El mercado abre el viernes 16 a las 16:30 horas con múltiples puestos Facebook Concello de Arteixo

La feria histórica ideal para visitar del 16 al 18 de octubre: decenas de actividades y puestos de artesanía y comida

Arteixo (A Coruña) ya lo tiene todo listo para convertir sus calles en el escenario idílico con el que reivindicar su memoria y tradiciones con la celebración de la XXV Feira Histórica Arteixo 1900, que tendrá lugar el 16, 17 y 18 de octubre bajo el lema "25 anos de lembranzas".

"A edición deste ano ten un significado especial ao coincidir co 25 aniversario dunha celebración que forma xa parte da identidade do municipio", indican desde el concello. Año a año la feria recuperó su historia y cultura popular, dando valor a las tradiciones, costumbres y oficios. Mañana, comienza la nueva edición con tres días repletos de actividades.

25 años de la feria histórica de Arteixo

Feira Histórica Arteixo 1900 en una edición anterior Facebook Concello de Arteixo

Arteixo recupera la memoria de otras épocas con la celebración de la 25ª edición de la Feira Histórica Arteixo 1900, que tendrá lugar desde el viernes 16 al domingo 18 de octubre. Durante estos tres días, el municipio coruñés ofrecerá una amplia propuesta de actividades culturales, festivas y de ocio para todos los públicos, con la historia local como protagonista.

La programación recupera tradiciones vinculadas al Arteixo de Leyenda, con referencias a la Santa Compaña y a la mitología popular.

A lo largo de los tres días, vecinos y visitantes podrán participar en numerosas propuestas repartidas por el recinto ferial. Personajes caracterizados de época, juegos populares, talleres, representaciones teatrales, pasacalles, exposiciones y conciertos formarán las actividades. Las actividades para toda la familia también tendrán su espacio.

Entre las citas más destacadas de esta feria figuran las Aldeadas (Campeonato de juegos populares por equipos), y la Cea-Baile 1900 en el Pazo dos Deportes (entrada de 25 euros a mayores de 12 años), que contribuirán a recrear el ambiente festivo de aquella época.

Mercado 1900, exposiciones y alquiler de trajes

Puesto de pizzas artesanas en el Mercado 1900 Facebook Concello de Arteixo

La feria contará con un mercado de época, el Mercado 1900, que se distribuirá entre el Paseo Fluvial, la Praza dos Baños y la Praza do Balneario, y que contará con diferentes puestos con productos a la venta, artesanales o gastronómicos entre otros, para que los asistentes puedan adquirirlos a buen precio.

Este mercado estará disponible en los siguientes horarios: viernes de 16:30 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas. Además de los puestos de gastronomía situados en el mercado, también habrá un furancho en la Praza dos Baños y una Taberna de Picadillo en la Cúpula do Parque.

La oferta cultural se completará con diferentes exposiciones especializadas, como sellos y billetes antiguos, artesanía en madera torneada o fotografías y objetos antiguos, distribuidas en diferentes lugares y fechas.

Si eres de las personas que quieren disfrutar de la ambientación histórica al máximo, habrá un servicio de alquiler de trajes en la sala de espejos del Centro Cívico Cultural de Arteixo Manuel Murguía. De hacer uso de este servicio, los trajes deben devolverse el lunes 19.