suficiente. Hay que acompañarlo, darle oportunidades y ayudar a que esas buenas ideas se conviertan en proyectos empresariales con futuro. Queremos que todo ese talento tenga también oportunidades reales de crecer".

Una actividad en el último Modiña Summit en Work Café Santander, en A Coruña. Quincemil

Lezcano alumbra a esos protagonistas "menos visibles": "pequeños comercios locales especializados, talleres de diseño y costura, tiendas de ropa de segunda mano, proyectos creativos, otras exposiciones, experiencias, formación especializada…".

"Los que llevamos años en el sector también tenemos una responsabilidad: no quedarnos solo en aplaudir el talento", defiende Correa, "sino ayudarlo a dar el siguiente paso, porque de poco sirve tener una idea maravillosa si después no sabes cómo convertirla en un proyecto viable".

Un ejemplo, una visión: Ferdy

Ferdy es un espacio físico, una tienda de la calle San Andrés de A Coruña donde Ferdy Torrealba vende ropa y la diseña, la corta y la arregla, todo en el mismo lugar, con la máquina de coser en el centro del local y las prendas a su alrededor, la cinta de metro siempre colgando de su cuello.

Llegó hace más de 20 años de Venezuela, donde nació, estudió moda y tenía su propio taller de diseño en el que creaba ropa para tiendas. En A Coruña trabajó en otros sectores antes de abrir su negocio en el centro, que lleva ocho años, con pantalones, sudaderas, chaquetas y complementos distintos, atrevidos, prendas para la comodidad o para vestir en ocasiones especiales.

Ferdy Torrealba hace un arreglo en una prenda en su tienda Ferdy de A Coruña. Quincemil

Él cuenta con un lugar visible, admite, pero no tienen la misma suerte otras muchas "marcas y propuestas interesantes de la ciudad y de Galicia" que hacen ropa y otros artículos "sin tener el apoyo que necesitan". El talento vivo pero oculto, el que hace falta ayudar.

"La moda siempre ha formado parte de la historia de la humanidad. Pero ahora usamos la palabra moda para ser aceptados. No se imponen, es la calle la que decide lo que se usa y lo que no" Ferdy Torrealba, diseñador y dueño de Ferdy, negocio textil de A Coruña

Ferdy discrepa del concepto de "ciudad de moda que se le ha dado a A Coruña". “Fíjate en la gente, en general todos visten prácticamente igual, con los mismos colores en invierno. ¿Cómo inspirarte en una ciudad que es de moda si la moda que hay es homogénea?".

Su visión le invita a reflexionar sobre lo que es la moda, que entiende como "una amalgama de elementos, no solo ropa bonita, que definen la identidad". "Las modas no se imponen, es la calle la que decide lo que se usa y lo que no. La moda tiene un trasfondo, siempre ha formado parte de la historia de la humanidad. Pero ahora usamos la palabra moda para ser aceptados".

Una apuesta

Hay tradición, hay industria, hay emprendimiento. Tanto el ejemplo de Ferdy como los de otros jóvenes que buscan su espacio constatan la potencialidad de A Coruña en el ámbito de la moda, al menos una inquietud que no parece tener fin.

La ciudad no es Londres, no es Milán, no es Nueva York, pero quizá, en el fondo, con esos proyectos y con la proyección que los agentes más sobresalientes hacen de la moda, no está tan lejos de estas capitales del sector como pudiera parecer.

"En los últimos años se han desarrollado numerosas iniciativas con personalidad, y al margen del ecosistema Inditex", cree Mavi Lezcano. "La creatividad se palpa en determinados proyectos, tiendas y negocios a los que les cuesta remar y a los que no todo les resulta fácil. Tendríamos que mentalizarnos de que hay que apostar por ellos".