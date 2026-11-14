Asando castañas en la plaza de Azcárraga durante el magosto de la Ciudad Vieja de A Coruña Quincemil

La Ciudad Vieja de A Coruña celebra su magosto en la plaza de Azcárraga

La plaza de Azcárraga es este sábado el punto de encuentro de los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña con motivo de su tradicional magosto. Tras una tarde de actividades para los más pequeños, la Asociación de Vecinos María Pita se dispone a iniciar el reparto de castañas asadas, que se servirán acompañadas de bebidas y refrescos.

La jornada arrancó con un taller de calabazas que abrió la programación infantil. Durante las primeras dos horas de la fiesta, los niños también pudieron participar en juegos tradicionales y disfrutar de un hinchable instalado en la plaza.

La asociación vecinal organiza el magosto para reunir a los residentes del barrio en torno a una de las celebraciones del otoño gallego. El reparto de castañas da paso a la programación de la noche, que se desarrollará en la misma plaza.

Música y queimada

Después del reparto, será el turno de Maghua. El grupo ofrecerá una actuación de música tradicional gallega en directo en la plaza de Azcárraga.

Ya avanzada la noche, la organización preparará una queimada que podrán degustar los asistentes. Será la última actividad del programa antes de que el magosto de la Ciudad Vieja llegue a su fin, pasada la medianoche.