Un universo lleno de color, 52 artistas y acrobacias imposibles protagonizan la versión renovada de este espectáculo, que regresa con nuevas actuaciones, mejoras visuales y cambios en el vestuario y la música, sin perder el humor y la fantasía

Cirque du Soleil trae a A Coruña la versión renovada de OVO, su espectáculo sobre el mundo de los insectos

¿Qué ocurriría si pudiéramos contemplar el mundo desde la perspectiva de un insecto? Esa es la premisa de OVO, el espectáculo con el que Cirque du Soleil invita al público a descubrir un ecosistema diminuto donde hormigas, mariposas, grillos y escarabajos protagonizan una historia que combina acrobacias, humor y una puesta en escena llena de imaginación.

El título, que significa «huevo» en portugués, hace referencia al elemento misterioso que irrumpe en la comunidad de insectos y despierta su curiosidad. A partir de ahí, la producción construye una historia en la que también hay espacio para el amor, la transformación y los encuentros inesperados.

Espectáculo OVO. Cirque du Soleil.

Acrobacias que desafían la gravedad

La llegada de una peculiar mosca viajera altera la rutina de la colonia cuando se enamora de una mariquita. Este encuentro sirve de hilo conductor para una sucesión de números circenses que trasladan al escenario los movimientos y comportamientos de estos pequeños animales.

La propuesta reúne a 52 artistas que despliegan su destreza en acrobacias aéreas, malabarismos, contorsiones y ejercicios de equilibrio. Entre los números más destacados figuran los saltos de los grillos, capaces de recorrer una pared vertical gracias a una combinación de trampolines y coreografías de gran precisión.

Cada actuación está vinculada a la personalidad del insecto que la protagoniza, integrando la técnica circense en una narración visual en la que el humor y la espectacularidad conviven durante toda la función.

Un universo de color, música y fantasía

La escenografía, diseñada por Gringo Cardia, recrea un hábitat natural desde una perspectiva extraordinaria. En el centro destaca un huevo inflable de aproximadamente 8,5 metros de ancho y 6,7 metros de alto, convertido en uno de los elementos visuales más reconocibles del espectáculo.

El vestuario de Liz Vandal refuerza la identidad de cada criatura mediante colores, volúmenes y texturas. La música, compuesta por Berna Ceppas, completa la experiencia con una mezcla de ritmos brasileños, como la samba y la bossa nova, funk y música electrónica, además de sonidos inspirados en los propios insectos.

El resultado es una producción que convierte un mundo normalmente inadvertido en un escenario lleno de movimiento, detalles y posibilidades visuales.

Espectáculo OVO. Cirque du Soleil.

Una versión renovada de un clásico de Cirque du Soleil

Desde su estreno en 2009, OVO ha evolucionado para ofrecer una experiencia cada vez más espectacular. La producción dio el salto de la Gran Carpa a los grandes recintos en 2016 y, con motivo de su decimoquinto aniversario, en 2024 incorporó una renovación con nuevas actuaciones y mejoras en el apartado visual, el vestuario y la música.

Esta nueva versión mantiene la esencia del espectáculo, pero refuerza su puesta en escena para sumergir al público en un universo todavía más dinámico y sorprendente. Las acrobacias, los personajes y los detalles escenográficos cobran protagonismo en una propuesta que combina la energía del circo contemporáneo con una historia llena de humor, color y fantasía.

Una propuesta para disfrutar en familia

Estrenado en abril de 2009, OVO evolucionó de espectáculo bajo la Gran Carpa a producción para grandes recintos en 2016. En 2024, con motivo de su decimoquinto aniversario, incorporó nuevas actuaciones y renovó aspectos del vestuario, la música y la puesta en escena.

Con una duración aproximada de 125 minutos, incluido un descanso de 25 minutos, el espectáculo combina imaginación, humor y acrobacias para acercar el circo contemporáneo a públicos de distintas edades.

La llegada de OVO a A Coruña permitirá descubrir este universo en miniatura, donde las criaturas más pequeñas se convierten en protagonistas de una experiencia que desafía los límites del cuerpo humano y transforma lo cotidiano en algo extraordinario.