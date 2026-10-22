Estos son todos los planes que te lo harán pasar en grande este fin de semana en A Coruña Quincemil

Estos son todos los planes que te lo harán pasar en grande este fin de semana en A Coruña

El penúltimo fin de semana del mes de octubre se inaugura con una representación teatral de la Tosca de Giacomo Puccini, la cual dará paso a una selección de conciertos de aclamados artistas nacionales, como Julio Iglesias Jr., e internacionales, como Cinema Stereo o Michael Paul Hilson.

Uno de los planes más destacados de este fin de semana -y apto para todos los públicos- es la exposición de animatrónicos de dinosaurios Jurassic Experience, la cual se podrá disfrutar durante dos días completos. La semana se completará con una carrera popular en el barrio del Ventorrillo y una sesión DJ de Yung Beef en la sala Pelícano.

Conciertos del fin de semana

Julio Iglesias JR y su nuevo espectáculo. Cedida

El jueves 22 a las 21:00 horas la sala Mardi Gras prepara motores para el fin de semana con el concierto de Cinema Stereo, banda de rock alternativo llegada de Nashville. Se subirán al escenario coruñés para presentar en vivo los temas de su nuevo álbum, Keep Me Down.

El viernes 23 a las 21:00 horas tenemos una nueva cita en el Teatro Colón con el Ciclo Intermodal, que en esta ocasión trae hasta la ciudad herculina a la legendaria figura del folk e indie americano Michael Paul Hilson. El cantautor es conocido por su estilo similar a Johnny Cash, Leonard Cohen o Tom Waits.

El viernes 23 a las 21:00 horas llega a la sala Mardi Gras uno de los mejores grupos tributo de Platero y Tú, conocido como La Gripe y Tú, formado por Juantxu y Jesús, antiguos bajistas y baterías de la banda original, Txema y Fran 'Malanoche'. ¡Una noche perfecta para disfrutar de los mayores éxitos de rock&roll!

El domingo 25 a las 19:00 horas será el turno de Julio Iglesias Jr. de subirse al escenario del Palacio de la Ópera para darle voz a los grandes clásicos atemporales de su padre como parte de su World Tour. Un show ideal para vivir, sentir y escuchar las canciones del gran Julio Iglesias recreadas por su seguidor más fiel.

El domingo 25 a las 20:00 horas continuamos con una semana más del Ciclo Tándem del Teatro Colón con la actuación doble de A Pedreira, proyecto musical de Ugia Pedreira, y Beautify Junkyards, banda de rock psicodélico afincada en Lisboa.

Proyecciones del fin de semana

'Dead Man's Wire', uno de los filmes que serán proyectados este fin de semana Cedida

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de las proyecciones de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano. Por un lado, la Filmoteca presentará una variada selección de películas que incluyen un título de Gus Van Sant, Tsai Ming-liang y Rafael Luca de Tena. Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales.

Asimismo, el Teatro Colón continuará con su ciclo de proyecciones bautizado como Colón Cinema. Esta semana, jueves 22 a las 19:30 horas, podremos disfrutar de El Espejo de Andrei Tarkovski y de un coloquio con María Von Touceda.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 22 a las 18:00 horas - Prime Crime - A True Story: Dead Man's Wire de Gus Van Sant

a las 18:00 horas - Prime Crime - A True Story: Dead Man's Wire de Gus Van Sant Jueves 22 a las 20:30 horas - La deriva (Weichen/Dust) de Tsai Ming-liang

a las 20:30 horas - La deriva (Weichen/Dust) de Tsai Ming-liang Viernes 23 a las 18:00 horas - Rafael Luca de Tena: selección de obras

a las 18:00 horas - Rafael Luca de Tena: selección de obras Viernes 23 a las 20:30 horas - Prime Crime - A True Story: Dead Man's Wire de Gus Van Sant

a las 20:30 horas - Prime Crime - A True Story: Dead Man's Wire de Gus Van Sant Sábado 24 a las 18:00 horas - Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

Duse (Eleonora Duse, la divina) de Pietro Marcello - Jueves 22 y viernes 23 a las 20:00 horas, sábado 24 a las 17:30 y 20:00 horas

(Eleonora Duse, la divina) de Pietro Marcello - Jueves 22 y viernes 23 a las 20:00 horas, sábado 24 a las 17:30 y 20:00 horas To The Wonder de Terrence Malick - Jueves 22 y viernes 23 a las 20:00 horas, sábado 24 a las 17:30 y 20:00 horas

Representación de Tosca de Giacomo Puccini

Cartel de la ópera 'Tosca' que será representada este octubre en A Coruña Cedida

El jueves 22, viernes 23 y sábado 24 tenemos cita a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera con la obra de Tosca, conocida por su gran éxito en Roma desde su estreno debido a su intensa temática de amor, pasión, poder y tragedia.

La representación de esta ópera contará también con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por Paul-Émile Fourny. La figura de Tosca estará representada por Miren Urbieta Vega, mientras que la de Angelotti será Javier Agudo.

Espectáculo Tinder Sorpresa de Andreu Casanova

El espectáculo 'Tinder Sorpresa' aterriza en la ciudad herculina este octubre Cedida

El viernes 23 a las 20:00 horas en el Auditorio de Sede Afundación aterriza el cómico Andreu Casanova con Tinder Sorpresa, un exitoso show que ya se ha ganado a más de 200.000 espectadores a lo largo de toda España.

En este espectáculo, Andreu resolverá las cuestiones más actuales del ligoteo virtual a través de sus anécdotas más picantes y divertidas.

No te lo pienses más y ve a disfrutar en directo de las ocurrencias de Andreu Casanova en compañía de tu pareja, amigos o familia.

Inferno x Fukai

Cartel de la próxima sesión de Inferno x Fukai que presentará la sala Pelícano Cedida

La madrugada del viernes 23, a partir de las 00:30 horas, la sala Pelícano acogerá una sesión de Inferno x Fukai, una fiesta que tendrá como gran artista invitado a Yung Beef, quien presentará su DJ set.

A él se unen los showcases de Xiyo y Fernandezz, Ladiferencia2006 y los DJs sets de Carmen Bumpin y Pipo Beatz.

AgoraSón 2026

Cartel de la edición de 2026 de AgoraSón Cedida

El viernes 23 a las 21:00 horas, con motivo del Día de la Biblioteca, se celebrará una nueva edición de AgoraSón en el Auditorio del Centro Ágora de la ciudad herculina.

En esta ocasión podremos disfrutar de la música en directo de A Banda da Loba, destacado grupo femenino gallego que mezcla pop, blues, rock y folk; junto a Icía Varela y Haruna Chatani, las pandereteras que unen cultura gallega y japonesa a través de este instrumento.

Jurassic Experience

Cartel de la exposición Jurassic Experience Cedida

El sábado 24 y el domingo 25 llega a Expocoruña la exposición de dinosaurios animatrónicos, Jurassic Experience, un plan para hacer con familia o amigos que disfrutarán desde los más pequeños hasta los adultos.

Una exposición de fósiles a tamaño real, animatrónicos de dinosaurios realistas, una zona de paleontología, castillos hinchables y mucho más que podrás visitar a lo largo de este fin de semana en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

¡No te lo pierdas!

Espectáculo Vaquero de JJ Vaquero

JJ Vaquero llega con su show 'Vaquero' a la ciudad herculina Cedida

El sábado 24 a las 20:00 horas será el turno de JJ Vaquero de presentar su show Vaquero sobre el escenario del Teatro Colón.

En este espectáculo, el humorista se pone su mejor traje de 'vaquero' para encarnar un monólogo personal y único que cambia cada día. Para hacer de esta experiencia algo inolvidable, se apoyará en medios audiovisuales y la presencia del guitarrista Carlos Martín 'Catos', quien pondrá la nota musical a su actuación.

Un show que eleva la comedia mucho más allá de lo que podrías llegar a imaginar. ¡No te lo pierdas!

II Copa Deputación Baile Deportivo

Cartel de la II Copa de Baile Deportivo de A Coruña Cedida

El sábado 24 a partir de las 10:00 horas el Pazo de los Deportes de Riazor presentará la segunda edición de la Copa Deputación Baile Deportivo, una fusión de competición y expresión artística de danza.

Si eres un amante de la danza latina y coreográfica no dudes en acercarte este sábado al Pazo de Deportes. ¡No te vas a arrepentir!

Show de Tempraneo Drag! con Mariana Stars y Amy Rose

Espectáculo 'Tempraneo Drag' de Mariana Stars y Amy Rose Claro Boba!

El sábado 24 a las 22:00 horas tenemos cita en Claro Boba! con una de las estrellas de la cuarta temporada de la Drag Race España, Mariana Stars, quien se encuentra en medio de su Revolatina Tour.

Vendrá a ofrecernos un espectáculo inolvidable junto a otra sensación local: Amy Rose. ¡No te pierdas este gran show!

El Gran Show del Rey León

'El Gran Show del Rey León' aterriza en A Coruña Cedida

El domingo 25 a las 17:00 horas podremos disfrutar en PALEXCO de uno de los espectáculos más ambiciosos de toda España: El Gran Show del Rey León, el cual cuenta con un elenco de más de 26 personas.

Un musical diferente para disfrutar con familia o amigos en el que recordaremos los éxitos musicales —y descubriremos otros nuevos— que marcaron a varias generaciones.

XIII Carrera Popular Ventorrillo

Cartel de la Carrera Popular del Ventorrillo Cedida

El domingo 25 se celebrará una nueva prueba deportiva en el barrio herculino del Ventorrillo.

La carrera dará inicio a las 10:00 horas y tendrá un recorrido máximo de 5.850 metros a completar como parte de la categoría absoluta. El resto de categorías empezarán a salir desde las 11:15 horas de forma escalonada.

Tanto la salida como la meta de la carrera estarán ubicadas en la vía Alcalde Hervada en el cruce que tiene con la calle Alcalde Salorio Suárez.