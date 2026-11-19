Estos son todos los planes que no vas a querer perderte este fin de semana en Ferrol Quincemil

Estos son todos los planes que no vas a querer perderte este fin de semana en Ferrol

A lo largo de este fin de semana podremos seguir disfrutando de la ruta gastronómica Tapéate Ferrol, a la que también se sumará la tercera edición de Sabores de Outono, otro evento centrado en la gastronomía de ultramar de la ciudad ferrolana.

Asimismo, el Teatro Jofre presentará la zarzuela La Gran Vía y el domingo tendrá lugar una carrera y andaina contra la violencia machista.

Tapéate Ferrol

Regresa la 11ª edición de Tapéate Ferrol Cedida

La 11ª edición de Tapéate Ferrol continuará hasta el domingo 22 y promete un fin de semana de lo más delicioso.

No dudes en darte una vuelta por Ferrol para conocer sus opciones gastronómicas. Tendrás oportunidad de disfrutar de las tapas de este festival tanto al mediodía como por la noche.

Cada local presentará una tapa exclusiva, la cual puede ser dulce o salada, pero siempre teniendo como ingredientes principales el producto gallego. ¡No dudes en votar por tu favorita!

Sabores de Outono

Cartel de la edición 2026 de Sabores de Outono Cedida

El viernes 20 y el sábado 21 tendrá lugar la tercera edición de Sabores de Outono, una degustación gastronómica en ultramar que ya se ha ganado un reconocido puesto en la ciudad ferrolana.

Los locales participantes son Rincón Maya, Penda's 130, Restaurante Alfonso, Casa Juan, Mesón A Canfurnada y La Martina.

El precio de las tapas será de 3 euros cada una.

Zarzuela La Gran Vía

Espectáculo de zarzuela 'La Gran Vía' Cedida

El sábado 21 a las 20:30 horas llega al Teatro Jofre la zarzuela La Gran Vía, un espectáculo cómico, lírico y fantástico ambientada en el año 1886.

Los hechos de La Gran Vía se remontan a la construcción de esta emblemática localización madrileña.

Carrera Violencia de Género

Cartel de la edición de 2026 de la carreira y andaina contra la violencia machista Cedida

El domingo 22 tendrá lugar una carrera y andaina en contra de la violencia de género, ambas con salida y meta en Cantón de Molins.

Ambas comenzarán a las 11:00 horas y tendrán un recorrido total de 5 kilómetros.