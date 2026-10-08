Fiesta Bresh, Wake Up! Weekend y O Ventorrillo: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Cedida

Fiesta Bresh, Wake Up! Weekend y O Ventorrillo: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de los conciertos en vivo de Leoni Torres, la Orquesta de Cámara de Colonia y Rosalie Cunningham, entre muchos otros. Además, la fiesta Bresh, One Dance 'Edición Tardeo' y la Wake Up! Weekend que se celebrará entre el Muelle de Batería y la sala Pelícano completarán los eventos musicales de este fin de semana.

Otros eventos relevantes del fin de semana incluyen las fiestas del Pilar de O Ventorrillo y varios espectáculos de humor en directo, entre los que destacamos el de Led Varela y Ana Bravo. También se podrá disfrutar de la representación teatral del espectáculo de drama y comedia Un matrimonio sin filtros, protagonizado por Javier Veiga y Marta Hazas.

Conciertos del fin de semana

Leoni Torres se presentará este fin de semana en la sala Pelícano Cedida

El día de hoy, jueves 8, empezamos a calentar motores para el fin de semana con un concierto de Rosalie Cunningham a las 21:00 horas en la sala Garufa. La artista regresa a España con motivo de su gira Breaking The Fourth, durante la cual presentará las canciones de su próximo álbum Rosalie's Fourth.

El jueves 8 también tenemos otra cita musical con la Orquesta de Cámara de Colonia, la cual se presentará en el Fórum Metropolitano a las 20:30 horas para presentar un programa mixto entre algunas de las obras más conocidas de Mozart y Vivaldi junto a otras composiciones menos populares.

El viernes 9 a las 20:00 horas aterriza Leoni Torres en la sala Pelícano, donde protagonizará un emocionante espectáculo en directo como parte de su tour de 2026 por Europa: Gracias Por Tanto. Su próxima parada en la ciudad herculina promete será un gran show donde sus mayores fans se darán cita para cantar, bailar y disfrutar de una noche llena éxitos como Para Que Un Día Vuelvas o Toda una vida.

El sábado 10 a las 21:30 horas tenemos un doble concierto en la sala Mardi Gras como parte del ciclo Orixe 2026. En solo una noche podremos disfrutar del chirll-out de Estrogenuinas y del mejor rock alternativo y energía punk de Agoraphobia.

El domingo 11 a las 20:00 horas en el Palacio de la Ópera será el turno de disfrutar del espectáculo musical DJ Symphonic Latino, dirigido por la Royal Film Concert Orchestra. El programa de este concierto incluirá un repertorio de temas como Despacito, Pepas, Danza Kuduro, El Tiburón, Gasolina y muchos más éxitos atemporales.

Otros conciertos relevantes del fin de semana incluyen el de Planète Sauvage en el pub Don Giorgio, Brais Morán & Nasaufunk + Sr. Salvaje en la sala Mardi Gras, Lenincat y TPM en la sala Filomatic, todos ellos el viernes 9.

Para completar la semana, el domingo 11 se presentará Mery Lafuente & The Syncopated Men en la sala Garufa, donde presentarán su nuevo álbum.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de las películas que se proyectarán este fin de semana Filmoteca de Galicia

Continuamos con un fin de semana de proyecciones exclusivas en la Filmoteca de Galicia. Como parte de su programación, podremos seguir disfrutando del nuevo ciclo de homenaje a Warren Sonbert, una figura clave del cine como arte de montaje.

Además, se proyectarán también las películas de otros directores que se han inspirado en Warren Sonbert, como los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 8 a las 18:00 horas - Divided Loyalties + Honor and Obey + The Bad and the Beautiful de Warren Sonbert

a las 18:00 horas - Divided Loyalties + Honor and Obey + The Bad and the Beautiful de Warren Sonbert Jueves 8 a las 20:30 horas - La noche está marchándose ya de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini

a las 20:30 horas - La noche está marchándose ya de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini Viernes 9 a las 18:00 horas - Marnie, la ladrona de Alfred Hitchcock

a las 18:00 horas - Marnie, la ladrona de Alfred Hitchcock Viernes 9 a las 20:30 horas - Where Did Our Love Go? + A Woman's Touch + Short Fuse de Warren Sonbert

a las 20:30 horas - Where Did Our Love Go? + A Woman's Touch + Short Fuse de Warren Sonbert Sábado 10 a las 18:00 horas - Hall of Mirrors + The Tuxedo Theatre + Friendly Witness de Warren Sonbert

Fiesta Bresh XXL - SON&MAR

Cartel de la fiesta Bresh XXL SON&MAR

El viernes 9 se celebrará en el Muelle de Batería la fiesta Bresh XXL, una edición especial de la 'fiesta más linda del mundo', donde se podrá disfrutar del mejor repertorio musical (reggaetón, pop, cumbia, electrónica, etc.) con un buen ambiente y presencia de famosos y personas relevantes dentro del mundo de las redes sociales.

Y eso no es todo, pues la fiesta Bresh XXL del ciclo de eventos de SON&MAR no podía quedarse atrás. A lo largo de la noche se podrá disfrutar de una serie de actuaciones sorpresa que dejarán asombrados a todos los asistentes.

¿Quieres pasar una noche única? ¡Entonces no te lo pienses más y consigue ya tus entradas!

Wake Up! Festival - SON&MAR

Wake Up! Weekend se celebrará el segundo fin de semana de octubre SON&MAR

El sábado 10 y el domingo 11 regresa la fiesta electrónica más grande de toda Galicia: la Wake Up!, pero en formato Weekend. Y es que en esta ocasión podremos disfrutar de este evento en dos localizaciones diferentes en un solo fin de semana.

El sábado 10 inauguraremos la Wake Up en la sala Pelícano, mientras que el domingo 11 trasladaremos esta fiesta al Muelle de Batería con motivo de la celebración del ciclo de eventos SON&MAR.

Esta edición estará dedicada al mejor sonido del tech house y el techno de la mano de artistas nacionales e internacionales como Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli, Toman, Cristina Lazic, Caste y Santiso.

One Dance 'Edición Tardeo' - SON&MAR

La edició tardeo de One Dance llega al Muelle de Batería SON&MAR

El sábado 10 el Muelle de Batería herculino se convierte en el punto de encuentro de los amantes de la música de las décadas de los 90, 2000 y 2020 de la mano de tres grandes artistas: Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo.

La fiesta One Dance presenta su Edición Tardeo por todo lo alto con una sesión de 18:00 a 23:00 horas en la que no podrá faltar ningún amante de la buena música.

Fiestas del Pilar de O Ventorrillo

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de O Ventorrillo Cedida

Desde el viernes 9 hasta el domingo 11 el barrio coruñés de O Ventorrillo presentará la edición de 2026 de sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. A lo largo de este fin de semana se podrá disfrutar de conciertos, espectáculos y actividades para todos los públicos.

Viernes, 9 de octubre

17:30 horas - Cuentacuentos

19:00 horas - Exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada

20:00 horas - Os Viqueiras

21:00 horas - Pregón a cargo de Luis Suárez Santos y Adelaida Pittaluga Albo

22:00 horas - Verbena con Claxxon

23:30 horas - Son do Vento con Keys DJ

Sábado, 10 de octubre

12:00 horas - Cuentacuentos infantil

13:00 horas - Son do Vento con Revolta Swing: exhibición de baile y Lindy Hop

13:30 horas - Son do Vento: sesión vermú con Mery

15:00 horas - Sesión posvermú-tardeo

17:00 horas - Talento do Vento

19:30 horas - Ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva

21:00 horas - Homenaje a Pucho Boedo al lado de su estatua

21:30 horas - Verbena con Los Satélites y Paco Lodeiro

y 00:30 horas - Son do Vento: DJ Hugo Mosquera y DJ Franco

Domingo, 11 de octubre

11:00 horas - El Mercado del Viento

12:00 horas - Clases de Tai Chi

13:00 horas - Son do Vento: Miña Xoia

13:30 horas - Son do Vento: sesión vermú con Judith Cundins

15:00 horas - Son do Vento: posvermú-tardeo por By Kokee

17:00 horas - A Voz do Vento: concurso de karaoke

20:00 horas - Señales de Fatiga

21:00 horas - Os Piñeiros

23:00 horas - Clandestinos

Espectáculo Popular de Led Varela

Cartel del show 'Popular' del cómico Led Varela Cedida

El jueves 8 a las 20:00 horas será el turno del comediante uruguayo-venezolano Led Varela de presentarse en el Auditorio de la Sede Afundación para presentar su espectáculo Popular.

Una auténtica leyenda viva del stand-up y la comedia en español que destaca por su estilo de humor agudo y observacional.

Tras haber pasado por la televisión como host y guionista y haber fundado su propio pódcast (Bla Bla Pódcast), Led Varela se embarca en una gira internacional por teatros de todo el mundo. ¡Un show irrepetible!

Espectáculo Un matrimonio sin filtros de Javier Veiga

Cartel del espectáculo de Javier Veiga 'Un matrimonio sin filtros' Cedida

El jueves 8, viernes 9 y sábado 10 a las 20:30 horas aterriza en el Teatro Colón la obra de Javier Veiga bautizada como Un matrimonio sin filtros.

Esta obra teatral viaja entre el drama y el humor, retratando sobre el escenario la vida de un matrimonio, Marga y Jaime, que está a punto de divorciarse tras 15 años juntos. Sin embargo, hay un problema: ¿quién se queda con la casa?

Un espectáculo reflexivo que hace hincapié en todo aquello que no se ve dentro de las relaciones.

Espectáculo Un festín de magia para toda la familia del Mago Kenneth

Cartel del espectáculo del Mago Kenneth Cedida

El sábado 10 a las 19:30 horas el Mago Kenneth convertirá la sala Garufa en su salón de magia, donde presentará su espectáculo Un festín de magia para toda la familia.

En este show en directo, magia visual y poética se unen para presentar una experiencia cercana y divertida que sorprenderá a los más pequeños y también a los adultos de la familia.

Espectáculo Neurodivirtiente de Ana Bravo

Espectáculo de stand-up de Ana Bravo Cedida

El sábado 10 a las 21:30 horas en el pub Don Giorgio se podrá disfrutar del nuevo espectáculo de humor de Ana Bravo, bautizado como Neurodivirtiente.

Este show de stand-up e improvisación estará definido por una serie de chistes, reflexiones disociadas y algún que otro malentendido. Todo aquel que desee asistir podrá echarle un vistazo a la manera en la que funciona la cabeza de Ana Bravo.

I Milla Andrés Díaz

Cartel de la edición de 2026 de la I Milla Andrés Díaz Cedida

El viernes 9 a partir de las 19:00 horas se celebrará la primera edición de la Milla Andrés Díaz, un evento deportivo en homenaje a Andrés Díaz, gran referente del mediofondo español.

El evento combinará varias pruebas, como la Milla Popular (19:40 horas), destinada a la categoría adulta y con un trazado de 1.609; la Milla Vintage (19:55 horas), en la que Andrés Díaz correrá junto a compañeros y atletas de su época; y diferentes pruebas de la élite femenina y masculina.

Gala Humor CUAC FM

Cartel de la emisora CUAC FM y su nuevo espectáculo de comedia Cedida

El sábado 10 a las 20:00 horas la Sede Afundación acogerá un evento de CUAC FM, la emisora comunitaria de A Coruña, la cual presentará su temporada 26-27 con una gala de comedia protagonizada por ImproCoruña (Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón) y Vellenials.

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