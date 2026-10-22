¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Todos los planes que no te puedes perder Quincemil

¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Todos los planes que no te puedes perder

El penúltimo fin de semana del mes de octubre llega a Ferrol con un repertorio de interesantes citas en directo, como James Rhodes, Zavala y Chicharrón y los conciertos a la luz de las velas del pianista Sigfrido Cecchini y la violinista Marta Luisa Menghini.

Otros planes destacados del fin de semana incluyen el ciclo de teatro y monicreques Festea, el espectáculo de danza Nortear, la Fiesta del Pulpo en el barrio de Caranza y una Feria de Samaín para los más pequeños de la familia.

Conciertos del fin de semana

James Rhodes actuará este fin de semana en Ferrol Cedida

El viernes 23 a las 21:00 horas será el turno de James Rhodes de presentar su espectáculo Manía, el cual ya se ha consolidado como un gran éxito en toda España. Interpretará piezas de Bach, Chopin, Schubert y Beethoven con ese estilo suyo tan característico. ¡Una cita musical imperdible!

El sábado 24 tenemos dos citas a la luz de las velas en el Auditorio Sede Afundación con el pianista Sigfrido Cecchini y la violinista Marta Luisa Menghini. La primera será un espectáculo de Grandes Bandas Sonoras y tendrá lugar a las 19:00 horas, mientras que la segunda estará dedicada a los Grandes Éxitos de los 80s y 90s y será a las 20:30 horas.

El domingo 25 a las 19:00 horas llegan al Teatro Jofre dos grupos diferentes para ofrecer una doble cita musical que no vas querer perderte. Zavala y Chicharrón son dos proyectos que mezclan identidad, riesgo artístico y un lenguaje sonoro propio y característico que no dejará a nadie indiferente.

Ciclo Festea

Cartel de la edición de 2026 de Festea Cedida

El ciclo de teatro de objetos y monicreques celebra su 11.ª edición en diferentes centros culturales de la ciudad ferrolana para presentar una serie de espectáculos familiares.

Recuerda que todas las funciones son gratuitas, así que si no sabes qué hacer este fin de semana te recomendamos que te acerques a alguno de los centros culturales donde se celebrará este ciclo.

Viernes, 24 de octubre

O Fado de Ulises de Rodopio d'ideias (Portugal/Argentina)

de Rodopio d'ideias (Portugal/Argentina) 18:30 horas

Centro Cívico de Caranza

Sábado, 25 de octubre

O Gran Traxe de La Sal Teatro (Andalucía)

de La Sal Teatro (Andalucía) 12:30 horas

Centro Torrente Ballester

Representación de Nortear

La obra 'Nortear' se representará este mes en el Teatro Jofre Cedida

El sábado 24 a las 20:30 horas aterriza la obra Nortear en el Teatro Jofre, una pieza de danza teatral donde predomina lo onírico, etnográfico y lo poético.

La historia protagoniza a un grupo de mujeres que habita en un espacio vacío del Norte, perdidas e hipnotizadas por el mar.

A medida que pasan los minutos, estos cuerpos transitan, danzan y trabajan infinitamente mientras van juntas hacia la Utopía.

Fiesta del Pulpo de Caranza

Cartel de la Fiesta del Pulpo del barrio de Caranza Cedida

El sábado 24 desde las 14:00 horas se podrá disfrutar de la Fiesta del Pulpo del barrio ferrolano de Caranza, una celebración donde gastronomía y música se encuentran.

A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de la degustación de pulpo con Landeiras a precios populares. La fiesta se completará con la actuación de Tabernikolas a las 15:00 horas y Chuchy a las 18:30 horas.

Feria de Samaín Multisectorial

Cartel de la Feria de Samaín de Ferrol Cedida

El sábado 24 desde las 11:00 hasta las 20:00 horas el Parque Felipe Bouza acogerá una feria temática de Samaín.

En esta jornada, pequeños y adultos podrán disfrutar de una serie de actividades y puestos de gastronomía: sorteos, castañas, chocolate con churros y mucho más.

¡No te pierdas este evento y no te olvides de venir disfrazado!