El fotógrafo David Sims junto a Marta Ortega y la cantante Judeline en la fiesta de preinauguración de la nueva exposición de la Fundación MOP. Saskia Lawaks

Judeline actúa en A Coruña en la fiesta de preinauguración de la Fundación MOP

A partir de este sábado se podrá visitar en A Coruña la nueva exposición de la Fundación MOP que, con el título The Hamster Becomes the Problem, recoge imágenes del británico David Sims. Antes de su inauguración, este miércoles por la noche tuvo lugar en las instalaciones del muelle de Batería una fiesta exclusiva en la que Marta Ortega recibió al fotógrafo y a grandes nombres del mundo de la moda y la cultura como Pierpaolo Piccioli o Malgosia Bela. Durante la fiesta, la cantante Judeline ofreció un concierto.

La cita tuvo lugar hacia las 21:00 horas. Antes, la entrada del hotel NH Finisterre se convirtió en una pasarela improvisada por donde salieron hacia el puerto muchos de los invitados.

Aquí se pudo ver a las modelos Malgosia Bela o Eugenia Silva y otras personalidades del mundo de la fotografía de moda como Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. También pasó por aquí el arquitecto David Chipperfield o la exdirectora creativa de Vogue Grace Coddington.

Otras de las personalidades invitadas fueron Katy England, Bella Freud, Charlotte Cotton, John Galliano, Pieter Mulier, Karl Templer, Guido Palau, Ned Bartley Sims, Stevie Bartley Sims, Bobby Gillespie, Lily McMenamy, Sam Gainsbury, Jessica Diehl, Fabian Baron, Michael Amzalag, Thomas Lenthal, Emmanuelle Alt, Lucie de la Falaise, Inez van Lamsweerd, Vinoodh Matadin, Duffy, Alice Skewis, Gareth Skewis, Philip Andelman, Sarah Andelman, Jake Chapman, Paul Hanlon, Aine Theresa O'Leary, Joe Mckenna, Jessica Diehl, Charlotte Stockdale, Anita Templer, y la hermana del emir de Qatar, Sheika Al-Mayassa.

Tampoco faltó el marido de Marta Ortega, Carlos Torretta.

La fiesta tuvo lugar en el propio muelle donde se encuentra la exposición de David Sims. Aquí los invitados acudieron a una cena a la luz de las velas en la que también disfrutaron de la actuación de la española Judeline.

Así será la exposición

Para ver la exposición en la Fundación MOP habrá que esperar a este sábado, 21 de noviembre.

Hasta el 1 de mayo el público podrá observar sus imágenes de manera gratuita que recoge una selección de algunas de las fotografías más relevantes de la carrera de Sims, que van del ámbito editorial al publicitario, con piezas más personales.

La trayectoria del británico comenzó a destacar en la década de los 90, cuando perfiló un estilo propio adelantado a la era digital.

Precisamente la exposición The Hamster Becomes the Problem parte de este momento de su carrera en el que sentó las bases de su trabajo de las siguientes tres décadas.

Nacido en Sheffield en 1966, Sims logró convertirse a través de su objetivo en un intérprete de la cultura contemporánea. Su carrera comenzó muy joven, a los 17 años, como ayudante de los fotógrafos Robert Erdmann y Norman Watson para despuntar posteriormente ya en la década de los 90.

Fue entonces cuando empezó a acumular reconocimientos. De esta época es una de sus fotografías de Kate Moss en una campaña del año 1993 que precedió a sus primeros premios con los que recibió el galardón a 'Mejor fotógrafo joven del año' en los años 1994 y 1996.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado para revistas de moda como Conde Nast, Harper’s Bazaar, W Magazine, Arena, The Face y clientes de publicidad como Calvin Klein, Pepsi, Gap, Prada, Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi's, Louis Vuitton, Jil Sander, Hugo Boss, Rimmel, Givenchy, BCBG y Nike.

Además, su trabajo, que durante los próximos meses se podrá ver en A Coruña, también se ha expuesto en espacios como el Victoria & Albert Museum de Londres, el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles o el Musée de la Mode de la Ville de París.