Feijóo califica de "fracaso" la huelga general del 11N: "Es un error histórico de los sindicatos"

Ayer se celebró una huelga general de 24 horas que paralizó gran parte del país. En Galicia, las principales ciudades congregaron a decenas de miles de personas que salieron a las calles para reclamar el acceso a una vivienda digna y unos salarios acordes con el elevado coste de la vida.

Sin embargo, al finalizar esta jornada con movilizaciones, El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, recibió como invitados a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Durante su intervención, Feijóo abordó el proyecto político que plantea para España en caso de que su partido consiga ganar las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

Feijóo critica la huelga

Durante su intervención en El Hormiguero, Alberto Núñez Feijóo también se pronunció sobre la huelga general celebrada ayer, a la que calificó de "huelga preventiva". El líder del Partido Popular criticó que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presidente y vicepresidenta del Gobierno, respectivamente, animasen a secundarla.

Feijóo cuestionó los motivos de la convocatoria y reprochó a los sindicatos que, en su opinión, se utilizase la movilización contra los partidos de la oposición. "Se hace una huelga contra la oposición", afirmó. Sin embargo, desde diferentes organizaciones sindicales se ha defendido que la protesta estaba dirigida contra todos los partidos que consideran "rentistas", independientemente de su ideología, y no exclusivamente contra una única formación política.

El dirigente popular también valoró el seguimiento de la jornada de paro, poniendo el foco especialmente en los servicios públicos. "Con todo el respeto, el éxito de la huelga, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, educación..., el éxito de la huelga ha sido un fracaso", aseguró.

Su valoración de la convocatoria quedó clara desde el principio de la entrevista. Feijóo consideró que la movilización respondía a más intereses políticos que a reivindicaciones laborales o de vivienda y la definió como "un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos".

En este sentido, defendió la independencia de las organizaciones sindicales y cuestionó su vinculación con los partidos políticos. "No se crea que me agrada decirlo, porque es fundamental tener un sindicato que defienda exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos que estamos en este momento en precampaña".

.@NunezFeijoo opina sobre la huelga general #FeijóoEH https://t.co/10nJqAcKhf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

El líder del PP insistió en que ya había trasladado su desacuerdo con la convocatoria antes de que se celebrase: "Les dije cuando vi la huelga que era un error, que no la convocasen". Además, volvió a insistir en que, a su juicio, la movilización tenía un trasfondo electoral: "Creo que esto es un acto simulado de precampaña electoral y esto es un error histórico de los sindicatos".

Finalmente, Feijóo trasladó el debate al próximo 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales mencionadas durante la entrevista. "El 29 de noviembre, lo siento por Sánchez, pero no hay huelga, y el 29 de noviembre la gente va a votar y, por tanto, el 29 de noviembre vamos a ver qué piensan los españoles de verdad".