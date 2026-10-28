¿Sobrevive en A Coruña la tradición de Difuntos?: "Las flores son efímeras como la vida"

Esta tradición de llevar arreglos florales a las personas fallecidas se remonta a la Edad de Piedra. Es una forma de recordar a nuestro ser querido, que se ha mantenido durante milenios hasta llegar a nuestros días.

Las floristerías de A Coruña se preparan para una de las "fiestas florísticas" del año, como la describe Pablo de floristería De Lirios. Aclara que sus clientes siguen siendo fieles a esta tradición y "vuelven todos los años para sus encargos para llevar a la aldea, por ejemplo.

En Calo, Tania explica que "hay gente que viene todas las semanas o cada 15 días, no solo en Difuntos". Además, destaca que "parece que hay una pequeña esperanza, porque vemos que está empezando a venir gente joven también".

Centros tradicionales de difuntos Quincemil

Y es que, aunque en todas las tiendas dedicadas a la decoración floral destacan que la media de edad de los clientes que solicitan arreglos florales es a partir de los 60 años, también explican que, poco a poco, parece que los más jóvenes se están empezando a interesar en esta tradición.

"Hay un salto generacional, venían las abuelas y ahora vienen los nietos", comenta Tania de Calo. "Muchos van por encargo de sus madres o abuelas", nos explican en contraste en Bendita Flor.

Preparación de un centro en Calo Quincemil

Tipos de flores

Los crisantemos los asociamos a los cementerios y los muertos, entre otras cosas, porque esta es su temporada de floración. Y mucha gente se mantiene fiel a esta tradición. Crisantemos y claveles se repiten en las peticiones de todas las floristerías. Y es que "pueden durar hasta 15 días" explica el responsable de De Lirios.

Flores para difuntos en De Lirios Quincemil

También está, por supuesto la flor artificial. En Calo trabajan la flor de tela, aunque su responsable aclara que "mucha gente lo que hace es que en Difuntos pone flor fresca y el resto del año flor artificial, sobre todo gente que vive fuera o que le cuesta mucho venir al cementerio".

Flores de tela Quincemil

La duración es importante, pero también los gustos que tenía el difunto, incluyendo los colores. En De Lirios, por ejemplo, tratan de crear arreglos que vayan en contraste con la lápida.

Diseño floral y modernizarse

En Bendita Flor una sus máximas es el diseño, pero también destacan que, aunque no suelen hacer arreglos para llevar al cementerio más que para clientes habituales "las flores son efímeras, como la vida y eso sí encaja con nuestra filosofía".

Y es que este tipo de floristerías con un estilo más moderno no es habitual que hagan este tipo de encargos más que para aquellos clientes que ya conocen su forma de trabajar y el tipo de flores que suelen usar.

Celosía y tajetes, flores usadas en el Día de Muertos mexicano Quincemil

Es el caso, también de Médula, donde su responsable, Elena, nos comenta que en los ramos no utilizan la "típica flor de cementerio es la misma flor que usamos el resto del año, entonces, ahí no prima la duración".

Médula floristería Quincemil

En De Lirios aclaran que, aunque hay gente que pide arreglos más clásicos, "vienen clientes habituales que piden algo alegre, con color, silvestre, fresquito". "Es una tradición bonita, estaría bien que se renovara" destacan en Bendita Flor, donde también hacen diseños "creativos y menos sencillos" que pueden encajar menos con lo que tradicionalmente se pone en los cementerios.

Flores para todos

En Médula, entra una clienta pidiendo "dos tajetes", unas flores de color naranja que "en México son las flores de los muertos". Explica que son para adornar un altar de muertos, a pesar de ser coruñesa. Pero no para sus familiares, sino para sus dos perros fallecidos recientemente.

Tajetes en Médula o flor de muertos Quincemil

"La noche del 27 al 28 de octubre vuelven las almas de los animales, según la tradición mexicana. Así que les pongo las flores y me acuerdo de ellos."

Parece que no solo las personas fallecidas tendrán flores estos días, sino también nuestros fieles compañeros de cuatro patas tendrán un pequeño recuerdo floral.