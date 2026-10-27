Luli Pampín llega a Ferrol con su espectáculo familiar El libro musical

Ferrol recibirá este viernes 30 de octubre a Luli Pampín, una de las creadoras de contenido infantil más conocidas, que llegará al Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas con su espectáculo 'El libro musical'. La función comenzará a las 17:00 horas y ofrecerá una propuesta dirigida a toda la familia, con canciones, coreografías, humor y una historia que busca despertar el interés de los más pequeños por la lectura.

La artista argentina se adentrará en el universo de una biblioteca acompañada por su inseparable Radio Mágica. Allí descubrirá que muchos libros llevan demasiado tiempo olvidados y que un misterioso personaje, llamado Polvoso, está haciendo que sus páginas pierdan poco a poco las historias que guardaban. Ante esta situación, Luli emprenderá una aventura para crear un libro musical que permanezca siempre abierto y lleno de imaginación.

El montaje combina música en directo, bailarines, una escenografía llamativa y numerosos cambios de vestuario para dar vida a los personajes que habitan las páginas. A través de esta historia, el espectáculo pretende transmitir a los niños la importancia de la lectura y mostrar los libros como una puerta a nuevas aventuras y mundos fantásticos.

La función tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Las entradas ya están disponibles desde 28 euros y pueden adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Jofre como a través de la plataforma Ataquilla.