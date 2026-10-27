Siete planes para el Halloween más terrorífico y divertido en A Coruña

Disfrazarse y comer lambetadas es siempre un buen plan, pero mejora mucho con actividades terroríficas y muy divertidas. Y aunque, las experiencias de Samaín ya han comenzado en la ciudad y comarca, todavía estás a tiempo de disfrutar de muchas de ellas.

Y para que no te pierdas nada, te dejamos una selección tanto para los más pequeños y familias como para adultos.

1. Los centros cívicos de A Coruña

El Concello coruñés pone en marcha doce fiestas y nueve obradoiros en los centros cívicos municipales dirigidos a niñas y niños de 4 a 12 años. Todas las actividades serán gratuitas, pero requieren de inscripción previa en el centro donde vaya a desarrollarse. Tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre y el 7 de noviembre.

Cartel Samaín 2026 A Coruña Concello de A Coruña

Por un lado, las fiestas infantiles contarán con pintacaras y globoflexia, además, tendrán una duración aproximada de tres horas. Por otro, los obradoiros incluirán cuentacuentos y serán sesiones de una hora y 45 minutos.

Programación completa por días

Viernes, 30 de octubre

Fiesta infantil | 17:00–20:00 h | Centros cívicos de Palavea, San Diego y Cidade Vella | De 4 a 12 años.

Fiesta infantil | 18:45–21:45 h | Centro cívico de Mesoiro | De 4 a 12 años.

Sábado, 31 de octubre

Obradoiro «Máscaras das ánimas» y cuentacuentos | 10:30–12:15 h | Centros cívicos do Birloque y Santa Lucía | De 4 a 12 años. Confección de máscaras terroríficas para los más pequeños.

Obradoiro «Móbiles da noite de Samaín» y cuentacuentos | 10:30–12:15 h |

Centro cívico de Pescadores | De 4 a 12 años. Creación de estructuras colgantes de lunas, estrellas, fantasmas y diferentes motivos otoñales.

Obradoiro «Morcegos voadores do Samaín»y cuentacuentos | 10:30–12:15 h |

Centros cívicos da Sagrada Familia y Artesáns | De 4 a 12 años. Elaboración de figuras con alas articuladas que se muevan mediante cordel.

Obradoiro «Lanternas máxicas do Samaín» y cuentacuentos | 16:30–18:15 h |

Centro cívico de Feáns | De 4 a 12 años. Creación de linternas decorativas con siluetas temáticas de Halloween

Obradoiro «Móbiles da noite de Samaín» y cuentacuentos | 16:30–18:15 h |

Centro cívico da Silva | De 4 a 12 años. Creación de estructuras colgantes de lunas, estrellas, fantasmas y diferentes motivos otoñales

Fiesta infantil | 17:00–20:00 h | Centros cívicos de Monelos, Castrillón, Os Rosais y Monte Alto | De 4 a 12 años.

Sábado, 7 de noviembre

Obradoiro «Lanternas máxicas do Samaín» y cuentacuentos | 10:30–12:15 h | Centro cívico de San Pedro de Visma | De 4 a 12 años. Creación de linternas decorativas con siluetas temáticas de Halloween

Obradoiro «Monstros divertidos do Samaín» y cuentacuentos | 10:30–12:15 h | Centro cívico de Castro de Elviña | De 4 a 12 años. Construcción de pequeños personajes fantásticos con cartón y accesorios

Fiesta infantil | 17:00–20:00 h | Centros cívicos de Os Mallos, Eirís, Elviña y Novoboandanza | De 4 a 12 años

2. Os Mallos: ruta infantil de Samaín

En el barrio coruñés de Os Mallos, el Centro Comercial Aberto Distrito Mallos celebra su tradicional ruta de Samaín. Esta iniciativa nace ya en el 2015 para dinamizar el barrio de la mano de los comercios locales y gracias a su compromiso y esfuerzo cumple ya 11 años.

A partir del 30 de octubre, los niños y niñas podrán disfrutar de propuestas llenas de sorpresas, risas y muchos sustos de miedo. Para participar, solo tendrán que conseguir el mapa oficial del itinerario y recorrer los comercios del barrio participantes, donde serán recibidos con sus apetecibles caramelos. A mayores, con su pase y mapa oficial, todos los niños participantes recibirán de regalo una pulsera exclusiva del evento.

Durante el recorrido, los asistentes tendrán que estar bien atentos, ya que está confirmada la aparición especial de Meigui Mallos, la querida mascota del Centro Comercial Abierto presentada la edición pasada, que estará escondida en algún punto del itinerario para saludar y fotografiarse con los más pequeños.

Para cerrar la jornada por la puerta grande, la edición de este año incluye una destacada novedad: la plaza de Monforte acogerá una sesión DJ terrorífica diseñada para que niños, niñas y adultos pongan el broche de oro a la jornada echando unos bailes monstruosos y disfrutando en familia.

3. Centros Comerciales de miedo

Marineda

Desde el día 23 de octubre hasta el mismo 31, Marineda City acogerá una experiencia inmersiva de realidad aumentada que recrea un hotel antiguo y abandonado. La experiencia recreará un hotel detenido en el tiempo, con una recepción olvidada, pasillos, habitaciones y diferentes elementos de ambientación que harán que los atrevidos visitantes se sientan como huéspedes de un establecimiento en el que algo no terminó de ir bien.

Hotel de Medianoche en Marineda City Cedida

La actividad estará ubicada en la Plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja de Marineda City, frente a Zara, y se desarrollará de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, y los sábados, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Para participar en esta experiencia, será necesario registrarse previamente y presentar el correo electrónico de confirmación junto con un ticket de compra de 20 euros o más de cualquier establecimiento de Marineda City.

La actividad se realizará en grupos reducidos (máximo 8 personas por sesión) y tendrá una duración aproximada de 7 minutos.

Pintacaras para los más pequeños

La programación especial de Halloween de Marineda City se completará con un pintacaras que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas, en la Plaza Emilia Pardo Bazán.

Los Rosales

El Centro Comercial Los Rosales celebrará el viernes día 30 de octubre una nueva “Fiesta infantil de Halloween o Sanmaín”, una vez más en colaboración con la Asociación de vecinos de Los Rosales (AAVV Los Rosales). Al igual que en años anteriores, continuamos esta colaboración conjunta en la que sumando esfuerzos de ambas entidades se consigue siempre realizar una tarde de Samaín con una gran participación por parte de todos los vecinos y clientes de Centro Comercial.

Viernes 30 de octubre

16:30-19:00 horas: “Truco o Trato”: Los niños recogerán chuces por los distintos establecimientos comerciales del barrio de Los Rosales y su entorno, animando de esta forma a sus familias y vecinos a participar del día de Samaín.

17:30 horas: Talleres infantiles especiales de pintacaras terroríficas y globoflexia

19:00 horas: Desfile infantil de Halloween – Sanmaín y sorteo de regalos

20:30 horas: Sorteo de regalos entre los niños participantes por parte de de la A.VV. Los Rosales

Sábado 31 de octubre

17:30 horas Mini fiesta de Halloween

Cuatro Caminos

Los días 30 y 31 de 17:00 a 20:00 los más pequeños podrán recorrer las tiendas del centro comercial ataviados con sus disfraces más terroríficos y originales para conseguir chucherías con un Truco o Trato.

4. MEGA Museo Estrella Galicia: maridaje ancestral

Imagen de años anteriores Cedida

El 30 de octubre a partir de las 21:00 el Museo de Estrella Galicia propone vivir el fin de semana de Samaín de un modo diferente, con un viaje sensorial a través de la historia de la cerveza y la gastronomía, de las recónditas granjas noruegas a la antigua Roma y mucho más.

Este evento fusionará cerveza, historia y gastronomía en una cena maridaje guiada por el chef Manu Triay, el sumiller y arqueólogo David Bea y el equipo de cultura de cerveza de Hijos de Rivera.

Un viaje por la historia, brindis en mano. Esta es la propuesta del Museo de Estrella Galicia para despedir de un modo singular el mes de octubre y celebrar Halloween. ¿Es posible viajar por diferentes épocas sin moverse de MEGA?

Sí, siempre que no te pierdas esta nueva entrega del Maridaje Ancestral del museo, uno de los #PlanazosMEGA más queridos por el público, que regresa por séptimo año consecutivo con la idea de vivir la noche de Samaín de un modo diferente.

Y es que el Maridaje Ancestral de MEGA, el evento con más solera del Museo de Estrella Galicia, es una experiencia única para recorrer la historia con una cerveza en la mano y descubrir cómo cada época ha dejado su huella en nuestra forma de compartir, disfrutar y, por supuesto, brindar.

Las entradas para vivir y degustar este Maridaje Ancestral en MEGA el fin de semana del Samaín están ya disponibles a través de la página web oficial del museo, www.mundoestrellagalicia.es.

5. Noche de fantasmas

Los locales del Puerto abrirán como cada fin de semana, pero, no de cualquier manera. Cada uno de ellos ha preparado una fiesta para celebrar el Samaín por todo lo alto y que no pares de bailar. Pero no se hacen responsable de si te encuentras algún fantasma.

Amura: el sábado 31 de octubre se vivirá una noche que desde el nightclub califican de épica. Las puertas abrirán a partir de la medianoche y, recuerdan, solo para mayores de 18 años. Las entradas se están agotando y se venden ya por 20€.

Inn-Club: la sala de referencia de pop, rock e indie en A Coruña nos invita a vivir la noche de Halloween "con el mejor ambiente y la mejor música" a partir de la 1:00 y hasta el cierre. Para mayores de 18 años.

Sala Pelícano: una de las mayores salas de Europa no hará una fiesta de Halloween, sino 3. Comienza el jueves, 29 de octubre, a las 00:30 con el Halloween Universitario para empezar el puente del Samaín por todo lo alto. Tiene tres tipos de entrada que ya están a la venta. Opción A: 5€ hasta la 1:30, opción B: 8€ con una consumición y entrada hasta la 1:30, opción C: 12€ con tres consumiciones, la tercera es válida solo si entras antes de la 1:30.

También habrá palcos VIP a la venta en la propia sala el día del evento. El sábado, será el día grande con tardeo desde las 18:30 con Nacidos para Bailar especial Halloween. Se trata de una sesión a la que pueden entrar mayores de 18, orientada a mayores de 25. También tiene 3 tipos de entrada: 10€ solo acceso, 12€ cerveza o refresco y 18€ con una copa. Además, ya están a la venta los palcos VIP por 140€ los de 4 personas y 180€ los de 6 personas.

Vibõ: la discoteca orientada a clientela más joven sube la apuesta de Pelícano y hará 5 fiestas para celebrar Samaín. Arranca con este sábado 24 de octubre: Sábado de Vibõ, la previa de Halloween, para la que casi no quedan ya entradas. Continuarán con Halloween universitario el jueves. El viernes no descansan y habrá Viernes de Halloween, para rematar el sábado 31 con dos fiestas: Halloween light de 18:00 a 23:00 para menores de edad y lo que califican como "el gran día" con la fiesta Halloween 26 para mayores de 18 años a partir de la medianoche y hasta las 6:30.

Sala Maré: la nueva sala del puerto que arranca el 24 de octubre no se quiere perder Halloween. El sábado a partir de la medianoche abrirán las puertas para Halloween w/ Roger Sánchez. Ya hay entradas anticipadas a 15€ con una consumición que puede ser una copa o dos cervezas si entras antes de la 1:30. Solo para mayores de 18 años.

Brit: la discoteca especializada en sonido británico, indie y clásicos también tendrá 3 fiestas para celebrar por todo lo alto. Abre ya el día 29 con Kora Club Halloween, su jueves universitario. A partir de la medianoche, para mayores de 18 años y ya puedes comprar las entradas anticipadas con dos consumiciones. El viernes harán una nueva sesión de Ghosting club, esta vez especial Halloween.

También a partir de las 00:00 para mayores de edad y con entrada anticipada a 12€ con dos consumiciones. Finalmente, el día grande, el sábado tendrán la gran fiesta de Halloween a partir de la medianoche. Pero, ojo, ya quedan muy pocas entradas.

Sala Pantalán: El próximo 31 de octubre, Go!Events vuelve a la Sala Pantalán, en la playa de Oza, con una noche muy especial para celebrar Halloween como más les gusta: música, vinilos y auténtica cultura de club.

Hemingway: Desde la coctelería de la Calle Real nos preguntan: ¿Estás seguro que quieres cruzar la puerta? junto a Pennywise. El fin de semana se podrá disfrutar de sus mejores cócteles para celebrar Samaín.

Oceánico: en el restaurante con unas de las mejores vistas de la ciudad harán cena y cóctel con barra libre el sábado 31 de octubre por 60€ por persona. Es para mayores de 18 años.

6. Fiestas infantiles y talleres

El taller creativo Pepita Neón ya ha comenzado a hacer talleres artísticos para los más pequeños con temática de Halloween. El propio sábado 31 de octubre de 16 a 17:30 harán un taller de "mis fantasmitas de Halloween" en el que pintarán... ¡a oscuras! Para niños a partir de 7 años.

En Mancharte Coruña también usarán pinturas fluorescentes para celebrar la noche más terrorífica del año. Habrá dos sesiones: una el miércoles 28 y otra el viernes 30 ambas de 19:00 a 20:15. La actividad cuesta 28€ por persona y está abierta a adultos y niños a partir de 4 años. Además, la consumición está incluida.

El Real Club Náutico de A Coruña prepara una fiesta infantil el sábado 31 de octubre. Habrá cuentacuentos, desfile y concurso de disfraces, taller de manualidades de Halloween, pintacaras o globoflexia temática. Tendrá lugar de 18:00 a 20:30 en la sede social del club. Los invitados de socios pueden adquirir ya su entrada a través de la web del club.

La Real Sociedad Hípica de A Coruña también tendrá una fiesta el día anterior, viernes 30 de octubre, en el mismo horario: 18:00 a 20:30. Será en el salón principal de la sede social con concurso de calabazas, taller de tatuajes, cajas del terror y mucho más. Las invitaciones para los no socios se deben retirar en las oficinas por los socios (6€), las invitaciones son limitadas hasta agotar existencias por límite de aforo.

7. Novo Mesoiro: caramelos y dulces

El barrio de A Coruña vuelve a celebrar su Halloween. Este año 29 locales formarán parte de esta iniciativa de la Asociación de Vecinos, que aportará hasta 2kg de caramelos por local, casi 60 kg de chucherías para que los más pequeños disfruten del Truco o trato más divertido.

Se trata de hacer un recorrido por el barrio el viernes 30 de octubre para ir pidiendo caramelos en los diferentes establecimientos que se han ofrecido a participar. Como en años pasados, esperan un éxito rotundo y mucha diversión para mayores y pequeños. ¡Y por supuesto, muchas gominolas!