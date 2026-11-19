Raphael, Malú, David Sims o Galicia Ilusiona: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Quincemil

Raphael, Malú, David Sims o Galicia Ilusiona: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

La banda sonora de este fin de semana estará protagonizada por grandes figuras de la música nacional: Raphael, Mónica Naranjo y Malú. Asimismo, también disfrutaremos de un concierto completamente agotado del uruguayo Jorge Drexler. Finalmente, el catálogo musical se completará con nuevas propuestas como María Escarmiento, Walls y Funzo.

Otros grandes eventos de estos días incluyen el encendido de las luces de Navidad de Marineda City con Tinho y la Orquesta GAOS, el Festival de Magia Internacional Galicia Ilusiona, el concurso de Tapas Picadillo y la inauguración de la exposición fotográfica de David Sims de la Fundación MOP The Hamster Becomes The Problem.

Conciertos del fin de semana

El espectáculo en vivo 'Raphaelísimo' llega este mes a la ciudad herculina Cedida

El viernes 20 a las 20:30 horas en la sala Pelícano podremos disfrutar de una nueva cita en directo del cantante murciano Walls, quien llega a la ciudad herculina con su gira El día que me olvides, durante la que presentará en vivo los temas de su nuevo disco de nombre homónimo.

El viernes 20 a las 20:30 horas también tenemos otra gran cita de la mano de María Escarmiento, quien da inicio a una nueva trayectoria musical con su Forever Tour, homónimo a su nuevo trabajo, en el que se posiciona como una de las artistas de hyperpop más prometedoras de España.

El viernes 20 a las 21:00 horas será el turno de Mónica Naranjo de subirse al escenario del Coliseum, donde presentará una extensión de su gira de 2025 Greatest Hits Tour, pero con un formato completamente renovado que hará que tu experiencia sea inolvidable.

El viernes 20 a las 21:30 horas en el Salón Brigantia del Hotel Meliá María Pita podremos disfrutar de la edición 2026 del ciclo Acustiquísimos, que en esta ocasión estará protagonizado por La Bien Querida.

El sábado 21 a las 20:30 horas llega una de las citas musicales más esperadas de este mes, pues el Divo de Linares, Raphael, dará un concierto en el Coliseum como parte de su gira de 2026 Raphaelísimo.

El sábado 21 tenemos fiesta a las 20:30 horas en la sala Inn Club de la mano de Funzo, quien protagonizará una fiesta llena de intensidad y emoción con la presentación en vivo de los nuevos temas de su disco TDAH, una exposición de su faceta más personal. ¡No te lo pierdas!

El sábado 21 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de la música moderna: Jorge Drexler, quien presentará en directo su nuevo trabajo discográfico Taracá.

El domingo 22 a las 19:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Palacio de la Ópera, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.

Deporte del fin de semana

Leyma Coruña Leyma Coruña

Este fin de semana tenemos dos citas con el hockey y el baloncesto de la ciudad herculina.

El sábado 21 a las 17:00 horas en el Parque Manuel Murguía se enfrentará nuestro Deportivo Liceo contra el ADISS RIVAS HOCKEY.

El domingo 22 a las 12:30 horas en el Coliseum será el turno del Leyma Coruña de jugar contra el Ilerna Lleida.

Proyecciones del fin de semana

James Benning será uno de los directores homenajeados este fin de semana Filmoteca de Galicia

Iniciamos la tercera semana de noviembre con la edición de 2026 del Cormorán Film Fest finalizada, por lo que la Filmoteca de Galicia recuperará la normalidad. Se proyectarán filmes que homenajean a directores como James Benning o Keisuke Kinoshita.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano proyectará una de las obras dirigidas por Margarita Ledo

Por otro lado, el ciclo Colón Cinema presentará una nueva proyección en el Teatro Colón: el clásico atemporal Tiempos Modernos de Charles Chaplin.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 19 a las 22:30horas - Eight Bridges de James Benning

a las 22:30horas - Eight Bridges de James Benning Viernes 20 a las 18:00 horas - Little Boy de James Benning

a las 18:00 horas - Little Boy de James Benning Viernes 20 a las 20:30 horas - Carmen vuelve a casa de Keisuke Kinoshita

a las 20:30 horas - Carmen vuelve a casa de Keisuke Kinoshita Sábado 21 a las 18:00 horas - El maquinista de la general de Buster Keaton y Clyde Bruckman

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

NACIÓN de Margarita Ledo - Sábado 21 a las 11:45 horas

Encendido Marineda City

Encendido de las luces 2026 en Marineda City Cedida

El viernes 20 a las 19:30 horas el centro comercial Marineda City le da la bienvenida a la Navidad con su encendido de luces en la plaza Emilio Pardo Bazán, donde se presentarán la Orquesta GAOS y Tinho, el coruñés que participó en la última edición de Operación Triunfo.

Festigual

Cartel de la edición de 2026 del Festigual en A Coruña Cedida

El día de hoy, jueves 19, nos despediremos de la edición de 2026 del Festigual con una jornada de clausura de la mano de Música baixo as estrelas en la sala de conciertos Mardi Gras.

El espectáculo dará inicio a las 20:30 horas de la mano de Feral Booty y dará paso a Sophie Simmons a las 22:00 horas.

Será una noche de lo más especial para despedirse por todo lo alto del Festigual. ¡No te la puedes perder!

VII Ciclo Butaca de Jazz

Cartel del ciclo Butaca de Jazz en A Coruña Cedida

El ciclo musical Butaca de Jazz del Auditorio Sede Afundación volverá este fin de semana a las 20:00 horas.

En esta ocasión, tenemos una cita el sábado 21 con MBM Trío, la formación de jazz que agrupa a Antonio Bravo, Baldo y Lucía Martínez. Son reconocidos como uno de los tríos más vanguardistas del jazz nacional. Su objetivo es explorar una amplia gama de facetas dentro de la improvisación.

Espectáculo Adulto responsable

Llega Miguel Ángel Redondo con su espectáculo 'Adulto Responsable' Cedida

El viernes 20 a las 20:00 horas será el turno de Manuel Ángel Redondo de subirse al escenario del Auditorio de la Sede Afundación, donde presentará su nuevo espectáculo de stand up y crowd work Adulto Responsable.

El tema central de este show es, evidentemente, ese experimento social al que las personas suelen llamar adultez. Con su estilo único, Manuel Ángel convertirá el Auditorio en una sala llena de amigos que reflexionan sobre las particularidades de la vida adulta.

¿Eres un adulto responsable que tiene toda su vida resuelta? Seas lo que seas, ¡consigue ya tus entradas!

Espectáculo Dancing Queen

El homanaje a ABBA en vivo 'Dancing Queen' llega este mes a la ciudad herculina Cedida

El viernes 20 a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera podremos disfrutar del show en vivo Dancing Queen, un concierto teatralizado que nos transporta al universo sonoro y visual de ABBA.

Con una cuidada puesta en escena y un elenco de 10 artistas sobre el escenario podrás volver a revivir los mayores éxitos de ABBA, desde Mamma Mia y Gimme! Gimme! Gimme! hasta The Winner Takes It All.

Una experiencia única para disfrutar con tu pareja, amigos y familia. No te lo pienses más y consigue ya tus entradas.

Concurso de Tapas Picadillo

Concurso de Tapas Picadillo Cedida

El viernes 20 dará inicio una nueva edición del concurso de Tapas Picadillo, uno de los eventos gastronómicos más clásicos de la época de otoño de la ciudad herculina. Se podrá disfrutar hasta el próximo domingo 29.

Como es costumbre, los diferentes establecimientos de hostelería ofrecerán a sus clientes tapas creativas y recetario picadillo con precios de entre 3 y 6 euros.

Recuerda que hay grandes premios esperándote si participas votando en la ruta culinaria de Tapas Picadillo. ¡Consulta todo el listado en el siguiente enlace!

Galicia Ilusiona

Cartel de la edición de 2026 de Galicia Ilusiona en A Coruña Cedida

El viernes 20 y sábado 21 regresa un año más al Teatro Colón la Gran Gala Internacional de Magia - Galicia Ilusiona, uno de los eventos de magia más esperados de todo el año en A Coruña.

El maestro de ceremonias volverá a ser el showman Murphy, quien nos acompañará con su carisma inconfundible a lo largo de todo el espectáculo.

Los cinco magos e ilusionistas de esta nueva edición:

An Ha Lim, el rey de la magia de cartas

el rey de la magia de cartas Diego & Elena, pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas

pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas Tony Frebourg , mago de diábolos con 9 récords Guiness a nivel mundial

, mago de diábolos con 9 récords Guiness a nivel mundial Didak , ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto

, ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto Bonjin Koo, maestro del cambio de máscaras chinesas, disciplina propia de la ópera de China

Los horarios de Galicia Ilusiona son los siguientes:

Jueves 20 - 18:00 y 21:00 horas

- 18:00 y 21:00 horas Viernes 21 - 12:00, 18:00 y 21:00 horas

Exposición de David Sims

Cartel de la nueva exposición de la Fundación MOP dedicada a David Sims Fundación MOP

Desde el 21 de noviembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027 el Centro MOP del Muelle de Batería acogerá la exposición The Hamster Becomes The Problem del fotógrafo británico David Sims.

En The Hamster Becomes The Problem se hará una mirada retrospectiva a la vida y el trabajo de David Sims, conocido por saber retratar con gran sensibilidad los cambios de la cultura contemporánea, desafiando siempre las convenciones de la fotografía de moda.

La exposición propone una sucesión de espacios interconectados, explicando a través de imágenes el universo visual que Sims ha ido construyendo a lo largo de sus 35 años de trayectoria. Conoceremos la forma en la que el fotógrafo consigue aludir a nuestra imaginación colectiva a través de la cultura visual de nuestra época.

Puedes disfrutar de esta exposición de manera gratuita en el Centro MOP del Muelle de Batería.

FUKAI Vol. 10 x Guxo

Cartel de FUKAI Vol. 10 x Guxo Cedida

El sábado 21 a partir de las 00:00 horas la sala Pelícano acogerá la décima edición de la fiesta electrónica FUKAI en la ciudad herculina.

Para celebrarlo por todo lo alto, presentará una sesión musical calentando con Rookah y con Guxo como el gran protagonista. Y para aquellos a los que la noche se les haga corta tendrán también un DJ Set de afterparty con Arcex, Elegnelo y K.Doze.

¿Estás preparado para vivir una noche completa de la electrónica más intensa de A Coruña?

ExpOtaku Re:Edition

Cartel de la edición de 2026 de la ExpOtaku 2026 Cedida

El sábado 21 y el domingo 22 vuelve a ExpoCoruña una nueva edición de la mejor feria de cultura japonesa de la ciudad herculina: ExpOtaku Re:Edition, una extensión de la programación que ya se pudo disfrutar durante el último fin de semana del mes de mayo.

Si eres un fanático del anime, manga, cómics, videojuegos o K-Pop no te puedes quedar sin acudir a estas dos jornadas. Aquí podrás encontrar una gran variedad de actividades, puestos comerciales, presentaciones, concursos y mucho más.

¡No te quedes sin tus entradas!

Odisea Indie Game Fest

Cartel de la edición de 2026 de Odisea Indie Fest Cedida

El sábado 21 y el domingo 22 se celebrará la primera edición de Odisea Indie Game Fest en ExpoCoruña, un evento que tiene lugar como parte de la programación extendida de la ExpOtaku 2026.

En Odisea Indie podrás disfrutar de un espacio con más de 50 expositores, donde podrás probar una gran variedad de juegos independientes, charlar con sus creadores y hasta consultar proyectos que están en proceso de desarrollo.

Por lo tanto, si te gustan los juegos indie no dudes en echarle un vistazo a este evento que tiene como objetivo convertirse en el mayor evento de videojuegos indie de Galicia.

Carrera de Novo Mesoiro

Cartel de la nueva carrera de Novo Mesoiro Cedida

El domingo 22 a las 10:00 horas en la calle Ancares dará inicio la carrera popular del barrio herculino de Novo Mesoiro, un evento que forma parte del circuito de carreras Coruña Corre.

Los primeros en salir serán los corredores de la categoría absoluta, quienes completarán un circuito de 5,17 kilómetros. El resto de participantes saldrán a partir de las 11:15 horas.