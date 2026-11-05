Estos son todos los planes que no te vas a poder perder este fin de semana en Ferrol

La ciudad ferrolana se estrena en el nuevo mes de noviembre con un fin de semana cargado de eventos para todos los públicos. Desde el concierto de Leticia Rey hasta el Concierto de Santa Cecilia, tanto jóvenes como adultos podrán disfrutar de actuaciones musicales gratuitas y a precios populares.

Otros eventos relevantes incluyen las obras de teatro del ciclo FESTEA, la carrera popular En Marcha Contra el Cáncer y dos sesiones de la obra teatral basada en la novela de María Solar: A Culpa.

Concierto de Leticia Rey

Leticia Rey actuará este jueves en Ferrol Cedida

El jueves 5 a las 20:30 horas empezamos el mes con una cita en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo musical Os Xoves da Capela. Podremos disfrutar de un concierto del último espectáculo de Leticia Rey, Danza Luz, una representación que une magistralmente música, danza y coloquio.

Ciclo FESTEA

Cartel de la edición de 2026 del ciclo de teatro FESTEA Ceddia

Tras sus primeras funciones en octubre, el 11º Ciclo de Teatro de Monicreques e Obxectos FESTEA continúa el mes de noviembre presentando una serie de funciones gratuitas en diferentes centros culturales de Ferrol.

Sábado, 7 de noviembre

18:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - Zorbas de Helder Silva y Rui Sousa

Domingo, 8 de noviembre

12:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - A Viaxe do Astronauta de Historioscopio

Concierto de Santa Cecilia

Cartel de la edición de 2026 del Concierto de Santa Cecilia Cedida

El sábado 7 a partir de las 20:30 horas en la Iglesia del Carmen se podrá disfrutar del Concierto anual de Santa Cecilia, la patrona de la música.

En la edición de este año, Verónica Marcos Pita dirigirá un espectáculo que llevará a todo el público por un viaje de 11 años de música bautizado como Palabras de un Marinero de la Fe.

Representación de A Culpa

La adaptación teatral de 'A Culpa' llegará a Ferrol el mes de noviembre Cedida

El sábado 7 a las 20:30 horas y el domingo 8 a las 19:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de A Culpa, la obra de teatro de Xoán Carlos Mejuto a partir de la novela de María Solar.

La historia sigue a Amanda, una empleada de banca de Santiago de Compostela, quien recibe una inesperada herencia de una multimillonaria argentina, Mirtha Val. Ella junto a su pareja, Enric, iniciarán un viaje a Buenos Aires para resolver ese misterioso acontecimiento.

Disfruta de este thriller teatral junto a tu pareja, familia o amigos. ¡Consigue ya tus entradas!

En Marcha Contra O Cancro

Carrera En Marcha Contra O Cancro de Ferrol Cedida

El domingo 8 a las 10:00 horas dará inicio una jornada completa dedicada al deporte y la concienciación con las carreras y andainas que se celebrarán con motivo de Ferrol En Marcha Contra O Cancro.

Las carreras de menores darán inicio a las 10:00 horas en el Cantón de Molíns. Estarán divididas por categorías de edad que dependen de los kilómetros que se tengan que recorrer.

La prueba absoluta de 5 kilómetros dará inicio a las 11:00 horas junto a la andaina, ambas con salida en el Cantón de Molíns.

Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace.