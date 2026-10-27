La Santa Compaña recorrerá las calles de A Coruña en Samaín para pedir respeto al descanso vecinal

La Santa Compaña saldrá a las calles de A Coruña con una misión diferente a la que cuenta la tradición gallega: pedir silencio y respeto al descanso de los vecinos durante las celebraciones de Samaín. Esta figura del imaginario popular protagonizará una campaña de sensibilización que recorrerá las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad antes y durante la noche del 31 de octubre.

Bajo el lema "Pásao de medo sen molestar aos demais", la iniciativa pretende fomentar un comportamiento responsable entre quienes salgan a disfrutar de la fiesta, especialmente en las calles donde se concentra la actividad de bares y discotecas.

La campaña se ha presentado este martes en el Palacio Municipal de María Pita, impulsada por la Asociación de Ocio Nocturno Galicia de Noite, en colaboración con el Concello de A Coruña, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana (FAVA), la ONG Controla Club y Cabreiroá, marca del grupo Hijos de Rivera.

En el acto participaron la alcaldesa, Inés Rey; el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz; la presidenta de FAVA, Luisa Varela; el director de Relaciones Institucionales de Hijos de Rivera, Rubén Valverde, y el director de Comunicación y Programas de España de Noche, Vicente Pizcueta.

Una campaña ante la previsión de 50.000 personas en las calles

La iniciativa llega en un momento de gran actividad para el ocio nocturno. Según las estimaciones del sector, unas 50.000 personas celebrarán Samaín en las calles de A Coruña este fin de semana, mientras que el 92,3 % de los establecimientos de ocio nocturno gallegos prevén organizar actividades relacionadas con esta festividad.

Ante estas cifras, los promotores buscan recordar la importancia de disfrutar de la noche sin perjudicar la convivencia con los residentes.

Durante la presentación, Inés Rey defendió la necesidad de compatibilizar el ambiente festivo con el descanso vecinal. "El objetivo común es pasarlo bien, disfrutar del Samaín, apostar por nuestro tejido económico y empresarial, hostelero y hotelero, y hacerlo con responsabilidad, respetando el descanso de los vecinos", señaló.

La regidora destacó también el carácter festivo de A Coruña y aseguró que la ciudad debe seguir siendo un espacio de encuentro para personas de todas las edades.

"Esta es una ciudad disfrutona, donde se pasa bien", afirmó, al tiempo que reivindicó un ambiente de "ocio sano" y de convivencia, alejado de los comportamientos que puedan generar conflictos.

Recorridos por las zonas de ocio y mensajes de concienciación

Los equipos encargados de la campaña comenzaron a recorrer las zonas de ocio de A Coruña el pasado viernes 23 de octubre y volverán a salir a las calles entre el jueves 29 y el sábado 31.

Durante estas jornadas interactuarán con el público para transmitir recomendaciones relacionadas con el civismo, el respeto al descanso vecinal y el uso responsable de los espacios públicos.

La campaña aprovechará elementos tradicionales del Samaín, como la Santa Compaña y las meigas, para acercar sus mensajes de una manera más llamativa. También incorporará referencias a símbolos de la ciudad, como la Torre de Hércules y las farolas del paseo marítimo.

Además, se distribuirán carteles en establecimientos de hostelería, ocio y comercio, así como pegatinas, chapas y tatuajes temporales con los mensajes de sensibilización.

Las discotecas y locales participantes también difundirán la iniciativa a través de sus redes sociales y pantallas audiovisuales para llegar especialmente al público más joven.

El 91,7 % de los encuestados considera necesarias estas campañas

La iniciativa incluye la elaboración de un estudio para conocer mejor los hábitos de quienes celebran Samaín y su percepción sobre las molestias que puede generar la actividad nocturna.

Según los primeros datos de la encuesta facilitados por los organizadores, el 91,7 % de las personas consultadas considera importante desarrollar campañas de concienciación durante esta celebración.

Los promotores señalan que la elevada afluencia de público, los disfraces, las bromas y el consumo de alcohol convierten Samaín en una de las noches más concurridas del calendario de ocio, por lo que consideran especialmente necesario reforzar los mensajes de convivencia.

La campaña forma parte de las actividades vinculadas a la designación de A Coruña como Capital de la Vida Nocturna de España 2026, con el propósito de promover un modelo de ocio responsable y mejorar la relación entre los establecimientos y los residentes.

En esta línea, este martes a las 18:30 horas, la sede de FAVA acogerá la charla "Hacia un ocio sostenible y de calidad: alianzas que transforman", un encuentro abierto a las asociaciones vecinales para abordar la colaboración entre el sector del ocio nocturno y los barrios de la ciudad.