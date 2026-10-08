Estos son todos los planes de los que vas a poder disfrutar este fin de semana en Ferrol Cedida

Estos son todos los planes de los que vas a poder disfrutar este fin de semana en Ferrol

Este fin de semana podremos disfrutar de varios conciertos, entre los que destacan Shug'R'Band, José Suárez y Depedro. Continuando con los espectáculos en vivo, también tendrá lugar la representación de la obra Te amaré hasta que te odie de la compañía de teatro Asociación Teatral Denigrantes Comediantes de Nigrán.

Completaremos el segundo fin de semana del mes con la celebración de la tercera edición del festival de música electrónica conocido como Pavo Fest.

Conciertos del fin de semana

El cantautor madileño Depedro actuará este mes en Ferrol Cedida

El jueves 8 a las 20:30 horas será el turno de Shug'R'Band de presentarse en el Centro Cultural Torrente Ballester como parte del ciclo musical Os Xoves da Capela. Darán un concierto de lo más especial, donde el sonido protagonista de la noche será el blues, soul, funky, swing y el rock.

El viernes 9 a las 20:00 horas el Centro Cultural Torrente Ballester acogerá el concierto de homenaje a José Suárez, bautizado como Suite para una vida, una obra original del guitarrista Rafa Fernández en la que se podrá disfrutar de un espectáculo de videocreación en vivo con fotografía digitalizada.

El sábado 10 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Jofre el madrileño Depedro como parte de su gira de 2026/27 Furia y Calma, hecha para presentar su nuevo disco, el cual saldrá a la luz a finales del mes de octubre. En esta nueva cita ofrecerá a sus fans ferrolanos un concierto bajo un formato íntimo y acústico.

III Pavo Fest

Cartel de la edición de 2026 del Pavo Fest Cedida

El sábado 10 a partir de las 16:00 horas tendrá lugar la tercera edición del festival de música electrónica Pavo Fest en el aparcamiento de la cafetería del Fimo (A Malata).

La lista de invitados de esta edición promete no defraudar a nadie:

Valentino Kanzyani

Evan Baggs

Certain People

Alex Vigo

Mario D'Fer

Diego Bacelo

Cristy

OCCY

XI Aniversario Ferrol Records

Cartel de la edición de 2026 del Aniversario de Ferror Records Cedida

El domingo 11 la discografía ferrolana Ferror Records está de cumpleaños y lo celebrará en el Centro Cívico de Canido desde las 13:30 horas con la presencia de grupos como Dogo, Nöwan, Furada, Replicantes y DJs como Cristy Dj y Misco-Midas.

A lo largo de toda la jornada también habrá disponibles foodtrucks para todo aquel que lo desee.

Representación de la obra Te amaré hasta que te odie

Representación de 'Te amaré hasta que te odie' Cedida

El domingo 11 a las 19:00 horas en el Centro Cívico de Caranza tendrá lugar la representación de Te amaré hasta que te odie de la compañía de teatro Asociación Teatral Denigrantes Comediantes de Nigrán.