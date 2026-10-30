Así será la Cabalgata de A Coruña: soldaditos de plomo, muñecas de trapo y hasta 1.200 kilos de caramelos

La Cabalgata de Reyes de A Coruña de 2027 viajará al pasado. Soldaditos de plomo, caballitos de madera, muñecas de trapo, trenes de vapor, peonzas y osos de peluche clásicos serán algunos de los protagonistas del desfile del próximo 5 de enero. Con ello, el Ayuntamiento quiere recuperar la esencia de las Navidades de siempre y, para ello, ha diseñado una temática que mira directamente a los recuerdos de la infancia.

Bajo el lema "El despertar de la ilusión", la cabalgata contará con seis carrozas, tres de ellas destinadas a los Reyes Magos y otras tres para el cortejo real -sin contar aquellas que ponen las empresas privadas-. Así lo recoge el pliego de prescripciones técnicas del contrato que ha sacado a licitación el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que establece cómo deberán ser estos elementos y qué requisitos tendrán que cumplir.

Según las condiciones impuestas en el contrato, las carrozas tendrán una estética común, pero cada una contará con motivos diferentes. El Concello busca una decoración cálida y mágica, con especial protagonismo de la iluminación y elementos que refuercen la sensación de estar hechos a mano, huyendo de una apariencia demasiado sintética o tecnológica. Eso sí, con los Melchor, Gaspar y Baltasar, como protagonistas, siendo las carrozas más majestuosas y grandes.

Más allá de la decoración, el pliego también recoge algunos detalles sobre cómo serán las carrozas por dentro. Cada una deberá tener espacio para unos 18 figurantes: 16 niños y dos adultos que se encargarán de acompañarlos durante el recorrido.

Y no será poco lo que tendrán que cargar. Las plataformas soportarán el peso de entre 800 y 1.200 kilos de caramelos por carroza. Eso sin contar a sus ocupantes.

En cuanto a sus dimensiones, las seis carrozas tendrán, como norma general, 2,5 metros de ancho, ocho metros de largo y cuatro metros de altura. Además, estarán iluminadas por todo su perímetro para que los elementos decorativos puedan apreciarse durante la noche y contarán con equipos de sonido propios para ambientar el recorrido con música y villancicos.

Otra de las cuestiones que contempla el contrato es la posibilidad de proteger a los figurantes y a los Reyes Magos de la lluvia. Las carrozas deberán disponer de una cubierta integrada en su diseño o de una alternativa que pueda instalarse en caso de que las previsiones meteorológicas sean adversas.

A espera del recorrido

El recorrido definitivo todavía no aparece concretado en el pliego, por lo que será más adelante cuando se conozcan los barrios afortunados por los que pasarán las carrozas. Cabe recordar que el año pasado partió de la Sagrada Familia, algo bastante novedoso para

Con esta propuesta, A Coruña busca que la próxima Cabalgata de Reyes sea un viaje a esas Navidades de antes, con juguetes clásicos, mucha iluminación y toneladas de caramelos para repartir entre los niños que salgan a recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar.