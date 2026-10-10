Actuación de danza contemporánea en el parque de Eirís de A Coruña durante el festival Quincegotas 2026 Cedida

Quincegotas reúne a medio centenar de personas en el parque de Eirís de A Coruña

El festival Quincegotas 2026 ha reunido este sábado a medio centenar de personas en el parque de Eirís de A Coruña, donde se celebró la jornada de Jóvenes Creadores de la Fundación Paideia. La cita permitió acercar al público las propuestas de cuatro artistas emergentes vinculados a la danza contemporánea.

La actividad se desarrolló durante la mañana en la cúpula del parque de Eirís, que acogió Quincegotas Emerxente, una sección del festival dedicada a dar visibilidad a nuevos nombres de la creación coreográfica.

El programa contó con las actuaciones de Myriam González, que presentó Tánguela; Alicia López, con A vergonza era verde e comeuna a vaca; Samuel Galán, con Threadscap; y Suevia Rojo, con Pensar a contratiempo.

La jornada permitió descubrir cuatro propuestas artísticas diferentes en un espacio público de la ciudad, dentro de la programación de esta edición del festival.

La danza también llegó a la Fábrica de Tabacos

Tras las actuaciones de la mañana, Quincegotas continuó su programación durante la tarde del sábado en la plaza de la Fábrica de Tabacos, otro de los escenarios escogidos para acercar la danza contemporánea a distintos puntos de A Coruña.

En este espacio estaban programadas tres piezas: Mover Cenizas, de Maruxa Salas y Erick Jiménez; Extender como si pudiera, de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

De esta forma, el festival completó una jornada con actividades repartidas entre el parque de Eirís y la Fábrica de Tabacos, combinando las propuestas de jóvenes creadores con otras actuaciones de su programación.

Quincegotas se estrenará este domingo en María Pita

El festival afrontará este domingo 11 de octubre su última jornada, que tendrá como principal novedad la incorporación de la plaza de María Pita como escenario.

Por primera vez, este emblemático espacio de A Coruña acogerá actuaciones de Quincegotas, que celebrará allí su clausura a partir de las 18:00 horas.

El programa de despedida incluirá tres espectáculos: Recreo, de Meraki Cía; Campo Abierto, de María Garzaráin; y Manifesto, de Ángel Duran.