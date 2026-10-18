Yolanda Díaz, 55 años, sobre su infancia: "Por mi casa pasaron grandísimos dirigentes. Carrillo me besó la mano"

En una entrevista, Yolanda Díaz recordó algunos momentos de su infancia y las reuniones en su casa entre dirigentes políticos Shutterstock

Hace un par de años, la gallega Yolanda Díaz acudió al programa de Salvados, de La Sexta, presentado por Gonzo, para hablar de la actualidad política del momento, pero también para echar la vista atrás y recordar su pasado. En concreto, su infancia en Ferrol, donde creció junto a sus padres y donde, desde muy pequeña, tuvo la oportunidad de conocer a algunas figuras destacadas del mundo de la política.

Todo ello se debe al compromiso de su padre, Suso Díaz, histórico dirigente sindical y secretario general de Comisiones Obreras en Galicia hasta el 2000, además de militante en el Partido Comunista en la clandestinidad, quien ejerció una gran influencia en la personalidad y las convicciones de Yolanda.

"Santiago Carrillo me cogió la mano y me la besó"

Durante su entrevista en Salvados, Gonzo recordó una particularidad de la infancia de Yolanda Díaz: "En su casa, siendo usted pequeña, allí se reunía mucha gente para conspirar", le dijo, despertando las risas de la política gallega.

Ella confirmó que su casa había sido el encuentro de múltiples personalidades y que, desde muy pequeña, siempre estuvo rodeada de mucha gente, en su mayoría hombres. "Por mi casa pasaron creo que grandísimos dirigentes, ahora incluso de otras formaciones políticas y, sobre todo, lo que más me emociona, muchísima gente de la cultura", confirmó.

También evocó una imagen de aquellos años: "Tengo un recuerdo de mi casa llena de gente, de hombres, yo pequeñísima, fumando y con reflexiones sesudas". Sin duda, un ambiente de mucha política y debate que formaron parte de su vida desde muy pequeña, cuando todavía era una niña.

Entre los recuerdos que compartió, destacó especialmente el encuentro con Santiago Carrillo durante una visita del dirigente comunista a Ferrol: "Santiago Carrillo vino a Ferrol a dar un mitin multitudinario, y claro, él era un hombre de la época, yo era una niña, estaba con mi madre, me cogió la mano y me la besó y yo me quedé impactada", relató.

La influencia de su padre y de las personas que pasaron por su casa contribuyó a despertar en ella una gran conciencia política. Una trayectoria que, con el paso de los años, le llevó a ocupar el puesto de ministra de Trabajo y Economía Social y de vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

"Soy una afortunada porque he vivido una vida y conocido a unas personas que no todo el mundo tuvo la suerte de conocer", decía en otro momento de la entrevista.

Tampoco faltaron los agradecimientos a la educación que tanto su padre, como su madre, le dieron desde que era una niña: "Nací en una casa muy política. Me han enseñado que había que defender las ideas por las que una cree y, sobre todo, que hay que mejorar la vida de la gente. Esto es lo que me llevo de aprendizaje y creo que lo he hecho siempre", sentenció.