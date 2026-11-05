Vetusta Morla, Nacho Vegas y CoruñART: Los eventos que tendrán lugar este fin de semana en A Coruña Quincemil

Vetusta Morla, Nacho Vegas y CoruñART: Los eventos que tendrán lugar este fin de semana en A Coruña

La banda sonora de esta semana estará protagonizada por grandes grupos y artistas del panorama musical español, entre los que destacamos a Vetusta Morla, Nacho Vegas, Miguel Costas de Siniestro Total, Gitano de Palo o Alejandro Astola, y tampoco faltará el dueto venezolano Servando & Florentino, quienes dejarán vibrando la sala Pelícano.

El resto de eventos de la semana incluyen varios eventos culturales y de ocio como Festigual y CoruñART. A estos se sumarán los espectáculos en vivo de Mikel Bermejo, quien traerá su monólogo Eureka! a la ciudad, y el homenaje musical de Robin Torres a Mecano con Hija de la Luna.

Conciertos del fin de semana

Vetusta Morla llega este fin de semana a la ciudad herculina Cedida

El día de hoy, jueves 5, vamos calentando motores para entrar en el fin de semana con un concierto de Alejandro Astola a las 21:30 horas en la sala Mardi Gras con las entradas agotadas. Una jornada dedicada al mejor sonido de fusión entre el flamenco, rock, funk y jazz de la escena española.

El viernes 6 a las 21:00 horas tenemos cita en la sala Inn Club, donde se presentará Nacho Vegas como parte del ciclo de conciertos Noites do Porto Recomenda. El autor de El ángel Simón ofrecerá una velada íntima, sensible y con un sonido inconfundible.

El viernes 6 y sábado 7 a las 21:00 horas damos inicio al mes de noviembre por todo lo alto con dos fechas en el Coliseum de uno de los grupos de la escena indie española más relevantes de la actualidad: Vetusta Morla con su Gira de Vuelta. Canciones de ida 2026-27.

El viernes 6 a las 21:00 horas aterrizan en la sala Pelícano dos icónicas voces de la música venezolana: Servando & Florentino, quienes darán un gran concierto en la ciudad herculina como parte de su gira mundial Se Buscan: Vivos o Inmortales.

El viernes 6 a las 23:00 horas vuelve a la ciudad herculina Gitano de Palo, el ambicioso proyecto musical del coruñés Kiko Hevia, quien nos trae una fusión de géneros que fusiona sus raíces gallegas con los ecos del flamenco más contemporáneo.

El sábado 7 a las 21:00 horas será el turno de Javi Medina de subirse al escenario de la sala Inn, donde dará un nuevo concierto como parte de su Gato Negro Tour, donde presentará en vivo canciones como Amor y Muerte, Tal Vez o Me la llevo.

El sábado 7 a las 21:00 horas la nueva sala de conciertos herculina, Maré Club, presentará un inigualable concierto de Miguel Costas del grupo Siniestro Total, el legendario grupo de rock nacido en Vigo. Será una jornada ideal para recordar sus éxitos de siempre.

Otros conciertos que no te vas a querer perder incluyen el de Sara Hebe (viernes 6) en el pub Cazuza, el de Belako (viernes 6) en la sala Garufa y el de Guadalupe Plata (sábado 7) en la sala Mardi Gras.

Proyecciones del fin de semana

Cartel de la edición de 2026 de Cormorán Film Fest Cedida

Arrancamos el mes de noviembre con un fin de semana lleno de proyecciones.

Para empezar, tendrá lugar la edición de 2026 del Cormorán Film Fest en la Filmoteca de Galicia, aunque también se continuarán proyectando filmes de otros ciclos de esta sala, como Fóra de Serie.

Asimismo, el Teatro Colón continuará con su ciclo de proyecciones bautizado como Colón Cinema. Esta semana, jueves 5 a las 19:30 horas, podremos disfrutar de Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi y de un coloquio con Antonio Muñoz Molina.

Por último, también tendremos diferentes opciones en el Fórum Metropolitano, donde se proyectarán algunas películas de autoría internacional.

Toda la programación de Cormorán Film Fest 2026:

Jueves, 5 de noviembre

A las 18:00 horas

'Vaterland' or A Bule Named Yanto de Berthold Wahjudi

Skinny Bottines de Romain F. Dubois

Someday, a Child de Marie-Rose Osta

Viernes, 6 de noviembre

A las 18:00 horas

Mi tía Pura de Álvaro Fenech y Noa Fito

Filme Pin de Andrés Jurado y María Rojas Arias

Geratzen den hori de Aitor Gametxo

Escala un cincuenta mil de Ángel Suanzes

The Wind in Ash de Kun Sun

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 5 a las 20:30 horas - El káiser de la Atlántida de Sebastián Alfie

a las 20:30 horas - El káiser de la Atlántida de Sebastián Alfie Viernes 6 a las 20:30 horas - Un poeta de Simón Mesa Soto

a las 20:30 horas - Un poeta de Simón Mesa Soto Sábado 7 a las 18:00 horas - A Want in Her de Myrid Carten

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

Numakage Public Pool de Shingo Ota - Jueves 5 a las 20:00 horas

de Shingo Ota - a las 20:00 horas Matria de Álvaro Gago Díaz - Jueves 5 a las 20:00 horas

de Álvaro Gago Díaz - a las 20:00 horas The African Queen (La reina de África) - Viernes 6 a las 20:00 horas, sábado 7 a las 17:30 y 20:00 horas

Festigual

Cartel de la edición de 2026 del Festigual en A Coruña Cedida

El festival por las artes inclusivas, conocido como Festigual, dio inicio el día de ayer, miércoles 4, en el Teatro Rosalía con la gala Mulleres pola inclusión, donde participaron Guadi Galego, A Banda da Loba, Uxía Senlle y Chungo Pastel.

A lo largo de estas semanas podremos disfrutar de diferentes charlas, talleres, espectáculos y conciertos en diferentes salas de la ciudad herculina. Todas estas actividades tienen como punto en común difundir la cultura y el arte inclusivo.

Algunos de los eventos más destacados de este fin de semana:

Viernes, 6 de noviembre

Espectáculo de humor Spascity and more de Owaldo Digón y Marc Buxaderas - Teatro Colón

Sábado, 7 de noviembre

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia & Clownssics - Palacio de la Ópera

- Palacio de la Ópera Concierto de Freestyle People - Mercado de Monte Alto

MotorOcasión

Cartel de la edición de 2026 de MotorOcasión en A Coruña Cedida

Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 se podrá disfrutar en Expocoruña de una de las ferias automovilísticas más grandes del mes: XXXI Salón del Vehículo Usado y de Ocasión.

Durante cuatro días se podrá visitar alrededor de 13.000 metros cuadrados y 700 coches expuestos, todos ellos pertenecientes a los mejores concesionarios de la comarca, todos ellos de segunda mano y de ocasión.

Puedes conseguir las entradas en el siguiente enlace.

Escala Internacional

Cartel del próximo evento que se celebrará en el Museo MEGA Museo MEGA Estrella Galicia

El viernes 6 a las 20:30 horas el Museo MEGA acogerá una jornada de degustación de cervezas de Oud Beersel, a través de la cual descubriremos los secretos de las misteriosas lambic de la mano de uno de los cerveceros más reconocidos en este ámbito.

La entrada de Escala Internacional incluye también la degustación de tapas elaboradas por Artesa da Moza Crecha.

Puedes conseguir tus entradas en el siguiente enlace.

Tardeo Pica Pop

El Tardeo Pica Pop vuelve a la sala Pelícano Cedida

El sábado 7 a las 18:30 horas vuelve a la sala Pelícano el Tardeo Pica Pop, una tarde-noche llena de los mejores éxitos de los años 90 y 2000 que te volverán a hacer revivir tu adolescencia.

Desde las 18:30 hasta las 23:30 horas tendrán la oportunidad de viajar a un colorido mundo de temazos pop, rock y reggaetón de inicios de siglo.

¡No te lo puedes perder!

CoruñART

Presentación de la feria CoruñArt Cedida

El sábado 7 podremos disfrutar de la segunda edición de CoruñArt, la Feria de las Industrias Culturales y Creativas, la cual volverá a convertir el Fórum Metropolitano en el epicentro de la cultura creativa.

Será una jornada gratuita y abierta para todos los públicos donde se podrá disfrutar de las diferentes disciplinas artísticas, desde la música y la literatura hasta la fotografía, la ilustración, las artes escénicas y comunicación cultural.

10:00 horas - Chocolate de bienvenida

11:00 horas - Inauguración a cargo de Oswaldo Digón

11:30 horas - Mesa redonda A Cultura como dereito

12:00 horas - Micro abierto (literatura, poesía y otras creatividades)

13:00 horas - Mesa redonda Cómo interactuar coa cultura local dende os Concellos

14:15 horas - Actuación de Candela Liste

16:30 horas - Mesa redonda A cultura comunitaria e o seu impacto nas vilas

18:00 horas - Mesa redonda Tiburóns devorando aos peixes pequenos da cultura

19:15 horas - Mesa redonda A literatura dende as imaxes

Eureka! de Mikel Bermejo

Cartel del espectáculo 'Eureka!' de Mikel Bermejo Cedida

El sábado 7 a las 18:00 horas tenemos cita en el Auditorio de la Sede Afundación con uno de los monologuistas más destacados de la actualidad: Mikel Bermejo, quien presenta en vivo su show Eureka!

Mikel nos propone una pregunta antes de sumergirnos en su espectáculo: ¿son los influencers los nuevos filósofos griegos? Con esta cuestión en mente, repasaremos las maravillas y locuras de la vida moderna.

Improvisación, rapidez y más de una hora de risas aseguradas. ¡Consigue tus entradas!

Homenaje a Mecano

La artista Robin Torres interpretará a Mecano en su espectáculo 'Hija de la Luna' Cedida

El domingo 8 a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera podremos disfrutar de la inigualable voz de Robin Torres, quien encarnará a Mecano con su espectáculo Hija de la Luna, considerado el mejor homenaje del mundo a este grupo.

En esta ocasión, Hija de Luna llega con una interpretación en vivo de la gira más importante de la carrera de Mecano: Descanso Dominical. Podremos disfrutar de los mejores éxitos que marcaron tendencia en este tour.

Disfruta en vivo de Cruz de Navajas, Mujer contra Mujer, Hoy no me puedo levantar y muchos más éxitos. ¡Un show imperdible si eres fan de Mecano! No te quedes sin tus entradas.