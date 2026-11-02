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Robert Finley, CantaJuego y más: Los conciertos y eventos que tendrán lugar en noviembre 2026 en Ferrol
El mes de noviembre promete no decepcionar a nadie en la ciudad ferrolana: conciertos, teatro, danza y espectáculos de todo tipo que no te vas a querer perder
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El mes de noviembre se estrena con algunos de los conciertos más destacados del año, entre los que se encuentra la visita del artista estadounidense Robert Finley, una cita en directo con María José Llergo y una nueva cita de Xoves da Capela protagonizado por Leticia Rey.
Otros eventos relevantes del mes incluyen la segunda parte del ciclo de teatro FESTEA, una carrera solidaria en Ferrol, varias obras teatrales de diferentes públicos y temáticas -A Culpa o Núa- y un espectáculo infantil de la mano de CantaJuego.
Conciertos destacados
El jueves 5 a las 20:30 horas empezamos el mes con una cita en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo musical Os Xoves da Capela. Podremos disfrutar de un concierto del último espectáculo de Leticia Rey, Danza Luz, una representación que une magistralmente música, danza y coloquio.
El sábado 14 a las 20:30 horas aterriza en el Auditorio Álvaro Lamas una de las voces de vanguardia más destacadas del panorama nacional: María José Llergo. Ganadora del Premio Goya 2022 a la Mejor Canción Original y autora de éxitos como La Luz, Me Miras Pero No Me Ves y SUPERPODER.
El domingo 15 a las 19:00 horas llega al Teatro Jofre el legendario Robert Finley, cantante, compositor y guitarrista de Estados Unidos (Luisiana) que destaca por su inconfundible estilo de blues y soul que amasa auténticos himnos tales como Sharecropper's Son, Souled Out On You o Medicine Women.
Ciclo FESTEA
- Del sábado 7 al domingo 15 de noviembre
- 11.º Ciclo de Teatro de Monicreques e Obxectos FESTEA
Tras sus primeras funciones en octubre, el ciclo de teatro FESTEA continúa el mes de noviembre presentado una serie de funciones gratuitas en diferentes centros culturales de Ferrol.
Sábado, 7 de noviembre
- 18:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - Zorbas de Helder Silva y Rui Sousa
Domingo, 8 de noviembre
- 12:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - A Viaxem do Astronauta de Historioscopio
Sábado, 14 de noviembre
- 18:30 horas en el Centro Cultural Carvalho Calero - O Paxaro Verde de Grillo Titeres
Domingo, 15 de noviembre
- 12:30 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester - Palhinas, a historia de um Espantalho de Krisalida
Representación de A Culpa
- Sábado 7 y domingo 8 de noviembre
- Obra de teatro de Xoán Carlos Mejuto
El sábado 7 a las 20:30 horas y el domingo 8 a las 19:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de A Culpa, la obra de teatro de Xoán Carlos Mejuto a partir de la novela de María Solar.
La historia sigue a Amanda, una empleada de banca de Santiago de Compostela, quien recibe una inesperada herencia de una multimillonaria argentina, Mirtha Val. Ella junto a su pareja, Enric, iniciarán un viaje a Buenos Aires para resolver ese misterioso acontecimiento.
Disfruta de este thriller teatral junto a tu pareja, familia o amigos. ¡Consigue ya tus entradas!
En Marcha Contra O Cancro
- Domingo 8 de noviembre
- Carrera y andaina solidarias
El domingo 8 a las 10:00 horas dará inicio una jornada completa dedicada al deporte y la concienciación con las carreras y andainas que se celebrarán con motivo de Ferrol En Marcha Contra O Cancro.
Las carreras de menores darán inicio a las 10:00 horas en el Cantón de Molíns. Estarán divididas por categorías de edad que dependen de los kilómetros que se tengan que recorrer.
La prueba absoluta de 5 kilómetros dará inicio a las 11:00 horas junto a la andaina, ambas con salida en el Cantón de Molíns.
Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace.
Representación de Núa
- Sábado 28 de noviembre
- Espectáculo de danza
El sábado 28 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre podremos disfrutar del espectáculo de danza contemporánea bautizado como Núa de Cali Danza, una obra interpretada exclusivamente por mujeres que buscan celebrar y reivindicar lo femenino.
El escenario se muestra con una ambientación minimalista que le da protagonismo a las bailarinas. A través de movimientos y música evocadora, descubriremos los rincones de la interioridad de la mujer.
Puedes conseguir tus entradas aquí.
Espectáculo de CantaJuego
- Domingo 29 de noviembre
- CantaJuego - Yo quiero ser...
El domingo 29 tendrá lugar uno de los espectáculos infantiles más esperados del mes. Tendrá dos sesiones diferentes, una a las 12:30 horas y otra a las 17:00 horas, en las que CantaJuego llenará de música, risas y juegos el escenario del Auditorio Álvaro Lamas.
No te pierdas este emocionante espectáculo en el que CantaJuego invita a los más pequeños de la familia a jugar a qué serán de mayores con su nuevo espectáculo Yo quiero ser...
Una experiencia musical vibrante y creativa que hará disfrutar a toda la familia. ¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas!