La Navidad está cada vez más cerca y A Coruña se prepara para vivir la temporada festiva. Las luces se encenderán el próximo viernes 4 de diciembre y hoy el Concello daba a conocer la oferta de campamentos urbanos navideños, que este año contarán con 525 plazas, en los centros cívicos municipales, con una programación vinculada a 22 centros y distribuida en 35 grupos de 15 participantes. La iniciativa ofrece una opción de ocio infantil y conciliación durante las vacaciones escolares.

"La actividad de los centros cívicos es fundamental en estas fechas para dinamizar la ciudad, atendiendo especialmente a los más pequeños para contribuir con propuestas divertidas a que la Navidad sea especial y para todos los públicos, manteniendo siempre la orientación social para que todas las familias puedan beneficiarse de estos programas", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

Los campamentos están dirigidos a niñas y niños de 4 a 12 años, nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2022. Se celebrarán los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2026 y 4, 5 y 7 de enero de 2027. Tendrán preferencia los menores empadronados en A Coruña y habrá 15 plazas para participantes con necesidades educativas especiales, con un sorteo diferenciado. Para solicitar estas plazas será obligatorio cubrir una ficha de conocimiento personal en el momento de la preinscripción.

Precio e inscripción

El horario general será de 10:00 a 14:00 horas, con un coste de 26 euros por el conjunto del campamento. La modalidad ampliada, de 9:00 a 14:30 horas, tendrá un precio de 32 euros y se ofrecerá en Monte Alto, Novo Mesoiro, San Diego, Os Rosales, Os Mallos, Castrillón y Novoboandanza.

Contarán con horario general los campamentos de Monelos, Elviña, Labañou, Palavea, Cidade Vella, Eirís, Pescadores, San Pedro de Visma, Artesáns, Feáns, A Silva, Castro de Elviña, Santa Lucía, Sagrada Familia y O Birloque. El de Labañou se desarrollará en el espacio de intervención cultural NORMAL de la UDC, mientras que el de O Birloque tendrá lugar en el Centro Cívico de Elviña debido a las obras de acondicionamiento.

La preinscripción se realizará preferentemente a través del formulario disponible en la web municipal de Servicios Sociales, desde las 00:00 horas del 24 de noviembre hasta las 23:59 horas del día 26. También podrá tramitarse por teléfono en el 695 133 494, de 9:00 a 20:00 horas. Solo se admitirá una solicitud por menor.

Las listas de preinscripción se publicarán el 1 de diciembre y las reclamaciones podrán presentarse el día 2. El sorteo se celebrará el 4 de diciembre, a las 10:00 horas, en el Centro Cívico de Monelos. Las listas de admisión y espera estarán disponibles el día 10 en la web municipal y en los centros cívicos, con información también a través del 010.

Las familias con plaza deberán formalizar la inscripción y el pago entre el 11 y el 14 de diciembre y presentar el justificante para confirmar su participación. A partir del día 16 se cubrirán las vacantes siguiendo el orden de las listas de espera.

Actividades gratuitas

En paralelo, el Concello también organiza 21 actividades infantiles gratuitas en los centros cívicos municipales para celebrar la Navidad de 2026. La programación incluye ocho talleres de manualidades con la visita de Papá Noel y trece fiestas infantiles con la presencia de los Reyes Magos, distribuidas entre el 19 de diciembre y el 4 de enero.

Las inscripciones se abrirán el 14 de diciembre en las conserjerías de los respectivos centros cívicos. Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar el aforo de cada actividad.

Los talleres están dirigidos a niñas y niños de entre 4 y 12 años y se celebrarán los días 19, 20 y 22 de diciembre. Cada sesión tendrá una duración de dos horas y permitirá elaborar decoraciones y manualidades de Navidad, con propuestas como ventanas mágicas, renos, árboles en tres dimensiones, casitas, muñecos de nieve, coronas y bolas de nieve.

Estas actividades se desarrollarán en los centros cívicos de Feáns, Castro de Elviña, Artesáns, Pescadores, A Silva, O Birloque, Santa Lucía y Sagrada Familia. Las familias no tendrán que permanecer en los centros durante los talleres. Para formar cada grupo será necesario alcanzar un mínimo de inscripciones.

Las trece fiestas infantiles se celebrarán del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero. Contarán con animación, pintacaras, globoflexia, juegos y dinámicas de grupo, además de la visita de los Reyes Magos. Cada fiesta tendrá una duración de tres horas y las niñas y los niños deberán estar acompañados por una persona adulta.

Las fiestas tendrán lugar en los centros cívicos de Castrillón, Monelos, Eirís, San Diego, Elviña, Palavea, Monte Alto, Os Rosales, Mesoiro, Os Mallos, Novo Boandanza, Cidade Vella y San Pedro de Visma.

Programa de actividades

Talleres infantiles de Navidad

Sábado, 19 de diciembre | Ventanas mágicas de Navidad | 10:30-12:30 horas | Centro Cívico de Feáns.

Sábado, 19 de diciembre | Papá Noel con la barba de acordeón | 11:00-13:00 horas | Centro Cívico de Castro de Elviña.

Sábado, 19 de diciembre | Renos de Navidad | 11:00-13:00 horas | Centro Cívico de Artesáns.

Domingo, 20 de diciembre | Árboles de Navidad en 3D | 16:00-18:00 horas | Centro Cívico de Pescadores.

Domingo, 20 de diciembre | Casitas de Navidad | 17:00-19:00 horas | Centro Cívico de A Silva.

Domingo, 20 de diciembre | Muñecos de nieve divertidos | 17:00-19:00 horas | Centro Cívico de O Birloque.

Martes, 22 de diciembre | Coronas de Navidad | 10:00-12:00 horas | Centro Cívico de Santa Lucía.

Martes, 22 de diciembre | Bolas de nieve mágicas | 11:00-13:00 horas | Centro Cívico de la Sagrada Familia.

Fiestas infantiles de Reyes