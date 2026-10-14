Vuelven las sesiones 'Durmiendo con tiburones' al Aquarium de A Coruña: cómo anotarse

En los meses de octubre, noviembre y diciembre, regresan al Aquarium Finisterrae de A Coruña las sesiones 'Durmiendo con tiburones'. Los talleres están dirigidos a niñas y niños de entre 10 y 12 años, que podrán pasar una noche en la sala Nautilus, rodeados de peces, y aprender más sobre la biología de los tiburones.

La denominación de las actividades, organizadas por la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias en colaboración con el Aquarium Finisterrae, supondrán las primeras sesiones con la ausencia de Gastón, el icónico tiburón toro del acuario que falleció en el pasado mes de julio a los 23 años.

Las sesiones serán los días 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre. Podrán participar en ellas todos los niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2016, con un máximo de 20 plazas por sesión. Cada participante deberá llevar su propio saco de dormir, esterilla y neceser para el aseo personal, así como su propia comida y los utensilios necesarios.

La actividad, con un precio de 45 euros, se desarrollará desde las 20:00 horas del viernes hasta las 11:00 horas del sábado siguiente. Para participar es necesario preinscribirse en la web municipal hasta las 09:00 horas de este viernes 16 de octubre. Los pequeños que formen parte de la Asociación Amigos da Casa das Ciencias pagarán un precio reducido de 20 euros