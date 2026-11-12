Robert Finley, María José Llergo y Tapéate: Los planes de Ferrol para no aburrirte este fin de semana Quincemil

¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Robert Finley, María José Llergo y Tapéate

El segundo fin de semana de la ciudad ferrolana promete no dejar ni un minuto de aburrimiento. Como grandes citas de la semana tenemos a Robert Finley y María José Llergo, unos grandes eventos musicales que también darán paso a la cuarta edición del Concierto benéfico en honor a Santa Cecilia.

Otros eventos destacados incluyen las dos últimas funciones del ciclo teatral FESTEA y la inauguración de la edición de 2026 del evento gastronómico Tapéate Ferrol. Asimismo, podremos disfrutar de un evento de ciclocross del Val de Esmelle abierto para todos los públicos.

Conciertos del fin de semana

El cantante estadounidense Robert Finley actuará este mes en Ferrol Cedida

El sábado 14 a las 20:30 horas aterriza en el Auditorio Álvaro Lamas una de las voces de vanguardia más destacadas del panorama nacional: María José Llergo. Ganadora del Premio Goya 2022 a la Mejor Canción Original y autora de éxitos como La Luz, Me Miras Pero No Me Ves y SUPERPODER.

El domingo 15 a las 19:00 horas llega al Teatro Jofre el legendario Robert Finley, cantante, compositor y guitarrista de Estados Unidos (Luisiana) que destaca por su inconfundible estilo de blues y soul que amasa auténticos himnos tales como Sharecropper's Son, Souled Out On You o Medicine Women.

Tapéate Ferrol

Regresa la 11ª edición de Tapéate Ferrol Cedida

La 11ª edición de Tapéate Ferrol vuelve este año desde el día de hoy, jueves 12, hasta el domingo 22 y promete un fin de semana de lo más delicioso.

No dudes en darte una vuelta por Ferrol para conocer sus opciones gastronómicas. Tendrás oportunidad de disfrutar de las tapas de este festival tanto al mediodía como por la noche.

Cada local presentará una tapa exclusiva, la cual puede ser dulce o salada, pero siempre teniendo como ingredientes principales el producto gallego. ¡No dudes en votar por tu favorita!

Ciclo FESTEA

Cartel de la edición de 2026 del ciclo de teatro FESTEA Ceddia

Durante este fin de semana el 11º Ciclo de Teatro de Monicreques e Obxectos FESTEA presentará sus dos últimas funciones, cerrando así una nueva edición que llevaba presentando diferentes espectáculos en centros culturales de Ferrol desde inicios del mes de octubre.

Sábado, 14 de noviembre

18:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - O Paxaro Verde de Grillo Titeres

de Grillo Titeres 12:30 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester - Palhinas, a historia de um Espantalho de Krisalida

Magostos del fin de semana

Cartel del magosto de 2026 en el barrio de Canido Cedida

Viernes 13 desde las 19:00 horas - Magosto de San Xoán de Bertón

Castañas asadas

Boliños preñados

Concierto del Dúo Karamba

Domingo 15 a las 13:00 horas - Magosto de Canido

16:30 a 17:30 horas - Castañas

Chorizos y liscos

Gran foliada

Ciclocross Val de Esmelle

Cartel de la edición de 2026 de la prueba de ciclocross Val de Esmelle Cedida

El sábado 14 desde las 11:00 horas tendrá lugar la décima edición de la prueba de ciclocross de Val de Esmelle, un evento deportivo que reunirá a ciclistas de diferentes lugares de Ferrol.

IV Concierto benéfico

Cartel de la edición de 2026 del Concierto benéfico en honor a Santa Cecilia Cedida

El domingo 15 a las 18:00 horas en la Concatedral de San Julián tendrá lugar la cuarta edición del Concierto benéfico en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

El encuentro musical incluirá una sección de recogida de alimentos no perecederos a favor de la Cocina Económica de Ferrol.

Las agrupaciones participantes son: