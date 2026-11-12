Magosto popular en A Coruña: la Cidade Vella celebra este sábado una fiesta con castañas, música y queimada

La Cidade Vella de A Coruña celebrará este sábado 14 de noviembre su tradicional magosto popular, una jornada festiva organizada por la Asociación de Vecinos de la Cidade Vella "María Pita" para disfrutar de las costumbres gallegas y fomentar la convivencia entre los residentes del barrio.

La celebración tendrá lugar en la Praza de Azcárraga y comenzará a las 17:00 horas con diferentes propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños. Durante las dos primeras horas habrá un taller de calabazas, juegos infantiles tradicionales y un hinchable para los niños.

La programación continuará a las 19:30 horas con el magosto popular, en el que se repartirán castañas asadas, bebidas y refrescos. Media hora después, entre las 20:00 y las 21:00 horas, será el turno de la música tradicional gallega con la actuación del grupo MAGHUA.

La fiesta se prolongará hasta la madrugada. A las 23:00 horas está prevista la elaboración y degustación de la tradicional queimada, mientras que el cierre de la jornada llegará a las 00:30 horas.

Con esta iniciativa, la asociación vecinal busca mantener vivas las tradiciones gallegas y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes en uno de los rincones más emblemáticos de A Coruña.