El municipio que compite por ser el más bonito de España en Navidad: una villa de origen medieval con mucho encanto

Ferrero Rocher vuelve a encender la ilusión de la Navidad con la llegada de la edición de oro de 'Juntos Brillamos Más'. Por primera vez, la iniciativa amplía a 34 los ayuntamientos que competirán por su iluminación navideña.

Son dos candidaturas por cada comunidad autónoma y en Galicia, Betanzos (A Coruña) se ha convertido en uno de los municipios candidatos a lucir la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

Ferrero Rocher elige Betanzos

"Betanzos, una de las antiguas siete capitales de Galicia, presume de un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y de tradiciones tan singulares como el lanzamiento de su gran globo de papel en las fiestas de San Roque", destaca la marca de bombones con avellana.

Pero la Ciudad de los Caballeros es mucho más. Su historia está marcada por la influencia de los hermanos Naveira, Juan y Jesús, y construcciones fundamentales para el desarrollo de la villa, como la Escuela Jesús García Naveira o el Parque del Pasatiempo.

El Museo de As Mariñas es otra parada obligatoria en Betanzos. Instalado en el edificio del antiguo convento de Santo Domingo, recoge los aspectos etnográficos e históricos más interesantes de la comarca de As Mariñas: trajes tradicionales, piezas de orfebrería castrexa, figuras cerámicas de la Grecia clásica, etc.

También resulta de interés su camino Fluvial de los Caneiros, al margen del río Mandeo. Rodeado de naturaleza, se extiende a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros en un trayecto de ida y vuelta que discurre por el Campo dos Caneiros, un lugar que cobra vida cada mes de agosto con la celebración de la Romería dos Caneiros.

Otra de las grandes citas del calendario betanceiro es la Feira Medieval, una de las más conocidas de la zona. Cada año, las calles del casco histórico se llenan de vida con cientos de puestos de artesanía y gastronomía, además de exhibiciones de lo más espectaculares.

Y, precisamente, si hablamos de gastronomía, hay una elaboración que merece una mención aparte: la famosísima tortilla de Betanzos.

Famosa por su textura jugosa y líquida en el interior, la receta tradicional de la tortilla de Betanzos solo lleva cuatro ingredientes: patatas --preferiblemente de variedad Kennebec--, huevo, aceite de oliva virgen extra y sal.

El Mesón Café de Segundo ganó el primer premio en el concurso anual de la Semana de la Tortilla de Betanzos 2026. En la categoría de jurado popular, la del Bar Galicia fue la tortilla más votada. Y a nivel casero, Jorge Río Cortés se llevó el primer premio por tercera vez.

Pueblos participantes

A nivel nacional, los pueblos que competirán en la decimotercera edición de la campaña 'Juntos Brillamos Más' son:

Andalucía: Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén)

Aragón: Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza)

Asturias: Llanes y Nava

Cantabria: Reinosa y Potes

Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete)

Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila)

Cataluña: Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona)

Madrid: Los Molinos y Buitrago del Lozoya

Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón)

Extremadura: Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres)

Galicia: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo)

Islas Baleares: Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca)

Islas Canarias: Buenavista del Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma)

La Rioja: Nájera y Alfaro

Navarra: Elizondo y Estella-Lizarra

País Vasco: Urduña (Bizkaia) y Labastida (Álava)

Región de Murcia: Cehegín y Aledo

Plazos y votaciones

La competición de este 2026 se desarrollará en cuatro fases de votación.

En la primera, los ciudadanos elegirán al municipio que abanderará a su comunidad. El 9 de noviembre se anunciarán los 17 "campeones regionales" elegidos por el voto popular.

La Fase 2 seleccionará los cinco pueblos más votados, que se darán a conocer el 30 de noviembre, y la Fase 3 decidirá los dos finalistas, el 7 de diciembre.

Estos dos pueblos se medirán en la Fase 4, la gran final, y el nombre del ganador se anunciará el 14 de diciembre.