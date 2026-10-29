Estos son todos los planes que puedes hacer en A Coruña para pasar un fin de semana terrorífico Quincemil

Estos son todos los planes que puedes hacer en A Coruña para pasar un fin de semana terrorífico

La ciudad herculina se prepara para despedirse del mes de octubre de la forma más terrorífica. A lo largo de este fin de semana se podrá disfrutar de una serie de planes familiares con temática de Samaín, los cuales darán paso a fiestas temáticas en sala Pelícano, PALEXCO y otras salas y clubs de A Coruña.

Asimismo, la banda sonora de este fin de semana estará protagonizada por artistas y bandas tan importantes como Fito & Fitipaldis, Vicente Amigo, Sex Museum y El Gran Combo de Puerto Rico.

Conciertos del fin de semana

El último concierto del mes vendrá de la mano de los icónicos Fito y Fitipaldis Cedida

El sábado 31 a las 21:00 horas llega al Palacio de la Ópera uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la faceta más íntima de Fito & Fitipaldis.

El sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar del último gran concierto del mes en el Auditorio Gaviota de PALEXCO. El artista invitado será Vicente Amigo, quien viene a celebrar junto a la ciudad herculina sus 40 años de trayectoria musical. La guitarra flamenca se convertirá en la protagonista de esta velada tan especial de uno de los guitarristas más influyentes del mundo.

El sábado 31 a las 22:00 horas regresa a la sala Mardi Gras el grupo de rock madrileño Sex Museum, quienes están celebrando su 27.º aniversario con una gira por toda España. Prepárate para vivir una noche inolvidable de Halloween al ritmo de éxitos como I Enjoy the Forbidden o Two Sisters.

El domingo 1 a las 21:30 horas aterriza en la sala Pelícano la legendaria formación de salsa: El Gran Combo de Puerto Rico. Esta formación, autores del clásico Un verano en Nueva York -usado como sample por el cantante urbano Bad Bunny- actuarán en la ciudad herculina el primer día del mes de noviembre.

Otros conciertos relevantes del fin de semana incluyen el de Tigre y Diamante (jueves 29) en la sala Mardi Gras o el de Exsonvaldes (jueves 29) y Recorders (viernes 30) en la sala Garufa. Tampoco faltará el de World Brain (viernes 30) en Don Giorgio o una sesión de Halloween con Roger Sánchez (sábado 31) en Maré Club.

Actividades de Samaín del fin de semana

Cartel de las actividades de Samaín 2026 de Os Mallos Cedida

Con motivo de la celebración del Samaín, la ciudad herculina presentará durante este fin de semana una serie de actividades en plazas, parques, centros comerciales y clubs que se podrán visitar de manera gratuita o a precios populares con toda la familia:

Viernes, 30 de octubre

Samaín de Los Rosales

17:00 horas - Roteiro de Truco ou Trato

17:30 horas - Talleres de maquillaje, tatuajes y globoflexia

19:00 horas - Photocall y fotomatón del terror

19:30 horas - Desfile infantil y animación musical con DJ

20:30 horas - Sorteo de regalos

Halloween en Novo Mesoiro

18:00 horas - Inicio de Truco o Trato por 29 locales comerciales señalizados en la actividad

Desfile de Samaín de Castrillón

Dos puntos de salida

19:00 horas desde E.I.M. Carricanta

19:30 horas desde C.E.I.P. Juan Fernández Latorre

Fiesta con disco móvil Keys Animación y DJ Héctor Ferlo en la plaza Pablo Iglesias

Samaín nos Mallos

De 17:00 a 20:30 horas - Ruta Truco ou Selfie

20:00 horas - Fiesta con DJ en la Praza de Monforte

Sábado, 31 de octubre

Samaín na Semente

Desde las 17:00 horas - Obradoiros, bingo, juegos teatrales, cuentos y merienda

Samaín da Zona Obelisco

Decoración de stands de Samaín durante todo el día

Domingo, 1 de noviembre

Fiesta de Samaín del Club del Mar de San Amaro

De 16:00 a 20:00 horas actividades para todos los públicos:

Animación Espacio Fiesta

Música, juegos y castillo hinchable

Premio al disfraz más terrorífico

Chocolate con churros

Misteriosa bebida terrorífica

Proyecciones del fin de semana

'Dead Man's Wire', uno de los filmes que serán proyectados este fin de semana Cedida

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de las proyecciones de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano. Por un lado, la Filmoteca presentará la programación completa de la edición de 2026 de Animacción. Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 29 a las 18:00 horas - Concurso Galicia Animacción 2026

a las 18:00 horas - Concurso Galicia Animacción 2026 Jueves 29 a las 20:30 horas - Little Amélie de Maïlys Vallade

a las 20:30 horas - Little Amélie de Maïlys Vallade Viernes 30 a las 18:00 horas - Concurso general Amimacción 2026

a las 18:00 horas - Concurso general Amimacción 2026 Viernes 30 a las 20:30 horas - Olivia y el terremoto invisible de Irene Iborra Rizo

a las 20:30 horas - Olivia y el terremoto invisible de Irene Iborra Rizo Sábado 31 a las 18:00 horas - O mellor de Annecy Kids 2026

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

Sawl Al-Hind Rajab (La voz de Rajab Hind) de Kaouthr Ben Hanla - Jueves 29 y viernes 30 a las 20:00 horas, sábado 31 a las 17:30 y 20:00 horas

Fiesta La Noche de las Sombras

'La noche de las sombras' tendrá lugar este fin de semana en la ciudad herculina Cedida

El sábado 31 a las 21:30 horas el Palacio de Exposiciones y Congresos de PALEXCO acogerá la fiesta temática de Halloween bautizada como La Noche de las Sombras.

La jornada estará ambientada en la estética Dark Elegant, la cual sumergirá a los asistentes en una atmósfera misteriosa y sofisticada con decoración temática, actuaciones en vivo y cena tipo cóctel.

Un plan de Halloween insuperable.

Fiesta de Halloween de la sala Pelícano

Cartel de la edición de 2026 de Halloween Pelícano Cedida

El sábado 31 a las 00:00 horas dará comienzo la Fiesta de Halloween de la sala Pelícano, una oportunidad ideal para disfrutar de los mayores éxitos del momento en una sala con ambientación terrorífica. ¡No te lo pierdas!

Magosto de Labañou

Cartel de la edición de 2026 del Magosto de Labañou Cedida

El viernes 30 a partir de las 18:00 horas dará inicio el Magosto 2026 en la Praza da Tolerancia de Labañou, donde se celebrarán una gran variedad de actividades temáticas:

Obradoiro de Samaín

Cuentacuentos con Manuel Varela

Concierto de pandereteiras y LouBand

Degustación de castañas asadas y chocolatada

II Open Marcha Nórdica A Coruña

Cartel de la segunda edición del Open Marcha Nórdica A Coruña Cedida

El sábado 31 a las 11:00 horas en el Parque de la Torre de Hércules se celebrará la segunda edición del Open Marcha Nórdica A Coruña.