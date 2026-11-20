Tinho y la Orquesta Gaos dan la bienvenida a la Navidad en Marineda City de A Coruña

La Navidad ya ha llegado a Marineda City. El centro comercial coruñés ha celebrado este viernes su tradicional encendido de luces con dos protagonistas de casa: Tinho y la Orquesta Gaos, que unieron sus talentos en una actuación muy especial para dar la bienvenida a las fiestas.

El cantante coruñés, tercer clasificado de Operación Triunfo 2025, se subió al escenario acompañado por los 55 músicos de la formación sinfónica, dirigida por Fernando Briones. Juntos ofrecieron una actuación en la que las canciones de Tinho se mezclaron con los arreglos de la orquesta, en un encuentro entre dos talentos de A Coruña.

La cita sirvió también para escuchar por primera vez en directo dos temas inéditos de El tren, el primer álbum del artista, con el que comienza una nueva etapa musical tras su paso por el programa de televisión. El repertorio incluyó también canciones como Beautiful Things, que interpretó durante su participación en OT, y Bring Him Home, del musical Los Miserables.

Pero la música no fue la única protagonista de la tarde. El Elfo Travieso de Marineda City quiso tener también su momento de protagonismo e interrumpió en varias ocasiones la cuenta atrás para el encendido, provocando las risas del público y alargando la espera antes de que las luces iluminasen finalmente el centro comercial.

Entre canciones, alguna travesura y mucha expectación, Marineda City inauguró así una nueva Navidad con el talento coruñés como protagonista.