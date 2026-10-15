Estos son todos los planes que no te vas a poder perder este fin de semana en Ferrol Quincemil

Estos son todos los planes que no te vas a poder perder este fin de semana en Ferrol

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de una gran variedad de propuestas que incluyen, entre otras, un concierto de Lija y Terciopelo, grupo de tributo a Marea; un espectáculo de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev; y la representación de la obra El Retablo de las Maravillas.

Uno de los eventos más importantes de este fin de semana será el Festival Solidario por Julieta en el barrio ferrolano de Esmelle. Será una jornada completa en beneficio de la Asociación Princesa Rett.

Concierto de Lija y Terciopelo

Cartel del concierto que dará Lija y Terciopelo este fin de semana en La Room Cedida

El sábado 17 a las 22:15 horas la mítica sala ferrolana La Room acogerá al grupo Lija y Terciopelo, una de las mejores formaciones tributo de Marea.

La luna me sabe a poco, Corazón de mimbre, Que se joda el viento y muchos más éxitos sonarán toda esta noche en La Room.

¡No te lo pierdas! Una noche imprescindible para los amantes del rock clásico español.

Festival Solidario por Julieta de Esmelle

Cartel de la edición de 2026 del Festival por Julieta Cedida

El sábado 17 el barrio ferrolano de Esmelle celebrará el Festival Solidario por Julieta, un evento de corte benéfico destinado a apoyar a la Asociación Princesa Rett.

12:30 horas - Sesión musical con DJ

13:30 horas - Pepo Suevos

14:30 horas - Nuevo Plan

16:30 horas - Primer sorteo del día

17:00 horas - BOJ

18:30 horas - Actuación de danza Paso y paso por Julieta

18:45 horas - Segundo sorteo

19:00 horas - Pase de DJ

20:00 horas - Tercer sorteo

20:15 horas - Scarecrow

22:00 horas - Último pase de DJ

Representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev

El espectáculo 'El lago de los cisnes' regresa al Auditorio de Ferrol Cedida

El viernes 16 a las 20:30 horas el Auditorio de Ferrol acogerá, un año más, la representación de El Lago de los Cisnes del Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk, una versión emocionante, vibrante e increíble que dejará asombrada a toda la familia.

Una parte del precio de la entrada irá destinado a los fondos económicos de UNICEF para apoyar a Ucrania.

Día Internacional das Mulleres Rurais en Ferrol

Cartel de la jornada ferrolana en honor al Día Internacional de la Mujer Cedida

El viernes 16 a partir de las 19:00 horas el Teatro Jofre presentará una jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.

El evento dará inicio con la lectura de la declaración institucional del Día Internacional de las Mujeres Rurales, al que dará paso la presentación del libro As do Molido. As angueiras invisibles das mulleres rurais de Ferrol, un coloquio moderado por Marta Corral.

La parte más festiva y musical de este encuentro estará protagonizada por el grupo de cantareiras Gradaílle y una actuación de Mundodanza de Jesús Quiroga.

Representación de El Retablo de las Maravillas

Cartel del espectáculo 'EL Retablo de las Maravillas' Cedida

El sábado 17 a las 20:30 horas el Teatro Jofre acogerá la representación de El Retablo de las Maravillas, un espectáculo en vivo que celebra los 65 años de trayectoria de la compañía Els Joglars a través de pequeñas piezas de actualidad en las que dialogan el presente y el futuro.

Una fusión entre actualidad, reflexión y, cómo no, muchas risas. ¡No te lo puedes perder!

Festival de Otoño Rondallas de Ferrol

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Outono Rondallas de Ferrol Cedida

El sábado 18 a las 19:00 horas se celebrará en el Teatro Jofre el Festival de Outono Rondallas de Ferrol, un evento de entrada gratuita (¡aunque reserva previa necesaria!) donde participarán las siguientes formaciones:

Añoranzas

Só Elas

O Son do Mar

Sonidos del Alba

Bohemios

Nas Ondas do Mar

Club de Campo

Representación de En La Boca del Lobo de los Titiriteros de Binébar

En la Boca del Lobo Cedida

El domingo 18 a las 12:30 horas el Centro Cultural Torrente Ballester presentará una función de teatro infantil en la que los más pequeños de la familia podrán descubrir la cultura popular a través de canciones y cuentos con máscaras y títeres de los Titiriteros de Binébar.

Daremos un paseo por el auditorio, donde conoceremos a algunos de los personajes más temidos de las fábulas y los cuentos infantiles, como el lobo, la bruja, el gigante, el duende, el gato...