Eugenia Silva y Malgosia Bela, entre las estrellas de la noche de moda de Marta Ortega en A Coruña

Por unas horas, A Coruña vuelve a convertirse en una de las capitales de la moda. Los grandes nombres de la industria, los estilismos más cuidados y los rostros habituales de las primeras filas de los desfiles internacionales cambian las pasarelas por las calles de la ciudad herculina. Y detrás de esta nueva cita está, una vez más, Marta Ortega.

La presidenta no ejecutiva de Inditex ha reunido este miércoles 18 de noviembre a destacadas personalidades del mundo de la moda y la cultura con motivo de la inauguración de The Hamster Becomes the Problem, la nueva exposición de la Fundación MOP, una muestra con fotografías del británico David Sims.

Las modelos Malgosia Bela o Eugenia Silva son algunas de las invitadas que se han dejado ver en A Coruña durante una jornada en la que la ciudad vuelve a situarse en el escaparate internacional de la moda. Uno de los puntos habituales de atención durante estas visitas es el Hotel Finisterre, el único establecimiento de cinco estrellas de la ciudad, donde se han alojado algunos de los invitados.

El mal tiempo no ha sido impedimento para que los invitados se vistieran sus mejores galas. El negro fue el color de la noche, aunque ocultos bajo abrigos largos para taparse de la lluvia y de las rachas de viento que azotaban esta tarde la ciudad.

David Sims, el protagonista de la noche, fue de los primeros en abandonar el hotel. Esta misma mañana ya había estado en el lugar de la exposición acompañando a las autoridades y presentando él mismo la exposición The Hamster Becomes the Problem. El fotógrafo británico salió solo, queriendo llegar antes a la Fundación para recibir así a sus invitados. Su familia lo acompañó después.

Más tarde le siguieron otras personalidades del mundo de la fotografía de moda como Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, el dúo de fotógrafos de moda holandés-estadounidense. Unos fijos en la lista de invitados de Marta Ortega que ya acudieron el año pasado a la muestra de Annie Leibovitz.

Y entre la lista de invitados no faltó el ya habitual David Chipperfield. El arquitecto británico es ya una cara conocida en este tipo de actos de Marta Ortega. Presente en la Fundación en varias ocasiones, protagonizando una de las primeras The MOP Talks, ya acudió a las anteriores exposiciones de la presidenta de Inditex.

Otra que no falla a la fiesta anual de la presidenta de Inditex fue la modelo Eugenia Silva, que este año también se alojó en el Finisterre. Antes de subirse al coche que la llevaría a la exposición, no dudó en saludar y posar ante la prensa siempre haciendo gala de su estilo y elegancia habitual.

Y entre las modelos también estaba Malgosia Bela, que con un perfecto "hola" en español, la polaca se detuvo también a saludar a los periodistas que buscaban una foto de ella.

También Grace Coddington, una de las grandes figuras de la moda internacional, tampoco ha querido perderse la cita de Marta Ortega en A Coruña. La icónica exdirectora creativa de Vogue estadounidense vino hasta la ciudad herculina para conocer de cerca la Fundación y la muestra que trae este año.

Y como caras conocidas, pudimos ver también a el diseñador Pieter Mulier, nuevo director creativo de Versace. Y es que desde que Marta Ortega tomó el rumbo de la compañía, no es raro verla acompañada de diseñadores de marcas de alta costura.

De esta forma, la cita vuelve a demostrar la capacidad de convocatoria de Marta Ortega, que ha conseguido convertir las inauguraciones de su fundación en acontecimientos que trascienden el ámbito cultural. La fotografía es el punto de partida, pero la moda también tiene un papel protagonista en unas jornadas que reúnen a figuras reconocidas internacionalmente.

Y no es la primera vez. En anteriores ediciones, A Coruña ha recibido a personalidades como Linda Evangelista, Eugenia Silva, Cédric Charbit, David Chipperfield o C. Tangana, que han acudido a la ciudad con motivo de las exposiciones organizadas por la Fundación MOP.

Presentación de la exposición

La jornada ha comenzado por la mañana en el muelle de Batería, donde Marta Ortega ha presentado la nueva exposición a representantes institucionales y otras autoridades.

Acompañada por el propio David Sims, protagonista de la muestra, la presidenta no ejecutiva de Inditex ha recibido a los asistentes en la nave portuaria que, una vez más, se convierte en sede de una exposición de fotografía de alcance internacional.

Entre las autoridades presentes se encontraban el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

También han asistido la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; el conselleiro de Cultura, José López Campos; y el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao.

A ellos se han sumado los representantes municipales del PP y el BNG, Miguel Lorenzo y Francisco Jorquera, respectivamente, así como el director del Museo de Belas Artes, Manuel Mosquera; la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; y el director de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega.

La presentación institucional ha servido como antesala de los actos que rodean la inauguración de una muestra que abrirá sus puertas al público este sábado 21 de noviembre.

Un referente de la moda

El gran protagonista de esta nueva exposición es David Sims, uno de los fotógrafos que contribuyeron a transformar la estética de la moda durante la década de los noventa.

Nacido en Sheffield en 1966, comenzó su carrera con apenas 17 años como ayudante de los fotógrafos Robert Erdmann y Norman Watson. Sin embargo, fue durante los años noventa cuando su trabajo comenzó a destacar y logró desarrollar un lenguaje visual propio, alejado de algunas de las convenciones de la fotografía de moda de la época.

Su mirada, reconocible por su particular manera de retratar a modelos y artistas, lo convirtió en uno de los nombres más solicitados de la industria.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado para publicaciones como Harper’s Bazaar, W Magazine, Arena o The Face, además de protagonizar campañas para algunas de las firmas más importantes del mundo.

Prada, Calvin Klein, Louis Vuitton, Jil Sander, Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Givenchy, Hugo Boss o Nike son solo algunas de las marcas que han contado con su objetivo.

Entre sus trabajos más reconocidos figura una fotografía de Kate Moss realizada para una campaña de 1993, en una etapa en la que su carrera comenzaba a despegar internacionalmente. Poco después, en 1994 y 1996, fue distinguido con el reconocimiento a mejor fotógrafo joven del año.

Tres décadas después, su obra llega a A Coruña de la mano de la Fundación MOP.

Así será la exposición

Bajo el título The Hamster Becomes the Problem, la nueva muestra reúne una selección de algunas de las imágenes más relevantes de la carrera del fotógrafo británico, desde sus trabajos editoriales y publicitarios hasta piezas de carácter más personal.

El recorrido parte de la década de los noventa, cuando Sims comenzó a definir una estética que terminaría influyendo en la fotografía de moda de las siguientes décadas.

La exposición permite descubrir tanto sus imágenes más reconocibles como otras facetas de su trabajo, ofreciendo una visión de la evolución de un fotógrafo que ha convertido su mirada en una referencia de la cultura visual contemporánea.

La Fundación MOP continúa así su apuesta por acercar al público gallego la obra de grandes figuras de la fotografía internacional, consolidando A Coruña como una parada destacada para los amantes de la moda y la imagen.

Una cita con David Sims

Antes de que la exposición abra sus puertas al público general, algunos visitantes tendrán la oportunidad de conocer personalmente a su protagonista.

El propio David Sims participará este jueves 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en una firma de ejemplares del catálogo de la muestra.

La actividad está dirigida a las personas que hayan reservado previamente su plaza. Antes del encuentro con el fotógrafo, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada en primicia por la exposición, acompañados por el equipo de guías de la Fundación MOP.

Para el resto del público, la espera terminará el sábado 21 de noviembre, cuando The Hamster Becomes the Problem abrirá oficialmente sus puertas en el muelle de Batería.

La exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el 1 de mayo de 2027, ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir en A Coruña la obra de uno de los grandes nombres de la fotografía contemporánea.

Con esta inauguración, Marta Ortega vuelve a reunir en su ciudad a personalidades de la moda, la fotografía y la cultura, en una cita que sitúa una vez más a A Coruña en el mapa internacional del sector.