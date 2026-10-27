Luli Pampín en su estudio.

Luli Pampín en su estudio. Josep María Garrido.

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Luli Pampín llega a Ferrol con su espectáculo familiar El libro musical

La cantante y creadora de contenido infantil actuará este viernes 30 de octubre a las 17:00 horas en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, con entradas desde 28 euros

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Ferrol recibirá este viernes 30 de octubre a Luli Pampín, una de las creadoras de contenido infantil más conocidas, que llegará al Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas con su espectáculo 'El libro musical'. La función comenzará a las 17:00 horas y ofrecerá una propuesta dirigida a toda la familia, con canciones, coreografías, humor y una historia que busca despertar el interés de los más pequeños por la lectura.

Imagen de la fragata F-112.

La artista argentina se adentrará en el universo de una biblioteca acompañada por su inseparable Radio Mágica. Allí descubrirá que muchos libros llevan demasiado tiempo olvidados y que un misterioso personaje, llamado Polvoso, está haciendo que sus páginas pierdan poco a poco las historias que guardaban. Ante esta situación, Luli emprenderá una aventura para crear un libro musical que permanezca siempre abierto y lleno de imaginación.

El montaje combina música en directo, bailarines, una escenografía llamativa y numerosos cambios de vestuario para dar vida a los personajes que habitan las páginas. A través de esta historia, el espectáculo pretende transmitir a los niños la importancia de la lectura y mostrar los libros como una puerta a nuevas aventuras y mundos fantásticos.

La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Las entradas ya están disponibles desde 28 euros y pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Jofre como a través de la plataforma Ataquilla.