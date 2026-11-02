Edición del pasado mes de octubre de 'Mi Mercado'

Edición del pasado mes de octubre de 'Mi Mercado' Cedida

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El mercadillo de artesanía ideal para el 8 de noviembre en A Coruña: 16 puestos con joyas, moda y mucho más

'Mi Mercado' ofrece una alternativa para hacerse con piezas especiales, diferentes y elaboradas con mimo, alejadas de la producción en cadena

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El próximo domingo, 8 de noviembre, el Círculo de Artesanos de A Coruña volverá a convertirse en un mercadillo de otoño. 'Mi Mercado', la iniciativa impulsada por la artesana Alicia González, celebra una nueva edición en la ciudad con la participación de 16 artesanos y pequeños creadores

Cocido de Lalín

El mercado será en el número 36 de la calle San Andrés, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Una vez más, volverán a reunirse diferentes artesanos y pequeños emprendedores en una jornada dedicada a la creatividad, los productos originales y el trabajo hecho a mano. En el mercado, los visitantes podrán descubrir una amplia variedad de artículos, entre los que encontrarán joyería y bisutería artesanal, bolsos, decoración navideña, cosmética natural, muñecos de crochet y muchas otras propuestas originales.

¿Qué artesanos participarán?

  • double_g_colecciones
  • xadin_das_bolboretas
  • Marta
  • artesaniasmanuales
  • mercedes
  • entre_crochetes.es
  • cozybytefi
  • duendecillostudio
  • Kakota Flowers
  • Arantxa López Rodríguez
  • esteirocon
  • el.rincondelbosque
  • MisifuZen
  • 2ndenini/ bisutería creativa
  • EpoxiMu
  • asoajewels

El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al talento de los artesanos, apoyar el pequeño comercio y ofrecer al público la oportunidad de encontrar piezas especiales, diferentes y elaboradas con mimo, alejadas de la producción en cadena.

Cartel de la segunda edición de 'Mi mercado' de otoño en A Coruña

Cartel de la segunda edición de 'Mi mercado' de otoño en A Coruña Cedida

Además, 'Mi Mercado' será una ocasión perfecta para comenzar a descubrir ideas de regalo de cara a la Navidad, apoyar a los creadores locales y disfrutar de un espacio donde la originalidad y la artesanía serán las protagonistas.