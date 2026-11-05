Ya se puede solicitar la plaza para participar en el Programa de Termalismo para la temporada 2027 Shutterstock

Ya es oficial: el Imserso abre el plazo para disfrutar de escapadas en balnearios desde 322 euros en 2027

Desde este jueves, 5 de noviembre, ya se puede solicitar plaza para participar en el Programa de Termalismo para la temporada 2027, que ofrece un total de 199.000 plazas en toda España, de las cuales 14.048 corresponden a Galicia. Las estancias durarán 10 días (9 noches) en los establecimientos termales participantes, con precios entre 322,45 y los 477,48 euros.

En Galicia, los participantes podrán elegir entre un total de 18 balnearios, con opciones repartidas por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Los tratamientos se llevarán a cabo durante los meses previstos en el programa.

14.048 plazas en Galicia

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto hoy, jueves 5 de noviembre, el plazo para solicitar plaza en el Programa de Termalismo 2027, que contará con una oferta de 199.000 plazas en toda España. De ellas, 14.048 corresponden a Galicia, donde los participantes podrán elegir entre 18 balnearios repartidos entre las cuatro provincias.

Las estancias tendrán una duración de 10 días y 9 noches, con pensión completa, y podrán realizarse entre febrero y diciembre.

En total, el programa contará con la participación de 87 balnearios de toda España y ofrecerá precios de entre 322 y 477 euros por persona. La tarifa incluye alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido; tratamientos termales básicos, que incluyen la prescripción del tratamiento por el médico del balneario, la impartición del tratamiento termal que, en cada caso haya prescrito el médico, y su seguimiento médico; realización de actividades de animación; póliza de seguro (excluidas las coberturas en caso de COVID-19).

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca facilitar el acceso a tratamientos termales y promover el envejecimiento activo.

Existen dos plazos para presentar las solicitudes:

Turnos de febrero a agosto de 2027: plazo prioritario hasta el 5 de diciembre de 2026; plazo para lista de espera hasta el 11 de mayo de 2027

Turnos de septiembre a diciembre de 2027: plazo prioritario hasta el 12 de mayo de 2027; plazo para lista de espera hasta el 31 de octubre de 2027

Para solicitar la plaza, se recomienda hacerlo a través de la sede electrónica del Imserso. Si prefieres en formato papel, envía la solicitud a través de los registros electrónicos y oficinas de la Administración o por correo postal al "Programa de Termalismo Apartado de Correos 61.285 28080". Madrid.

Lista de balnearios gallegos

En Galicia participan un total de 18 balnearios en el Programa de Termalismo del Imserso 2027. Esta es la lista completa y las plazas disponibles en cada una de las provincias gallegas. Puedes consultar los precios por mes y balneario en la publicación del BOE.

Provincia de A Coruña: 5.752 plazas

Brión: Balneario de Santiago de Compostela

Carballo: Balneario Baños Viejos de Carballo

Provincia de Lugo: 1.884 plazas

Guitiriz: Balneario de Guitiriz

Lugo: Termas Romanas de Lugo

Palas de Rei: Río Pambre (Hotel Balneario)

Pantón: Balneario de Augas Santas

Provincia de Ourense: 1.877 plazas

A Arnoia: Balneario A Arnoia

O Carballiño: Balneario de O Carballiño

Laias-Cenlle: Laias Caldaria Hotel Balneario

Lobios: Lobios Caldaria Hotel Balneario

Provincia de Pontevedra: 4.535 plazas