A Coruña, una ciudad donde los datos y la calle coinciden: más renta y la mejor calidad de vida de España

A Coruña atraviesa un momento especialmente positivo en algunos de los indicadores que permiten medir el bienestar de una ciudad. Los datos económicos y los rankings internacionales dibujan una fotografía favorable y, al salir a la calle y preguntar a quienes viven o pasan parte de su tiempo en ella, la percepción tampoco parece alejarse demasiado de las estadísticas.

La ciudad coruñesa es actualmente el segundo municipio de Galicia con mayor renta bruta media, solo por detrás de Oleiros. Los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2024, sitúan la renta bruta media de A Coruña en 40.296 euros, a partir de 153.419 declaraciones y para una población de 251.543 habitantes. Nigrán, que ocupa el tercer puesto, registra una media de 38.690 euros.

Además, A Coruña acaba de recibir otro espaldarazo en un ámbito diferente. El Global Cities Index 2026 de Oxford Economics la sitúa en el puesto 68 del mundo en calidad de vida, dentro de un listado que analiza un millar de ciudades. En la clasificación española, es la ciudad española mejor situada en esta categoría, por delantes de ciudades como Vigo.

El índice analiza cinco grandes ámbitos, economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza, y coloca a A Coruña dentro del 7% de las ciudades mejor posicionadas del mundo en calidad de vida. En la clasificación general, que combina todos esos factores, la ciudad coruñesa ocupa el puesto 278.

Son dos datos diferentes, pero que permiten plantear una misma pregunta: ¿qué tiene A Coruña para que sus indicadores económicos y de calidad de vida estén en estos niveles y, sobre todo, coincide esa fotografía con lo que perciben quienes viven en ella? La respuesta que ofrecen los diferentes sectores consultados para este reportaje es mayoritariamente afirmativa.

Una ciudad que sorprende a quienes llegan de fuera

La percepción de A Coruña entre quienes llegan desde otros lugares es uno de los primeros elementos que aparecen al analizar qué hace atractiva a la ciudad. Rafael Serrano, de Aviturga, explica que los huéspedes de viviendas de uso turístico, especialmente los internacionales, suelen sorprenderse por la configuración urbana y por las posibilidades que ofrece.

"Los huéspedes de viviendas de uso turístico, sobre todo si son internacionales, sí se sorprenden por la configuración de la ciudad, que supera sus expectativas en términos de calidad de vida", señala.

Entre los aspectos que más destacan los visitantes están algunos de los elementos más reconocibles de A Coruña. Serrano explica que durante los meses de verano suelen mencionar el clima, el paseo marítimo y la presencia de playas urbanas como Orzán y Riazor, además de la gastronomía.

"Les impresiona el paseo marítimo con playas urbanas como el Orzán o Riazor, la variedad y calidad de la oferta gastronómica, que sea una ciudad que se disfruta a pie, la seguridad que sienten en las calles y también que sea una ciudad llena de vida en las calles", apunta.

Según explica, no es extraño que los turistas reconozcan que la ciudad ha superado las expectativas que tenían antes de visitarla. "Nos suelen decir que superó sus expectativas, que no imaginaban que fuesen a disfrutar tanto de lo que la ciudad ofrece", añade.

La conclusión de Serrano es que, aunque se trate de una percepción y no de un estudio estadístico, los visitantes sí parecen identificar una elevada calidad de vida cuando comparan A Coruña con sus ciudades de origen.

Comercio, ocio y cultura, tres de las señas de identidad

La opinión también es positiva entre los comerciantes. Estrella, de Acocem, explica que los socios de la asociación tienen una coincidencia general a la hora de valorar la posición de A Coruña.

Desde el sector consideran que Galicia cuenta en general con unas buenas condiciones de vida, aunque sitúan a A Coruña en un nivel especialmente destacado.

De hecho, algunos de los empresarios consultados consideran que la ciudad debería llegar todavía más lejos y "estar entre las 10 mejores del mundo".

El ocio es otro de los ámbitos en los que A Coruña ha conseguido construir una identidad propia. Luis Diz, de Galicia de Noite, considera que la ciudad constituye "un ejemplo a nivel mundial" y destaca su capacidad para generar una oferta variada y dinámica.

"A Coruña es una ciudad dinámica, ociosa, comprometida con el ocio de calidad", asegura Diz, que destaca también la diversidad de propuestas que ofrece la ciudad y su capacidad para marcar tendencia más allá de Galicia.

"Somos en general diversos, inclusivos y marcamos tendencia en muchas cosas a nivel nacional", señala. Entre los ejemplos cita los conciertos dirigidos a públicos diferentes y los festivales alternativos que se celebran en la ciudad.

Para el representante de Galicia de Noite, toda esa actividad forma parte de una misma identidad. "A Coruña es el mejor ejemplo de Galicia Calidade", resume.

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña también valora positivamente la imagen actual de la ciudad. Su representante, Luisa Varela Insua, asegura que existe satisfacción por aparecer en este tipo de clasificaciones y considera que la percepción positiva de la ciudad trasciende Galicia.

"Si se opina así nos parece estupendo y estamos orgullosos", señala. A su juicio, A Coruña está recuperando una posición que considera que le corresponde y que también se percibe fuera de Galicia.

"Tenemos una actividad cultural impresionante y de buena calidad, la gastronomía está en un nivel altísimo y los ciudadanos tienen una buena nota en hospitalidad y educación", explica.

Varela Insua confía además en que la ciudad pueda mantener esa posición en los próximos años. "Esperemos que se siga manteniendo así", apunta.

Una ciudad para caminar

Entre los elementos que más se repiten en las opiniones recogidas aparece uno aparentemente sencillo: la posibilidad de hacer buena parte de la vida cotidiana a pie. Es algo que destaca tanto el sector turístico como los propios vecinos. Ernesto López, residente en la zona de Cuatro Caminos y procedente de Lugo, considera que la diferencia entre ambas ciudades es notable.

"En A Coruña se vive muy bien, yo vengo de Lugo y hay una diferencia grande", explica. Para él, uno de los principales puntos fuertes es precisamente la configuración de la ciudad. "Es una ciudad que se camina bien", señala.

No obstante, también introduce uno de los pequeños matices que aparecen al preguntar directamente a los vecinos. "El único problema es que a veces los buses no llegan a la hora", apunta. Es una muestra de que la buena valoración general no significa que no existan aspectos mejorables. La calidad de vida se construye también a partir de cuestiones muy cotidianas, como el funcionamiento del transporte, el acceso a los servicios o la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en la ciudad.

"No cambio A Coruña por nada"

María Sande, vecina de Vioño, tiene una visión todavía más personal. Nacida en A Coruña, asegura que no cambiaría la ciudad por ninguna otra y que no conoce un lugar mejor para vivir. "No cambio A Coruña por nada, he nacido aquí y no conozco mejor ciudad para vivir", afirma.

Entre las razones que explican esa valoración están precisamente algunos de los elementos que aparecen en los estudios y que también destacan los visitantes: la cercanía del mar, los servicios y la posibilidad de desarrollar la vida cotidiana sin necesidad de abandonar la ciudad. "Al lado del mar, buena calidad de vida, estoy cómoda, hay servicios y construí mi vida aquí", resume.

Su testimonio conecta con una de las características que probablemente mejor explican la posición de A Coruña en este tipo de clasificaciones: la ciudad concentra en un espacio relativamente reducido una combinación de servicios, actividad, comercio, cultura, gastronomía, playas y espacios urbanos que permite acceder a buena parte de ellos sin grandes desplazamientos.

Una ciudad rica, pero también con retos

Los buenos datos de renta completan esta fotografía. A Coruña registra 40.296 euros de renta bruta media, frente a los 38.690 euros de Nigrán, lo que le permite situarse en el segundo puesto gallego. La renta bruta mediana coruñesa se sitúa en 27.018 euros, mientras que la renta disponible media alcanza los 31.460 euros y la mediana se queda en 22.695 euros.

El dato tiene además una lectura territorial interesante. Oleiros encabeza el ranking gallego con una renta bruta media de 53.332 euros, mientras que A Coruña ocupa la segunda posición y Nigrán la tercera. Por provincias, la de A Coruña también lidera Galicia en renta bruta media, con 32.784 euros, y en renta disponible, con 26.252 euros.

Eso no significa que todos los coruñeses tengan la misma capacidad económica ni que la buena posición estadística elimine los problemas cotidianos. De hecho, la vivienda continúa siendo uno de los principales retos de la ciudad: el precio de compraventa aumentó un 15% entre la primavera de 2025 y la de 2026, mientras que el mercado del alquiler sigue sometido a una fuerte presión.

Pero precisamente ahí está el interés de la fotografía actual de A Coruña. Una ciudad puede acumular buenos indicadores económicos y aparecer entre las mejor valoradas del mundo en calidad de vida y, al mismo tiempo, afrontar problemas que condicionan el día a día de parte de sus habitantes.

Los datos de Oxford Economics no dicen que A Coruña sea una ciudad perfecta. Tampoco que sea la mejor ciudad del mundo en términos absolutos. Lo que reflejan es que, entre las mil ciudades analizadas, la urbe coruñesa consigue situarse en el puesto 68 en uno de los cinco grandes ámbitos estudiados y es la ciudad española con mejor calidad de vida.