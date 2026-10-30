Vetusta Morla, Melendi, Raphael y mucho más: Todos los conciertos de noviembre 2026 en A Coruña Quincemil

Vetusta Morla, Melendi, Raphael y mucho más: Todos los conciertos de noviembre 2026 en A Coruña

El penúltimo mes del año llega pisando con fuerza con una selección de conciertos que no defraudarán a nadie. A lo largo de estas semanas se subirán a los escenarios herculinos auténticas leyendas de la música española, como Raphael, Kiko Veneno, Mónica Naranjo y Malú. Aunque tampoco faltarán las propuestas internacionales, como Bryan Adams o Jorge Drexler.

El repertorio de conciertos se completará con destacados grupos y artistas contemporáneos que se encuentran en lo más alto de las listas musicales de España, como Vetusta Morla, Melendi, La Bien Querida, Álex Ubago y Camela. Por último, no nos podemos olvidar de las voces de los nuevos artistas que ya están conquistando al gran público nacional, como Belén Aguilera.

Vetusta Morla

Viernes 6 y sábado 7 de noviembre

Vestusta Morla regresa de su parón de dos años y se subirá a los escenarios de A Coruña Cedida

El viernes 6 y sábado 7 a las 21:00 horas damos inicio al mes de noviembre por todo lo alto con dos fechas en el Coliseum de uno de los grupos de la escena indie española más relevantes de la actualidad: Vetusta Morla.

Después de un parón de dos años, la formación regresa a los escenarios por todo lo alto con su Gira de Vuelta. Canciones de ida 2026-27. Con este tour internacional, Vetusta Morla interpretará en vivo sus éxitos de siempre y las canciones de su nuevo proyecto.

Las entradas del sábado 7 ya están agotadas, mientras que las del viernes 6 están a punto de acabarse. ¡Date prisa y consigue las tuyas antes de que se agoten!

Melendi

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre

Melendi traerá hasta la ciudad herculina los éxitos de su nuevo álbum 'Pop Rock' Cedida

El jueves 12, viernes 13 y sábado 14 a las 21:00 horas podremos disfrutar de la legendaria figura del pop-rock español, Melendi, quien se subirá al escenario del Coliseum con un triplete histórico.

Con su Pop Rock Tour 2026, Melendi se embarca en una gira que visitará los principales estadios y salas de España. No te pierdas esta oportunidad de escuchar al autor de himnos como Caminando por la vida o Tu jardín con enanitos, quien presentará su nuevo álbum de gira homónima: Pop Rock.

Las entradas para las tres fechas todavía están disponibles, pero quedan muy pocos huecos. ¡Cómpralas ya y no te quedes sin ellas!

Kiko Veneno

Viernes 13 de noviembre

Kiko Veneno aterriza en la ciudad olívica con un espectáculo íntimo y cercano Cedida

El viernes 13 a las 20:30 horas vuelve el ciclo de conciertos A Coruña Live XPerience al Palacio de la Ópera con una actuación inédita de Kiko Veneno, una de las leyendas vivas de la música española, quien a día de hoy sigue conquistando a las nuevas generaciones con su estilo ecléctico.

El cantautor Kiko Veneno y su banda al completo aterrizan en la ciudad herculina con su tour Girando por teatros. Prometen una jornada musical llena de alegría y sencillez, ideal para cantar con amigos o familia sus éxitos de siempre, como Volando Voy, En un Mercedes blanco o Hace Calor.

Consigue ya sus entradas y disfruta de un concierto único. ¡No te vas a arrepentir!

Bryan Adams

Lunes 16 de noviembre

La estrella de rock de Canadá Bryan Adams aterriza este mes en A Coruña Cedida

El lunes 16 a las 21:00 horas tenemos cita en el Coliseum con una estrella del rock internacional, Bryan Adams, quien presenta en vivo las canciones de su nuevo álbum Roll With The Punches con su gira internacional de nombre homónimo.

Este gran artista de rock canadiense ha sonado en radios de todo el mundo gracias a una gran variedad de éxitos que incluyen Summer of '69, Heaven, Run to You y (Everything I Do) I Do It for You. Ahora tendrás la oportunidad de corear todos estos temas con su voz en directo.

¡Las entradas están a punto de agotarse! Hazte con ellas antes de que se acaben.

Mónica Naranjo

Viernes 20 de noviembre

Mónica Naranjo celebrará sus 30 años de éxitos en A Coruña Cedida

El viernes 20 a las 21:00 horas será el turno de Mónica Naranjo de subirse al escenario del Coliseum, donde presentará una extensión de su gira de 2025 Greatest Hits Tour, pero con un formato completamente renovado que hará que tu experiencia sea inolvidable.

Con esta gira, Mónica Naranjo celebra 30 años de éxitos que ya forman parte de la historia de la música española. Desde la atemporal Sobreviviré, pasando por Desátame y Solo Se Vive una Vez y terminando con nuevos éxitos, como Venenosa ft. Nebulossa.

¡Date prisa y consigue ya tus entradas, pues están a punto de agotarse!

La Bien Querida

Viernes 20 de noviembre

El ciclo de conciertos Acustiquísimos vuelve a la ciudad herculina con La Bien Querida Cedida

El viernes 20 a las 21:30 horas en el Salón Brigantia del Hotel Meliá María Pita podremos disfrutar de la edición 2026 del ciclo Acustiquísimos, que en esta ocasión estará protagonizado por La Bien Querida.

Ana Fernández-Villaverde, más conocida como La Bien Querida, regresa a los escenarios con su octavo álbum de estudio, LBQ, un trabajo en el que profundiza en las emociones cotidianas. Vendrá con un formato íntimo y acústico con motivo de la celebración de este ciclo.

Las entradas ya están agotadas, pero puedes consultar su disponibilidad en la página web de Ataquilla.com

Raphael

Sábado 21 de noviembre

El espectáculo en vivo 'Raphaelísimo' llega este mes a la ciudad herculina Cedida

El sábado 21 a las 20:30 horas llega una de las citas musicales más esperadas de este mes, pues el Divo de Linares, Raphael, dará un concierto en el Coliseum como parte de su gira de 2026 Raphaelísimo.

El autor de auténticos himnos de la música española, como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, hará un recorrido por sus éxitos de siempre y los temas de su nuevo álbum, Ayer... aún, a través de un espectáculo cargado de pasión y autenticidad.

Cuidado, ya que las entradas están a pocos días de acabarse. ¡Consigue las tuyas y asiste a uno de los conciertos más grandes del 2026!

Jorge Drexler

Sábado 21 de noviembre

El cantautor uruguayo Jorge Drexler vuelve a la ciudad herculina este noviembre Cedida

El sábado 21 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes de la música moderna: Jorge Drexler, quien presentará en directo su nuevo trabajo discográfico Taracá.

El artista uruguayo, de reconocimiento internacional, llega a la ciudad herculina con su gira Taracá para presentar en vivo los temas de su álbum homónimo, donde el artista pondrá de relieve la importancia del candombe uruguayo.

Las entradas ya se encuentran agotadas. Sin embargo, puedes consultar la página web de Ataquilla.com para saber si se liberan algunos asientos.

Malú

Domingo 22 de noviembre

La cantautora Malú vuelve a los escenarios con su 'QUINCE Tour' Cedida

El domingo 22 a las 19:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Palacio de la Ópera, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.

Con el QUINCE tour, esta emblemática artista española recorrerá diferentes teatros de España para presentar sus éxitos de siempre acompañados de los nuevos temas de QUINCE, un universo sonoro en el que la cantante se reconcilia con la niña que empezó su carrera con tan solo 15 años.

No te pierdas la oportunidad de acudir a este espectáculo único. ¡Consigue ya sus entradas!

Camela

Viernes 27 de noviembre

El dúo de tecno-rumba Camela vuelve un año más a la ciudad herculina Cedida

El viernes 27 a las 21:00 horas el dúo Camela regresa a la ciudad herculina para subirse al escenario del Coliseum, donde presentarán su nueva gira tras el éxito de su tour conmemorando su 30 Aniversario.

Los autores de grandísimos éxitos de la música española, como Nunca te he olvidado, y máximos representantes de la tecno-rumba vuelven a embarcarse en una gira nacional, pero esta vez con un formato más renovado, potente y emocional.

¡No te los puedes perder! Consigue tus entradas y canta junto a ellos los éxitos de Corazón Indomable y Lágrimas de Amor.

Álex Ubago

Sábado 28 de noviembre

El cantautor de pop español Álex Ubago llega a la ciudad herculina este mes Cedida

El sábado 28 a las 21:00 horas llega Álex Ubago a la ciudad herculina para dar un concierto irrepetible en el Teatro Colón, donde celebrará con sus mayores fans sus 25 años de exitosa trayectoria musical con su gira ¿Qué pides tú?

Este artista lleva años consolidado como una de las voces más destacadas del pop español, llevando hasta lo más alto de las listas éxitos como A gritos de esperanza y Sin miedo a nada.

No te pierdas este viaje nostálgico lleno de éxitos. Hazte ya con tus entradas antes de que se agoten.

Belén Aguilera

Domingo 29 de noviembre

Belén Aguilera cierra el mes de noviembre con su 'Puro Teatro Tour' Cedida

El domingo 29 a las 21:00 horas la cantautora Belén Aguilera, una de las jóvenes voces de la escena musical contemporánea con mayor proyección en los últimos años, presentará su espectáculo musical Puro Teatro en el Palacio de la Ópera.

Después de haber recorrido diferentes escenarios de algunos de los festivales más grandes de España, entre ellos nuestro Morriña Fest, Belén Aguilera aterriza en A Coruña con el universo de su último álbum, Anela, para protagonizar un espectáculo que trasciende la definición de 'concierto'.

No te pierdas este gran show que cerrará por todo lo alto el mes de eventos en la ciudad herculina. ¡Hazte ya con tus entradas!

Conciertos de noviembre