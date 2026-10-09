Luis Zahera confiesa el percance que tuvo con un coche a los 9 años: "Esa puerta no volvió a cerrar"

Luis Zahera acudió ayer a El Hormiguero con motivo del próximo estreno de 'Leones en invierno', un thriller que narra la historia de un padre (interpretado por Zahera) que investiga por su cuenta la muerte de su hija tras ser atropellada por un policía infiltrado que se dio a la fuga.

Durante la entrevista, conducida por Pablo Motos, Zahera habló de la película, pero también compartió alguna que otra anécdota personal. Una de ellas tuvo lugar en un garaje privado. "Esa puerta no volvió a cerrar", confesó.

La anécdota más loca de Luis Zahera

Aparcar en un garaje puede convertirse en una auténtica odisea: plazas estrechas, columnas que parecen colocadas a traición y conductores que no siempre tienen en cuenta a los demás.

En el caso de Luis Zahera, el incidente fue más bien un desafortunado despiste: "Yo no le tenía mucho cariño a ese coche. No era un coche al que yo quisiera", admitió al principio de la historia.

Y continuó: "Tuve que meter unas bolsas por un lado, por el otro... Estaba sudando y me olvidé de cerrar la puerta del conductor. No sé por qué había una columna en el garaje y yo dije "bueno, todo bien", pero no miré la puerta y ¡zas! Esa puerta no volvió a cerrar".

A continuación, el actor insistió en el "poco cariño" que le tenía al coche. "Yo tampoco le caía bien al coche", añadió entre risas. Sin embargo, el punto más álgido de la anécdota llegó al final: Luis Zahera solo tenía nueve años cuando ocurrió.

El insulto en gallego que no existe en castellano

Durante su visita a El Hormiguero, Luis Zahera compartió con Pablo Motos un insulto en gallego que no existe en castellano: Papahostias.

En este sentido, la Real Academia Galega (RAG) atribuye dos significados a la palabra 'papahostias':