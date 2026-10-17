La renovada Casa Club de Iberik Gran Balneario de Guitiriz combina salones interiores, jardines y una nueva propuesta gastronómica en un complejo que apuesta por reunir celebraciones, alojamiento y bienestar en plena naturaleza

El histórico balneario de Guitiriz estrena un espacio para bodas y eventos de hasta 300 invitados

Organizar una boda, celebrar un acontecimiento especial o reunir a un equipo de trabajo en un entorno diferente requiere mucho más que encontrar un espacio con capacidad suficiente.

La ubicación, la gastronomía y las posibilidades que ofrece el lugar también forman parte de la experiencia.

Con esta idea, Iberik Gran Balneario de Guitiriz estrena una nueva etapa para su Casa Club, un espacio renovado que amplía las opciones del complejo lucense para acoger bodas, celebraciones privadas y eventos corporativos.

La reapertura de estas instalaciones supone un nuevo paso que busca combinar su tradicional vocación termal con nuevas propuestas vinculadas al turismo y a la organización de eventos.

Un espacio para celebraciones de hasta 300 personas

Uno de los principales atractivos de la renovada Casa Club es su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y necesidades.

El espacio cuenta con capacidad para 150 personas en el interior y puede acoger hasta 300 invitados si se incorpora su zona exterior, lo que permite plantear celebraciones de diferentes dimensiones.

Casa Club del Iberik Gran Balneario de Guitiriz Cedida

Distribuida en dos plantas, la instalación ofrece distintas posibilidades de organización para adaptarse a las características de cada encuentro.

Desde bodas y aniversarios hasta reuniones de empresa, encuentros profesionales o celebraciones privadas, la combinación de espacios interiores y exteriores permite diseñar propuestas diferentes en función del tipo de evento.

A ello se suma el entorno natural en el que se encuentra el complejo, un elemento que amplía las posibilidades de la Casa Club y ofrece un escenario singular para quienes buscan celebrar una ocasión especial fuera de los espacios convencionales.

La instalación también puede combinarse con otras dependencias de Iberik Gran Balneario de Guitiriz, lo que permite aprovechar los distintos recursos del establecimiento a la hora de planificar cada acontecimiento.

Gastronomía, una parte esencial de la experiencia

La renovación de la Casa Club llega acompañada de una nueva propuesta gastronómica que el establecimiento presentará oficialmente el próximo 15 de octubre, durante la fiesta de inauguración.

La gastronomía se incorpora así como uno de los elementos centrales de esta nueva etapa, en línea con la oferta del restaurante Sete Muiños, situado en el propio complejo.

Su propuesta apuesta por productos frescos y de calidad, con especial atención al producto local y al kilómetro cero.

Comedor de Iberik Gran Balneario de Guitiriz Cedida

Esta combinación de espacio y gastronomía permite plantear celebraciones en las que la experiencia de los invitados va más allá del propio encuentro.

Hotel, balneario y naturaleza en un mismo sitio

¿Qué más se puede pedir? La Casa Club forma parte de una oferta más amplia que permite a Iberik Gran Balneario de Guitiriz plantear experiencias que combinan celebración, alojamiento y bienestar.

El complejo dispone de un hotel de cuatro estrellas con 103 habitaciones, además de su balneario, el restaurante Sete Muiños, diferentes salones para eventos y varias instalaciones exteriores.

Entre ellas se encuentran las pistas de pádel y una capilla que data de la época de la Guerra Civil, elementos que aportan singularidad al conjunto y amplían las posibilidades para organizar encuentros.

La combinación de estos recursos permite pensar en acontecimientos que no se limitan a unas horas de celebración.

El alojamiento facilita la estancia de los invitados, mientras que las instalaciones termales y el entorno natural ofrecen otras alternativas para completar la experiencia.

Un complejo histórico que abre una nueva etapa

La nueva Casa Club se suma a la renovación de Iberik Gran Balneario de Guitiriz, que recuperó su actividad en mayo de 2023 tras una rehabilitación integral en la que Iberik Hoteles invirtió 8,5 millones de euros.

Una intervención que permitió poner de nuevo en valor un establecimiento centenario y recuperar el protagonismo de un enclave estrechamente ligado a la tradición termal gallega.

El complejo mantiene esa esencia a través de las aguas mineromedicinales de la fuente de San Xoán de Lagostelle, al tiempo que amplía sus posibilidades con unas instalaciones renovadas.

Con esta nueva incorporación, Iberik Gran Balneario de Guitiriz amplía las formas de disfrutar de un entorno que combina historia, naturaleza y bienestar, abriendo la puerta a nuevas experiencias.