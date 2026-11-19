La magia internacional llega este fin de semana al Teatro Colón de A Coruña con entradas casi agotadas

El Teatro Colón de A Coruña se prepara para recibir este fin de semana una de las grandes citas del ilusionismo internacional. La Gran Gala Internacional de Magia de Galicia Ilusiona regresará a la ciudad este viernes 20 y sábado 21 de noviembre con cinco funciones y una respuesta del público que ya se traduce en entradas prácticamente agotadas.

La expectación es especialmente elevada para la sesión del sábado a las 18:00 horas, que ya ha colgado el cartel de completo. El resto de espectáculos también cuentan con muy pocas localidades disponibles, según informa la organización, que espera reunir a numerosos espectadores durante las dos jornadas.

La propuesta forma parte de la quinta edición del Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona y reunirá sobre el escenario del Teatro Colón a seis artistas procedentes de distintos países. Sus números combinarán grandes ilusiones, manipulación de objetos, acrobacias, transformaciones y disciplinas poco habituales que buscan sorprender a espectadores de todas las edades.

Cinco funciones en dos días

La Gran Gala Internacional de Magia tendrá dos representaciones el viernes 20 de noviembre, a las 18:00 y a las 21:00 horas. La programación continuará el sábado 21 con otras tres sesiones, previstas para las 12:00, las 18:00 y las 21:00 horas.

El espectáculo estará conducido por Murphy, maestro de ceremonias y uno de los rostros habituales del festival. Junto a él participarán seis ilusionistas con propuestas muy diferentes y trayectorias internacionales.

Uno de los nombres destacados será An Ha Lim, procedente de Corea del Sur y considerado uno de los grandes especialistas mundiales en manipulación de cartas. Su espectáculo incluye una demostración de habilidad en la que es capaz de hacer aparecer más de 3.500 naipes con sus manos.

También estarán Diego y Elena, llegados desde Madrid, que combinarán acrobacias aéreas con rápidos cambios de vestuario. Por su parte, el francés Tony Frebourg presentará por primera vez en Galicia su número de diábolos. El artista cuenta con nueve récords Guinness y es uno de los nombres más reconocidos de esta disciplina.

La representación española se completará con Didak, procedente de Barcelona, especializado en grandes ilusiones, apariciones y transformaciones imposibles. El cartel internacional lo cerrará Bonjin Koo, de China, que acercará al público el tradicional arte del cambio de máscaras de la ópera china.

Más de 100.000 espectadores

La llegada de la Gran Gala Internacional a A Coruña se enmarca en la quinta edición de Galicia Ilusiona, un festival que ha conseguido superar los 100.000 espectadores durante sus cinco años de trayectoria.

El proyecto está dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. Su objetivo es acercar a diferentes ciudades gallegas espectáculos de ilusionismo de primer nivel y artistas reconocidos en el panorama internacional.