Pablo Meixe encenderá las luces de Navidad en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña

El humorista gallego Pablo Meixe será el encargado de dar la bienvenida a la Navidad en el Centro Comercial Cuatro Caminos. El encendido del alumbrado navideño se celebrará el próximo viernes 25 de noviembre, a las 19:00 horas, en un acto abierto al público que, señalan, promete arrancar más de una sonrisa.

Con su particular sentido del humor, su espontaneidad y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades, Pablo Meixe pondrá el toque divertido a una de las citas más esperadas del calendario del Centro Comercial. La entrada al evento es pública y gratuita.

De esta manera y bajo el lema ‘Cuatro Caminos, donde la Navidad se convierte en magia’, el centro comercial dará comienzo a unas semanas en las que la ilusión, el entretenimiento y las actividades familiares serán los grandes protagonistas.

El encendido marcará el inicio de una programación navideña que incluirá espectáculos, propuestas infantiles, visitas de personajes, talleres y diferentes actividades pensadas para disfrutar de estas fechas en familia.

Casi cuatro décadas

El Centro Comercial Cuatro Caminos, inaugurado en 1987 como el primer centro comercial de Galicia, forma parte de la historia de la ciudad y de los recuerdos de varias generaciones de coruñeses. Un espacio que, año tras año, mantiene su tradición de celebrar la llegada de la Navidad junto a sus visitantes.

Con esta nueva campaña, invitan a todos los coruñeses a compartir un momento muy especial y a descubrir, una vez más, cómo la Navidad puede convertirse en magia.

La programación continuará el jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas, con As Charlas do Xerión, que contará con el presentador Rodrigo Vázquez como invitado. El viernes 27, el Black Friday llegará con promociones en las tiendas y una actuación especial, a las 19:00 horas, del mago Nacho Samena, finalista de Got Talent.