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El mercadillo de artesanía ideal para el 8 de noviembre en A Coruña: 16 puestos con joyas, moda y mucho más
'Mi Mercado' ofrece una alternativa para hacerse con piezas especiales, diferentes y elaboradas con mimo, alejadas de la producción en cadena
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El próximo domingo, 8 de noviembre, el Círculo de Artesanos de A Coruña volverá a convertirse en un mercadillo de otoño. 'Mi Mercado', la iniciativa impulsada por la artesana Alicia González, celebra una nueva edición en la ciudad con la participación de 16 artesanos y pequeños creadores
El mercado será en el número 36 de la calle San Andrés, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Una vez más, volverán a reunirse diferentes artesanos y pequeños emprendedores en una jornada dedicada a la creatividad, los productos originales y el trabajo hecho a mano. En el mercado, los visitantes podrán descubrir una amplia variedad de artículos, entre los que encontrarán joyería y bisutería artesanal, bolsos, decoración navideña, cosmética natural, muñecos de crochet y muchas otras propuestas originales.
¿Qué artesanos participarán?
- double_g_colecciones
- xadin_das_bolboretas
- Marta
- artesaniasmanuales
- mercedes
- entre_crochetes.es
- cozybytefi
- duendecillostudio
- Kakota Flowers
- Arantxa López Rodríguez
- esteirocon
- el.rincondelbosque
- MisifuZen
- 2ndenini/ bisutería creativa
- EpoxiMu
- asoajewels
El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al talento de los artesanos, apoyar el pequeño comercio y ofrecer al público la oportunidad de encontrar piezas especiales, diferentes y elaboradas con mimo, alejadas de la producción en cadena.
Además, 'Mi Mercado' será una ocasión perfecta para comenzar a descubrir ideas de regalo de cara a la Navidad, apoyar a los creadores locales y disfrutar de un espacio donde la originalidad y la artesanía serán las protagonistas.