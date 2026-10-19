ALAS de A Coruña otorga el Premio Marcela y Elisa al abogado Mario Pozzo-Citro Comesaña

La asociación ALAS A Coruña ha acordado entregar el XXII premio Marcela y Elisa al abogado Mario Pozzo-Citro Comesaña en reconocimiento a su contribución a la diversidad LGTBI+ y a la libertad desde el mundo de la abogacía.

Desde el 2015, la entidad concede estos galardones como herencia del Colectivo desaparecido Milhomes. Con los mismos, la asociación busca visibilizar el trabajo de personas o entidades a favor de los derechos de la comunidad LGTBI+. La presentadora y guionista, Carolina Iglesias o la histórica activista, Trini Falcés, figuran entre las personas homenajeadas.

Con este galardón la asociación quiere reconocer el trabajo desarrollado desde el nacimiento de la entidad en el 2010 por Mario Pozzo que se intensificó a partir del 2017 cuando se convirtió en un colaborador imprescindible del servicio del Observatorio Contra la LGTBIfobia que gestiona ALAS A Coruña y desde donde defienden aún a día de hoy, a muchas de las víctimas de la LGTBIfobia que pasan por la entidad Gala Benéfica Marcela y Elisa.

Este galardón será entregado un año más por la asociación LGTBI+ ALAS A Coruña durante la celebración de la Gala Benéfica Marcela y Elisa. La misma, tendrá lugar el próximo viernes 6 de noviembre en el Bellini Rooftop de A Coruña, en un evento que comenzará a las 19:30 y cuyas entradas ya están disponibles en el local de la entidad.

Se aproxima el cierre de año y ALAS A Coruña decide finalizarlo con un broche que invita a la reivindicación y la solidaridad. La recaudación de esta gala, al igual que el año pasado, irá destinada a la atención de víctimas de delitos de odio.

Además de la entrega del premio a Mario Pozzo, las personas que asisten al evento podrán disfrutar de una velada que combina entretenimiento y compromiso social, en la que habrá música en directo, sorteos, gastronomía, la actuación de Muna Duval y todo ello guiado por los maestros de ceremonia, Martina Roel y Jorge Veiga.

Desde ALAS A Coruña se anima a la ciudadanía a sumarse a este evento y a participar y colaborar con una causa tan importante En palabras de Sara Crespo, presidenta de la entidad: "La visibilidad, el asociacionismo y el compromiso colectivo siguen siendo fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Todo ello es clave para combatir el odio y la discriminación".